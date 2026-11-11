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Buzdolabına koyabileceğiniz 6 şaşırtıcı şey

Buzdolabında yiyeceklerin yanı sıra Japon yapıştırıcı da görmek size şaşırtıcı gelebilir. Ancak aslında bu, oldukça stratejik ve hayat kurtaran bir hamle olabilir! İşte buzdolabında gördüğünüzde sizi şaşırtacak 7 şey...

Giriş: 11 Kasım 2026, Çarşamba 15:11
Güncelleme: 11 Kasım 2026, Çarşamba 15:11
1

Buzdolabının o serin ve karanlık atmosferi, yalnızca kahvaltılıklarımız ve sebzelerimiz için değil; günlük hayatımızı kolaylaştıran bazı eşyalar, hassas cilt bakım ürünlerimiz ve sıcakta anında bozulan malzemeler için de iyi bir sığınaktır. Ancak burada küçük bir uyarıda da bulunmalıyız: Gıda dışı malzemelerin evdeki küçükler veya evcil dostlar tarafından yanlışlıkla tüketilmemesi için güvenli bir köşede ve mutlaka etiketli şekilde saklandığından emin olmalısınız. İşte buzdolabında durması gereken 6 ilginç şey…

2

Süper yapıştırıcı (Japon yapıştırıcısı)

Açtığınız bir süper yapıştırıcının birkaç gün içinde taş gibi katılaşmasından bıktıysanız, çözümü buzdolabında saklamakta bulabilirsiniz. Soğuk ortam, yapıştırıcının şişe içinde donmasını ciddi oranda yavaşlatır. En büyük kurtarıcımız olan bu yapıştırıcıların ana maddesi siyanoakrilat, nemle temas ettiğinde sertleşir. Dolayısıyla dolabın serinliği onu ilk günkü formunda korur. Sadece kullanmadan önce oda sıcaklığına gelmesini beklemek yeterlidir.

3

Fotoğraf filmi

Dijital makineler ne kadar pratik olsa da filmin o nostaljik ve eşsiz dokusu her zaman bambaşkadır. Ancak film ruloları; ısıya, ışığa ve neme karşı inanılmaz derecede hassastır. Kullanılmamış filmleri bir buzdolabında saklamak, içerdikleri kimyasalların ve plastik tabakanın yaşlanma sürecini adeta dondurur. Uzun süreli saklamalar için dondurucu bile tercih edilebilir. Çekime başlamadan birkaç saat önce ruloları dışarı alıp oda sıcaklığına alıştırmak ise kusursuz kareler yakalamanın sırrıdır.

4

Islak boya fırçaları

Ev boyama sırasında kısa bir çay molası mı verdiniz? Fırçaları ve ruloları her defasında yıkayıp kurumasını beklemek tam bir zaman kaybıdır. Bunun yerine fırçaları streç filme ya da folyoya sararak doğrudan buzdolabına kaldırabilirsiniz. Serin hava, boyanın buharlaşmasını ve kimyasal olarak sertleşmesini (kurumasını) engeller. Böylece molanız bittiğinde fırçalarınız yumuşacık kalır, sizin de temizlikle vakit kaybetmenize gerek kalmaz.

5

C vitamini serumları

C vitamin serumlarını korumak biraz zordur çünkü bu serumlar havayla temas edip hızla okside olup özelliğini yitirebilir bu nedenle onları karanlık ve serin bir yerde saklamalısınız. Buzdolabının düşük sıcaklığı C vitamininin ömrünü uzatırken, karanlık ortamı da onu UV ışınlarından koruyarak etkisini ilk günkü gibi muhafaza etmesini sağlar.

6

Diş beyazlatma bandı

Diş beyazlatma bantlarını düzenli olarak kullanmıyorsanız, kullanılmayan paketleri buzdolabında saklamak en akıllıca yoldur. Soğuk hava, ürünün içindeki hidrojen peroksit ve diğer aktif bileşenlerin zamanla parçalanıp etkisini yitirmesini yavaşlatır.

7

Kuru maya

Ekmek yapımına meraklı olanların en büyük yardımcısı kuru mayadır. Açıldıktan sonra hava alan maya canlılığını hızla yitirebilir. Mayayı hava almayan cam bir kapta ve buzdolabında saklamak, içindeki canlı organizmaları uykuda tutarak raf ömrünü aylarca uzatır. Çok miktarda aldıysanız, dondurucuda saklamak da harika bir alternatiftir.

 

Referanslar

Maki Yazawa. "Super Glue and 7 Other Surprising Things You Should Keep in the Fridge". Şuradan alındı: https://www.nytimes.com/wirecutter/advice/surprising-fridge-storage-tips/ (13.10.2026).

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