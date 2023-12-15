Kafeinin bazı DEHB belirtilerini hafifletebileceği ortaya kondu

Sabahların olmazsa olmazı kafein, gündelik dikkat dağınıklığının yanı sıra Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) semptomlarına da iyi geliyor olabilir mi?

Kafeinin bazı DEHB belirtilerini hafifletebileceği ortaya kondu
Sağlık
Giriş: 15 Aralık 2023 11:26 Güncelleme: 15 Aralık 2023 11:26
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Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), yetişkinlikte de görülebilen ama özellikle çocuklarda son 20 yılda tanı oranları hızla artan bir psikiyatrik durumdur. İspanya'da yapılan araştırmalar, DEHB’nin çocukların %2 ila %5'ini etkilediğini ve yetişkinlerin %4'ünün de etkilenebileceğini ortaya koyuyor. Bu yüksek oranlara rağmen, bu patolojinin tedavisine ve terapötik yaklaşımlarına dair tartışmalar devam ediyor.


Nutrients dergisinde yayınlanan İspanya’daki Universitat Oberta de Catalunya'daki (UOC) uzmanlar tarafından yürütülen bir çalışma, kafeinin DEHB belirtilerinden bazılarını hafifletmek için kullanılan terapötik araçlar arasında kabul edilme olasılığını inceledi. Araştırma, hayvan çalışmalarının sistematik bir incelemesi sonucunda, kafeinin reçeteli tüketiminin ergenlik ve yetişkinlikte DEHB yaşayan kişilerde dikkat ve odaklanma kapasitesini artırabileceğini sonucuna vardı.


Kafein, dikkat dağınıklığına iyi geliyor

Araştırmacılar bu çalışmanın hücresel düzeyde de dahil olmak üzere, DEHB'nin farklı hayvan modellerinde kafein tüketimiyle ilgili sonuçları içeren ilk sistematik inceleme olduğunun altını çiziyor.


Kafein tüketiminin dikkat süresini artırdığı, konsantrasyonu iyileştirdiği, öğrenme faydaları sağladığı ve bazı hafıza türlerinde iyileşmelere yol açtığı bu araştırma ile ortaya konan ilginç bilgiler arasında.


Araştırmacılar, kafeinin bu tür belirtiler için terapötik bir araç olabileceğini, ancak DEHB'nin diğer karakteristik belirtileri olan hiperaktivite ve dürtüsellik için sonuçların net olmadığını da ekliyor. Sonuçlar, kafeinin DEHB tedavisinde uygun bir destekleyici terapi olarak kullanılabileceğini ortaya koyuyor.


ABD’de ordudaki askerler arasında yapılan başka bir çalışmada, kafeinin DEHB belirtilerini azaltmada yardımcı olabileceği doğrulanmıştı. Buna göre kafein DEHB’li yetişkinlerde tepki süresini iyileştiriyor, mantıklı düşünmeyi teşvik ediyordu. Kafein tüketiminin aynı zamanda daha iyi odaklanma sağladığı ve dürtüselliği de dengelediği görüldü.




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