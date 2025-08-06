Cildinize renk ve enerji veren allık yanlış uygulandığında sizi bir palyaçoya dönüştürebilir. Bu nedenle allık uygularken dikkat etmeniz gerekenleri bu yazımızda bulabilirsiniz.

Fazla ürün uygulamak

Allık uygularken fırçanızın ucuna aldığınız ürünün fazlasını atmanız gerekir. Bu işlemi ürünü fırçaya aldıktan sonra allığın kenarına hafifçe vurarak, ya da fırçanın üstüne üfleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Böylece bir anda çok fazla ürün uygulamadağınızdan kontrollü bir şekilde allığınızı çoğaltabilirsiniz. Çok ürün uyguladığınızda ürünü dağıtmak çok zorlaşacaktır. Allığı bütün yanak bölgenize yaymak gibi bir risk de oluşturabilir.

Yanlış yere uygulamak

Allık olması gereken yerde durmadığında gerçekten kötü sonuçlar yaratabilir. Ürünü doğru yere uygulamak için aynaya dümdüz bakıp gülümseyin. Güldüğünüzde yanaklarınızda yükselen elmacık kenarları allığı uygulamak için ideal yerdir. Eğer yüzünüz küçükse biraz daha aşağısına da uygulayabilirsiniz ama elmacık kemiklerinizden yukarı uygulamamaya özen göstermelisiniz.

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Allığı dağıtmak

Allığı uyguladıktan sonra mutlaka dağıtmanız gerekir. Aksi takdirde iki çizgi halinde duracaktır ve bu istediğiniz bir görüntü olmaz. Allığı uyguladıktan sonra üstünde ürün olmayan temiz bir allık fırçası ile yuvarlak hareketler yaparak allığı dağıtın. Bu işlemi yaparken de yukarda bahsettiğimiz gibi elmacık kemiklerinin üzerine çıkmamaya özen gösterin. Uyguladığınız yerden kulak çizgisine doğru allığınızı dağıtabilirsiniz.

Allık seçimi

Yapacağınız makyaj ve kullanacağınız diğer ürünler allık seçiminde son derece önemlidir. Eğer fondöten, pudra gibi toz ürünler kullanmayacaksanız krem allık kullanabilirsiniz. Yoğun pudra uygulayacaksanız mutlaka toz allık kullanmanızı öneririz. Bunun dışında bir de likit allıklar var bu allıkları daha yoğun uygulamalar için edinebilirsiniz. Allık fırçası alırken dikkat edilmesi gerekenler

Doğru fırça

Allık uygularken doğru enstrümanları kullanmak çok önemlidir. Cilt makyajında kontürden sonra dağıtılması en önemli uygulamadır. Bu nedenle kullandığımız fırçayı doğru seçmelisiniz. Üzerine çok ürün almayan ve ürünü dağıtma konusunda başarılı bir fırça kullanmanız yararınıza olacaktır. Tabii kullandığınız allığın yapısı da bu konuda belirleyicidir.

Allık rengi

Eğer allık renginizi doğru seçerseniz makyajınız çok daha profesyonel görünür. Cilt alt tonunuzun yanı sıra, cilt tonunuz da allık seçimi açısından çok önemlidir. Örneğin inci tonlarındaki allıklar esmer tende görünmeyeceği gibi koyu vişne bir allık açık tenliler için uygun değildir. Allık renginizi doğru seçmeye özen göstermelisiniz.

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