Zihinsel sağlığınızı destekleyecek 5 egzersiz

Zihinsel sağlığınızı desteklemek, vücudunuzu hareket ettirmek kadar basit olabilir. Egzersiz yapmak, ruh halinizi iyileştirebilir; depresyon ve kaygı belirtilerini hafifletmede yardımcı olabilir. Aynı zamanda stresi azaltmak için harika bir yoldur. Egzersiz, özellikle spor salonuna gitmeyi sevmeyen insanlar için bazen ağır gelen bir terim olabilir. Neyse ki, zihinsel sağlığınızı iyileştirmek için bir vücut geliştirmeci olmanıza gerek yok.

Zihinsel sağlığınız için neden egzersiz yapmalısınız?

Egzersiz, kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Egzersiz dendiğinde sadece spor salonuna gidip ağırlık kaldırmak kastedilmiyor. Aslında egzersiz sizi hareket ettiren her şeydir. Fiziksel aktivite ile zihinsel sağlığınızı artırmak için evinizden çıkmanıza gerek yok. Olduğunuz yerde de yapabilirsiniz. Egzersiz yapmanın ruh sağlığınız üzerindeki faydaları:

Vücut imajında ​​iyileşme

Daha iyi ruh hali

Depresyon ve anksiyete semptomlarında azalma

DEHB semptomlarında azalma

Daha yüksek benlik saygısı

Başarı duygusu

Artan özgüven

Gurur duygusu

Zihinsel sağlığınızı güçlendirecek egzersizler

1- Yürüyüş

Birçok insan için yürümek, zihinsel sağlığı egzersizleri arasındadır. Nispeten düşük etkili olduğu ve her yerde yapabileceğiniz için favorilerinizden biri rahatlıkça olabilir. Yürümek stresi hafifletmeye, kaygı semptomlarını hafifletmeye ve olumlu düşünceleri teşvik etmeye yardımcı olabilir. En iyi sonuçları istiyorsanız, dışarı çıkın ve yeşilliklerin arasına dalın. Doğa yürüyüşlerinin kaygıyı azalttığı tespit edilmiştir. Uzun bir yürüyüş olmak zorunda değil. Araştırmalar, 15 dakikalık kısa bir yürüyüşün depresyona girme riskinizi %26 oranında azaltabileceğini gösteriyor.

2- Koşu

Mental sağlığınız için daha yoğun bir egzersiz şekli arıyorsanız koşmayı deneyin. Beynimiz, koşarken ruh halimizi artıran endorfinlerle dolup taşar. Çalışmalar, açık hava egzersizinin antidepresanlara etkili bir tedavi alternatifi olduğunu bulmuştur. Sürekli koşmak aynı zamanda uykuya dalmayı kolaylaştırabilir ve kaygı ve depresyon semptomlarını azaltmak için gerekli olan uyku kalitesini artırabilir.

3- Güç antrenmanı

Zihinsel sağlığınızı iyileştirirken kas geliştirmek de istiyorsanız, kuvvet antrenmanını deneyin. Bu egzersiz, depresyon geliştirme riskini azaltabilir veya mevcut semptomları hafifletebilir. Ayrıca güç hedeflerini karşılamanın getirdiği tatmini de zamanla alırsınız. Güç antrenmanı, spor salonuna gitmek ve ağırlık kaldırmak anlamına gelmek zorunda değildir. Serbest ağırlıklar, direnç bantları ve vücut ağırlığınızla evde kolayca "güç" oluşturabilirsiniz.

4- Yoga

Yoga sadece vücudunuzun hareket etmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda size derinlemesine düşünme ve meditasyon yapma şansı verir. Bu yüzden zihinsel sağlığınızı güçlendirmek için yapabileceğiniz en iyi egzersizlerden biri olduğunu düşünüyoruz. Nefesinize odaklanmak, düşünce döngüleri ve olumsuz düşünme gibi kötü zihinsel alışkanlıklarını ortadan kaldırabilir. Kontrollü nefes parasempatik sinir sisteminizi harekete geçirerek sizi rahatlama durumuna sokar. Bunu kalp atış hızınızı ve kan basıncınızı düşürerek yapar.

5- Dans etmek

Dans etmek, kaygıyı önemli ölçüde azaltabilen başka bir egzersiz seçeneğidir. Benlik saygısını da artırabilir. Yoga gibi, yapacağınız dansın türünü seçebilirsiniz, hepsinin ayrı faydaları vardır. Faydasını görmek için mutlaka bir dans stüdyosuna gitmenize gerek yok. Evinizin rahatlığında sanal dans dersleri yapabilirsiniz. Bununla birlikte, sosyal etkileşimleri seviyorsanız senkronize veya koreografili grup dansı sonuçları en üst düzeye çıkarabilir. Zumba gibi sınıflar, diğer egzersiz türlerinin eksik olduğu sosyal faydalara sahiptir. Başkalarıyla bağlantı kurmanıza ve arkadaşlıklar kurmanıza izin verirler.

Egzersizi rutininizin bir parçası haline getirmek için bazı ipuçları

Hoşunuza giden bir aktivite seçin

Egzersizi yapmanız gereken bir şey olarak düşünmemeye çalışın. Bunun yerine, sağlık yolculuğunuzda kullandığınız başka bir araç olarak görün.

Gerçekçi hedefler belirleyin

Egzersizle çok ileri gitmek, özellikle kendinize makul bir şekilde ulaşamayacağınız hedefler koyarsanız, ruh sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Büyüdükçe üzerine inşa edebileceğiniz küçük hedefler belirleyin. Unutmayın, kendinizden başka kimseye kanıtlayacak hiçbir şeyiniz yok.

Kendinizi ödüllendirin

Bir antrenmanı tamamladığınız için kendinizi ödüllendirmek, bunu alışkanlık haline getirmek için harika bir fikirdir. Büyük bir şey olması gerekmiyor. En sevdiğiniz dizinin fazladan bir bölümünü izlemek bile olabilir bu.

Bunu sosyal bir şey haline getirin

Sorumluluk sahibi olduğunuzda başarılı olan biriyseniz egzersizinizi arkadaşlarınızla sosyal bir aktivite haline getirin.

Referans: Taylor Leamey. "5 Exercises That'll Help You Boost Your Mental Health". Şuradan alındı: https://www.cnet.com/google-amp/news/5-exercises-to-boost-your-mental-health/. (20 Şubat 2023).