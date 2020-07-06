Kaş tasarımı nasıl yapılır?

Yüzümüzün tamamlayıcısı konumuna sahip olan kaşlarımızın rengi, biçimi, kalınlığı ve kavisi yüz ifadesinde nasıl bir değişim yaratır? 2020 yılında, hangi kaş modelleri moda? Hangi yüz tipine hangi kaş modeli uygundur? Shaina Nail Beauty Kurucu Ortağı Hanife Gençer yanıtladı.

Doğal ve kalın kaş modellerinde kavis olmaz

Hanife Gençer, yüze uygun kaş seçiminde önceliğin, her zaman kaş yapısından kopmadan doğal kaş modellerinden yana olması gerektiğinin altını çiziyor. Gençer, “Öncelikle kendi tarzına ve yüz şeklinize uygun kaş modelini bulmalı, daha sonra yaptırmalısınız. Eğer çekici kaş şekillerini beğeniyorsanız, kavisli kaş modelleri tam sana göre bir tercih. Kalkık kaş modeli ise daha havalı ve kadınsı bir hava verir. Doğal ve kalın kaş modellerini sevenlerin, kaşlarını kavisli şekillendirmek yerine daha düz şekillendirmesi gerekiyor. 2020’nin en moda olanı doğal kaşlar! Son yıllarda popüler olan doğal kaşlar, kadınlara daha genç ve modern bir hava katıyor” diyor.

Kaş uygulamalarında doğal kıl renginin baz alınarak yapılması gerektiğini belirten Hanife Geçer, “Kaş uygulamalarına kişinin tercihi değil, uygulamayı yapacak olan uzmanın kararı dikkate alınmalı. Hangi yüze hangi kaşın uygun olduğuna, en iyi konunun uzmanı karar verebilir” diye ifade ediyor.

Hangi yüze hangi kaş modeli yakışır?

Hanife Gençer, farklı yüz tiplerine uygun kaş şekilleri hakkında şu bilgileri veriyor:

Kare yüz: İnce kaş

Yüz hatlarınız belirgin ve kare ise kaşların çok kalın kullanılmasına gerek yoktur. Daha ince formda şekillenmiş kaşları tercih edebilirsiniz. Yumuşak ve hafif kavisli kaşlar bu tip yüz şekilleri için oldukça idealdir. Böylece kare ve belirgin hatlardaki yüze daha yumuşak bir ifade kazandırılır.

Oval yüz: Uzun kaş

Eğer yüzünüz aşağı doğru oval biçimde uzanıyorsa, ince ve uzun biçimlenmiş kaş modelini tercih etmelisiniz. Böylece yüz ifadeniz daha durgun ve doğal görünecektir. Kaşlar iki yan boyunca uzun ve yayvan olmalı.

Kalp şeklinde yüz: Kalın kaş

Kalp şeklinde yüzünüz var; yani alın ortasından yüzün hafifce aşağı doğru indiği ve çenenin üçgen olduğu yüz biçimidir. Bu tip bir yüzünüz varsa kaşınızı mümkün olduğunca kalın olmalıdır. Kalın ve kısa olarak biçimlenmiş kaşlar göz hizasında bitmelidir.

Yuvarlak yüz: Kavisli kaş

Yuvarlak yüzlü iseniz biraz toplu bir görünüme sahipsiniz demektir. Bunu kırmanın en iyi yolu kaşınıza kavisli bir modeli tercih etmektir. Kavisleri oldukça belirgin bırakırsanız yüzünüz oldukça estetik bir görünüme kavuşacaktır.

Uzun yüz: Kavissiz kalın kaş

Uzun bir yüzünüz varsa tercih etmeniz gereken model düz ve kalın kaş modelidir. Tam olarak düz biçim verilen kaşlar yüzünüzün gereksiz uzun görükmesinin önüne geçecektir.

Çukur göz: Düz kaş

Gözleriniz içe doğru çökük ise kavissiz, ince ve açık renkli bir kaş modeli tercih etmelisiniz.

Kaşların modeline göre yüze verdiği ifadeler:

Kavisli ve kalk ık kaşlar yüze ciddiyet verir.

Do ğal görünüm için kaşlar taranmamalı.

Kal ın kaşlar yüze daha belirgin bir ifade verir.

Geniş alınlı iseniz mutlaka kavisli model tercih edin.

Kaşlarınız ince ise mutlaka saçınız ile aynı renkte olmalı.

Üçgen ve orta kal ınlıkta kaşlar yüze sert ifade verir.

Kaşlarınız göz kapaklarına doğru inmemeli bu size yorgun bir ifade verir.

Kaş tasarımında hangi uygulamalar trend?

Microblading ve Pudralama tekniği daha oldukça yaygın. Bunun tercih edilme sebebi ise doğal kıl görüntüsü vermek. Mocroblading yağlı ciltlerde tercih edilmemeli bunun nedeni ise yağlı ciltlerde kusma yapıyor ve görüntü kıl tekniği olarak kalmıyor. Böyle ciltlerde ise pudralama daha çok tercih ediliyor. Pudralama ise cihazla yapılan bir işlem 2 seansta yapılıyor, son 3 hafta sonra ise bakımı yapılarak doğal kaş haline geliniyor. Cilde tutunmasına ve renk atması durumları göz önüne alınarak uygulama bitiriliyor.

En trend kaş laminasyonu

Günlük koşturmalar bazen bizleri kendimizden uzaklaştırıyor. Yüzümüzün görüntüsünde önemli mihenk taşı olan kaşlarınız kontrolden çıkıp, kıvrılabilir, hoş olmayan bir görünüm alabilir. Kıl yönünün aşağıya dönük ya da dalgalı görünüm de olması ifademizi olumsuz etkileyebiliyor, bu da yüzümüzü yorgun, üzgün, mutsuzmuşuz gibi görünmemize sebep oluyor. Kaş laminasyonu, kaşınızın kıl yapıları yukarıya doğru kaldırılır ve yüzünüzdeki negatif ifade kaybolur. Kaşlarınızın yapısı ne kadar ince olursa olsun kaşlarınızı yukarıya doğru kaldırılıp sabitlendiğinde esas kıl uzunluğunuz ortaya çıkar. Sonuç olarak kaşlarınız daha kalın görünür. Kaş laminasyonu, kaşınızı sağlıklı ve güzel yapmanızı sağlayan tamamen yeni bir teknolojidir.

Kaş laminasyonunu kimler için uygulanır?

K ısa oldukça gür ama üste doğru kıvrılmayan kaşlar,

Aşağıya doğru düşük kaşlar,