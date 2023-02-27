Zihinsel sağlığınızı destekleyecek 5 egzersiz

Egzersiz yapmak serotonin ve dopamin düzeyini artırır. Aşağıdaki egzersizler zihinsel sağlığınızı güçlendirmenize yardımcı olabilir...

Zihinsel sağlığınızı destekleyecek 5 egzersiz
Sağlık
Giriş: 27 Şubat 2023 15:41 Güncelleme: 27 Şubat 2023 15:41
ABONE OL

Zihinsel sağlığınızı desteklemek, vücudunuzu hareket ettirmek kadar basit olabilir. Egzersiz yapmak, ruh halinizi iyileştirebilir; depresyon ve kaygı belirtilerini hafifletmede yardımcı olabilir. Aynı zamanda stresi azaltmak için harika bir yoldur. Egzersiz, özellikle spor salonuna gitmeyi sevmeyen insanlar için bazen ağır gelen bir terim olabilir. Neyse ki, zihinsel sağlığınızı iyileştirmek için bir vücut geliştirmeci olmanıza gerek yok.


Zihinsel sağlığınız için neden egzersiz yapmalısınız?

Egzersiz, kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Egzersiz dendiğinde sadece spor salonuna gidip ağırlık kaldırmak kastedilmiyor. Aslında egzersiz sizi hareket ettiren her şeydir. Fiziksel aktivite ile zihinsel sağlığınızı artırmak için evinizden çıkmanıza gerek yok. Olduğunuz yerde de yapabilirsiniz. Egzersiz yapmanın ruh sağlığınız üzerindeki faydaları:


  • Vücut imajında ​​iyileşme

  • Daha iyi ruh hali

  • Depresyon ve anksiyete semptomlarında azalma

  • DEHB semptomlarında azalma

  • Daha yüksek benlik saygısı

  • Başarı duygusu

  • Artan özgüven

  • Gurur duygusu

Zihinsel sağlığınızı güçlendirecek egzersizler


1- Yürüyüş

Birçok insan için yürümek, zihinsel sağlığı egzersizleri arasındadır. Nispeten düşük etkili olduğu ve her yerde yapabileceğiniz için favorilerinizden biri rahatlıkça olabilir. Yürümek stresi hafifletmeye, kaygı semptomlarını hafifletmeye ve olumlu düşünceleri teşvik etmeye yardımcı olabilir. En iyi sonuçları istiyorsanız, dışarı çıkın ve yeşilliklerin arasına dalın. Doğa yürüyüşlerinin kaygıyı azalttığı tespit edilmiştir. Uzun bir yürüyüş olmak zorunda değil. Araştırmalar, 15 dakikalık kısa bir yürüyüşün depresyona girme riskinizi %26 oranında azaltabileceğini gösteriyor.


2- Koşu

Mental sağlığınız için daha yoğun bir egzersiz şekli arıyorsanız koşmayı deneyin. Beynimiz, koşarken ruh halimizi artıran endorfinlerle dolup taşar. Çalışmalar, açık hava egzersizinin antidepresanlara etkili bir tedavi alternatifi olduğunu bulmuştur. Sürekli koşmak aynı zamanda uykuya dalmayı kolaylaştırabilir ve kaygı ve depresyon semptomlarını azaltmak için gerekli olan uyku kalitesini artırabilir.


Düzenli egzersiz yapmanın faydaları nelerdir?
Düzenli egzersiz yapmanın faydaları nelerdir? Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon K...
Psikolojik olarak daha güçlü olmanın 5 yolu Bazen yaşadığımız zor süreçler n...

3- Güç antrenmanı

Zihinsel sağlığınızı iyileştirirken kas geliştirmek de istiyorsanız, kuvvet antrenmanını deneyin. Bu egzersiz, depresyon geliştirme riskini azaltabilir veya mevcut semptomları hafifletebilir. Ayrıca güç hedeflerini karşılamanın getirdiği tatmini de zamanla alırsınız. Güç antrenmanı, spor salonuna gitmek ve ağırlık kaldırmak anlamına gelmek zorunda değildir. Serbest ağırlıklar, direnç bantları ve vücut ağırlığınızla evde kolayca "güç" oluşturabilirsiniz.


4- Yoga

Yoga sadece vücudunuzun hareket etmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda size derinlemesine düşünme ve meditasyon yapma şansı verir. Bu yüzden zihinsel sağlığınızı güçlendirmek için yapabileceğiniz en iyi egzersizlerden biri olduğunu düşünüyoruz. Nefesinize odaklanmak, düşünce döngüleri ve olumsuz düşünme gibi kötü zihinsel alışkanlıklarını ortadan kaldırabilir. Kontrollü nefes parasempatik sinir sisteminizi harekete geçirerek sizi rahatlama durumuna sokar. Bunu kalp atış hızınızı ve kan basıncınızı düşürerek yapar.


5- Dans etmek

Dans etmek, kaygıyı önemli ölçüde azaltabilen başka bir egzersiz seçeneğidir. Benlik saygısını da artırabilir. Yoga gibi, yapacağınız dansın türünü seçebilirsiniz, hepsinin ayrı faydaları vardır. Faydasını görmek için mutlaka bir dans stüdyosuna gitmenize gerek yok. Evinizin rahatlığında sanal dans dersleri yapabilirsiniz. Bununla birlikte, sosyal etkileşimleri seviyorsanız senkronize veya koreografili grup dansı sonuçları en üst düzeye çıkarabilir. Zumba gibi sınıflar, diğer egzersiz türlerinin eksik olduğu sosyal faydalara sahiptir. Başkalarıyla bağlantı kurmanıza ve arkadaşlıklar kurmanıza izin verirler.


Egzersizi rutininizin bir parçası haline getirmek için bazı ipuçları


Hoşunuza giden bir aktivite seçin

Egzersizi yapmanız gereken bir şey olarak düşünmemeye çalışın. Bunun yerine, sağlık yolculuğunuzda kullandığınız başka bir araç olarak görün.


Gerçekçi hedefler belirleyin

Egzersizle çok ileri gitmek, özellikle kendinize makul bir şekilde ulaşamayacağınız hedefler koyarsanız, ruh sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Büyüdükçe üzerine inşa edebileceğiniz küçük hedefler belirleyin. Unutmayın, kendinizden başka kimseye kanıtlayacak hiçbir şeyiniz yok.


Kendinizi ödüllendirin

Bir antrenmanı tamamladığınız için kendinizi ödüllendirmek, bunu alışkanlık haline getirmek için harika bir fikirdir. Büyük bir şey olması gerekmiyor. En sevdiğiniz dizinin fazladan bir bölümünü izlemek bile olabilir bu.


Bunu sosyal bir şey haline getirin

Sorumluluk sahibi olduğunuzda başarılı olan biriyseniz egzersizinizi arkadaşlarınızla sosyal bir aktivite haline getirin.


Referans: Taylor Leamey. "5 Exercises That'll Help You Boost Your Mental Health". Şuradan alındı: https://www.cnet.com/google-amp/news/5-exercises-to-boost-your-mental-health/. (20 Şubat 2023).


Zihinsel sağlığınızı korumak için 7 yol
Zihinsel sağlığınızı korumak için 7 yol Sağlıklı bir yaşam istiyorsak be...
Zihinsel açıdan temizlenmek için 17 ipucu İş performansınızı arttırmak içi...


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.