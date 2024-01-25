El titremesi neden olur?

Nörolojik bir durum olarak da bilinen, istemsiz ve ritmik sallanmaya neden olan bir sinir sistemi problemi olan el titremesinin aslında çevresel etkenlere ve biyolojik faktörlere dayanan birçok sebebi var. İşte el titremesinin sebepleri:

Esansiyel tremor

Bu sinirsel bozukluk, kahve fincanınızın tutarken sabit durmamasının en yaygın nedeni. Elleriniz bir şey yaparken devreye giriyor ama yapmadığında kayboluyor. Açık bir nedeni yoktur ancak bazen bir genlerdeki değişime kadar gözlemlenebilir. Belirtileriniz hafifse tedaviye ihtiyacınız olmayabilir. Günlük görevlerinizi veya işinizi engelliyorsa ilaca, mesleki terapiye veya ameliyata ihtiyacınız olabilir.

Parkinson hastalığı

Bu durumda da eliniz titrer çünkü kaslarınıza hareket etmesini söyleyen beyin hücreleri hasar görmüş olur. Titreme genellikle bir tarafta başlar ancak zamanla diğer tarafa da yayılabilir. Ayrıca daha yavaş hareket edebilir, denge sorunu yaşayabilir veya kollarınızın ve bacaklarınızın kasıldığını fark edebilirsiniz. Parkinson titremesinin ana tedavisi ilaç tedavisi ve bazen daha iyi kas kontrolü için ise ameliyattır.

Multipl Skleroz (MS)

Bu durum sinirlerinizdeki miyelin adı verilen kaplamaya zarar verir. Bu olduğunda, ellerinizde veya vücudunuzun diğer kısımlarında titreme gibi belirtilerle karşılaşabilirsiniz. Tedavinin en yaygın yolu ilaçtır. Fiziksel veya mesleki bir terapist, belirtilerinizi yönetmenin yollarını öğrenmenize yardımcı olabilir.

Aşırı aktif tiroid (Hipertiroidizm)

Son zamanlarda tiroid hormon seviyenizi kontrol ettirdiniz mi? Titreyen eller hipertiroidizmin belirtisi olabilir. Bu, tiroid bezinizin çok fazla çalıştığı ve kalp atış hızınızı yüksek seviyelere çıkardığı anlamına gelir. Ayrıca istemeden kilo verdiğinizi, ışığa duyarlı olduğunuzu, kalp atışınızın hızlandığını ve uyumakta zorluk çektiğinizi de fark edebilirsiniz. Basit bir kan testi neler olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır.

Fazla kafein alımı

Sabah kahvesi olmadan yapamıyor musunuz? Bir iki bardak için ancak gün bitmeden kendinizi sınırlayın. Ne de olsa kafein uyarıcı bir madde, dolayısıyla uyanmanıza yardımcı olan aynı doğal kimyasal, çok fazla kafein alırsanız ellerinizin titremesine de neden olur. Tabii ki tek suçlu kahve değil. Reçetesiz satılan baş ağrısı ilaçlarında, çikolatada ve bazı gazlı içeceklerde de kafein bulunduğunu söyleyebiliriz.

Alkol isteği

Alkol bağımlılığınız varsa, bıraktığınızda el titremesi gibi belirtilerle karşılaşabilirsiniz. Son alkol alımınızdan 10 saat sonra başlar ve birkaç hafta sürebilir. Bazı detoks programları, yoksunluk semptomlarını yönetmenize yardımcı olmak için ilaç kullandırırlar.

Uykusuzluk

Eğer gaz vermezseniz bir arabanın çalışmasını bekleyemezsiniz. Dolayısıyla beyninizin uyku olmadan tüm doğru bölgelere mesaj göndermesini bekleyemezsiniz. Yeterince uyuyamadığınızda, beyniniz yanlışlıkla ellerinizin titremesi gerektiğini söyleyebilir.

