Cildi makyaja hazırlamak için yapılması gerekenler

Makyaj öncesi hazırlık nasıl olmalı?

Profesyonel görünen makyajlar yapmak için bu yazımızı okuyabilirsiniz.

Yetenek ve makyaj malzemelerinin kalitesi sizi mükemmel makyaj yapmaya yaklaştırabilir fakat mükemmel makyajın bir diğer unsuru da güzel bir baz yaratmaktır. Bu nedenle cildinize ne kadar iyi bakarsanız makyajınız da o kadar iyi görünür. Günlük rutinlerin yanında makyaj öncesi kullanmanız gerekenleri yazdık.

Düzenli cilt bakımı edinin

Cildinizi her daim temiz tutmak cilt bakımının en önemli adımıdır. Günde iki kere cilt tipinize uygun bir yüz yıkama jeli ile cildinizi temizlemelisiniz. Haftada bir kez derinlemesine temizlik için peeling kullanabilirsiniz. Onun yerine cildinizin ihtiyacına göre üretilmiş yüz maskelerinden yararlanmak da mümkün. Cildi nemlendirmek ise en önemli adımlardan biri. Bu adımı yağlı bir cilde sahip olsanız dahi atlamamalısınız. Kendinize bunun gibi bir cilt bakım rutini oluşturursanız cilt sorunlarınızın azaldığını göreceksiniz.

Dudakları ihmal etmeyin

Yüzde en çok ihmal edilen bölge ve makyajın en önemli kısmı dudaklardır. Bu nedenle dudakların bakımı da çok önemli. Dudaklarınızı kurutmamaya özen gösterin. Yanınızdan hiç ayırmadığınız bir dudak nemlendiricisi edinin. Böylece dudaklarınız yaz-kış hava şartlarından kaynaklı çatlamayacaktır. Bunun yanında makyaj yapmadan önce mutlaka dudak peelingi yapın. Özellikle mat rujlar dudak kusurlarını ortaya çıkarma konusunda çok başarılıdır. Bu nedenle makyaja başlamadan önce dudak peelingi yaparak dudaklarınızdaki ölü deriyi ortadan kaldırıp bir nemlendirici ile makyaja hazırlayabilirsiniz.

Göz çevresi önemli

Göz çevresine yaptığınız yatırımlar sizin her daim daha genç görünmenizi sağlar. Bu nedenle cilt bakım rutininize bir göz altı kremi de mutlaka ekleyin. Öte yandan makyaja başlarken ödem ve şişlik gibi durumlar ilerleyen saatlerde makyajın yaptığınız gibi durmamasına neden olabilir. Ayrca kapatıcılar göz çevresini çok kurutur. Bu nedenle makyajdan önce bir krem yardımıyla göz çevrenize masaj yapın. İçeriğinde kafein olan ürünler göz çevrenizin daha canlı ve sağlıklı görünmesini sağlayacaktır.

Cildinizi yumuşatın

Düzenli cilt bakımının yanında makyaj öncesi cildinizi hazırlamanız gerekir. Her makyaj öncesi yüzünüzü yıkadıktan sonra “peel-off” formüllü, yumuşatıcı ve temizleyici özellikleri bulunan bir ürün ile cildinizi yumuşatın. Makyajınızdan daha çok verim almanız için bu adım önemli.

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