Kan şekerinizin düşmesi

Sinirleriniz ve kaslarınız kan şekeriyle çalışır. Yeterince alamayınca elleriniz titreyebilir. Düşük kan şekeri diyabetten, bazı ilaçlardan, çok fazla alkolden veya yetersiz beslenmeden kaynaklanıyor olabilir. Bunu öğrenmenizin en iyi yolu doktorunuza danışmanızdır.

Stres

Bir konuşma yapmak ya da korku filmi izlemek gibi şeyler sizi strese soktuğunda sinirleriniz aşırı harekete geçer. Bu sebeple elleriniz titriyor ve kalbiniz hızlı atıyor olabilir. Stresiniz ortadan kalktığında titremeniz de ortadan kalkacaktır. Derin nefes alma veya meditasyon gibi stresinizi azaltacak yöntemlere başvurabilirsiniz.

İlaçlar

El titremesi birçok farklı reçeteli ilacın ortak bir yan etkisidir. En yaygın olanlar arasında ruh haliniz, nöbetler, migren, nöropati ve astım için kullanılan ilaçlar vardır. Bazı antihistaminikler de bu soruna neden olur.

Sigara

Bazı insanlar sigarayı stresi azaltacağını umarak içse de sigara içmek kaygıya neden olabilir. Tütünde bulunan bağımlılık yapıcı madde olan nikotin kan dolaşımınıza karışarak kalbinizin daha hızlı atmasını sağlar. Bu kendinizi endişeli hissetmenize ve ellerinizin titremesine neden olabilir. Sigarayı nasıl bırakacağınıza dair fikir edinmek için doktorunuzdan yardım almalısınız.

B12 eksikliği

B12 sinir sisteminizi sağlıklı tutmakta büyük rol oynar. Et veya yumurta yemiyorsanız, süt içmiyorsanız veya bazı ilaçları kullanıyorsanız bu vitaminin düzeyleri normalden düşük olabilir. Bu, ellerinizin titremesine veya kollarınızın ve bacaklarınızın uyuşmasına ve karıncalanmasına neden olabilir. Takviye almanız gerekip gerekmediğini doktorunuz size söyleyecektir.

Feokromositoma

Bu kelime, adrenal bezinizde büyüyen nadir türdeki bir tümör için kullanılan uzun bir kelimedir. Tümör genellikle iyi huylu olsa da kan basıncınızın çok yükselmesine neden olur. Sizi titretebileceği gibi aşırı terlemeye, nefes darlığına ve baş ağrısına da neden olabilir. Tümör aynı zamanda kalp hastalığına ve felce de yol açabilir, bu nedenle ameliyat olunması gerekebilir.

Karaciğer hastalıkları

Titreme, Wilson hastalığı gibi bazı karaciğer bozukluklarının belirtisi olabilir. Bu genetik durumda meydana gelen vücudunuzda bakır birikmesi, karaciğerinize ve beyninize zarar verir. Ayrıca kendinizi yorgun hissedebilir, gözlerinizde ve cildinizde sarı bir renk tonu olan sarılığı fark edebilirsiniz. Wilson hastalığı ilaç ve beslenme değişiklikleriyle tedavi edilebilir.

Beyinsel hastalıklar

Felç geçirdiyseniz veya travmatik bir beyin hasarı geçirdiyseniz, ellerinizdeki kasların kendilerine ait bir "beyni" olabilir. Titremeyi yönetmek için doktorunuza ilaç tedavisi veya mesleki terapi hakkında danışmalısınız. Kafein, nikotin veya semptomlarınızı daha da kötüleştiren şeylerden uzak durmalısınız.

Referans: Danny Bonvissuto & Jabeen Begum. "Reasons Your Hands Are Shaking". Şuradan alındı: https://www.webmd.com/parkinsons-disease/ss/slideshow-reasons-your-hands-are-shaking. (28 Ağustos 2023).