Ekim 2020 - Astrolojik etkiler

Merhaba, Ekim ayı geri harekette olan Mars’ın etkileşimleri açısından oldukça hareketli geçecek. Bu ay askeri müdahaleler ihtimali oldukça yüksek. Ayrıca 2 Ekim Koç Dolunay’ı ve 16 Ekim Terazi Yeniay’ı da oldukça sert etkiler alıyor. Kişisel bazda ilişkilerin ciddi sınavlardan geçeceği, yüzleşmelere ve tartışmalara oldukça açık bir dönem. 2 Ekim’deki Koç Dolunay’ında kendimiz olmak ve ikili ilişkilerimizde uyum sağlamak ikilemini yaşayacağız. An haritasında ilişkiler evinin de zorlu etkiler alıyor olması ilişkilerdeki sorumluluklarımızı da bize hatırlatıyor olacak. Dolunay derecesine Chiron asteroidi oldukça yakın. Bu da kendimiz ve ilişkimiz ile birtakım yüzleşmeler yaşayacağımızı ve bu yüzleşmeler sonucu yaralanmaları veya yaralarımızın iyileşmesini deneyimleyeceğiz.

16 Ekim Terazi Dolunay’ı ise oldukça sert! Ülkemizin sınırlarını ilgilendiren konular ve açık düşmanlar ile ilgili birtakım kontaktlar ve müdahaleler Ekim ayının ikinci yarısında çok daha belirgin. Kişisel bazda ilişkiler yine sınanıyor olacak. Bir önceki Dolunay’ın yaralayıcı/şifalayıcı etkisi kimimizi yeni ilişkilere kimimizi de var olan ilişkilerinde yenilenmelere sürükleyebilir. Fakat bu meşakkatli ve mücadeleli bir yol olacak. Orta yol bulmaya çalışırken insanları üzmemeye ve kırmamaya özen göstermek gerekiyor. Ayrıca çok kısa süre önce Satürn ileri harekete geçmişti, bu ay ise Pluto ileri harekete geçiyor. Hayatımızı değiştiren dönüştüren konular artık hareket kazanmaya başlıyor. Kişisel haritalarımızda Oğlak burcu nereye düşüyorsa o konuda dönüşümler yaşamaya devam edeceğiz.

Ekim ayındaki önemli gezegen etkileşimleri;

2 Ekim

Venüs Başakta!

2 Ekim

Koç’ta Dolunay!

4 Ekim

Pluto ileri harekete geçiyor!

6 Ekim - Mars Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı:

Hedeflerimize odaklanmak, isteklerimizin peşinden koşmak, arzularımız ve aksiyonlarımızın paralel gittiği hissi ve rüzgârı arkamıza aldığımız günlerdeyiz.

7 Ekim - Merkür Uranüs Karşıtlığı

Yaratıcı ve şok edici fikirler, çok hızlı değişen düşünceler söz konusu. Ağzımızdan çıkanı kulağımızın duymadığı günler. İsyankâr konuşmalar, fikir çatışmaları yaşanabilir.

9 Ekim - Mars Pluto Karesi

Öfke patlamaları yaşayabileceğimiz günler. Bilinçaltında veya gizlide kalmış rahatsız edici ve yüzleştirici bilgilerin açığa çıkması durumu söz konusu olabilir. Karşı tarafı yaralamaya yönelik hareket edebilir pire için yorgan yakabiliriz.

11 Ekim - Venüs Uranüs Üçgeni

İlişkilerde yaratıcı ve eğlenceli günler. Farklı fikirler, farklı romantik sürprizler yapabilir, sevdiklerimizle, sosyal çevremizle her zaman yaptıklarınızın dışında eğlenceli işler yapabiliriz.

11 Ekim - Güneş Jüpiter Karesi

Kendimizi ve yaptıklarımızı abartma eğiliminde olduğumuz, harcamalar ve tüketimde aşırıya kaçabileceğimiz fakat eğlenceli ve özgüvenli günlerdeyiz.

12 Ekim - Jüpiter Neptün Altmışlığı

İnsanlardan empati gördüğümüz, yardım aldığımız veya bizim empatimizin yüksek ve çok daha merhametli olduğumuz, cömert ve şanslı günleri yaşıyoruz.

12 Ekim - Merkür Venüs Altmışlığı

İlişkiler için oldukça uyumlu, kendimizi iyi ifade ettiğimiz ve sevgi alışverişini tatmin edici bir şekilde yaşadığımız, iş anlaşmaları veya önemli görüşmeler için uygun günler.

14 Ekim - Güneş Mars Karşıtlığı

Otorite figürleriyle gergin zamanlar yaşayabiliriz, baba ile iletişimimizde de gerginlikler olabiliriz. Bu gün daha gergin olduğumuz, kazalara ve tartışmalara daha çok dikkat etmemiz gereken bir dönem.

14 Ekim

Merkür geri harekete geçiyor!

15 Ekim - Güneş Pluto Karesi

Davranışlarımızda manipulatif ve kontrolcü olabiliriz, bu günlerde hoşumuza gitmeyen konuları değiştirip dönüştürmek üzerine ihtirasımız daha yüksek.

15 Ekim - Güneş Kuzey Ay Düğümü Üçgeni

Mars gibi gezegenlerin yaptığı olumlu açılarda olduğu gibi bu zamanlarda da hedeflerimize odaklanmak, isteklerimizin peşinden koşmak konusunda elverişli günlerdeyiz.

16 Ekim

Terazi’de Yeniay!

18 Ekim Güneş Satürn Karesi

İş ve sorumlulukların arttığı, eğlenceden alıkoyulmuş hissettiğimiz, düşük enerjili ve düşük özgüvenli olabileceğimiz günler. Düzenlenmesi gereken konulara ve sorumluluklarımıza odaklanıp biriken işleri tamamlayarak bu transiti verimli kullanabiliriz.

18 Ekim - Venüs Neptün Karşıtlığı

İlişkilerimizde aldanmaya açık olduğumuz bir dönem. Ayrıca biz de kendimizi olduğundan farklı gösterme eğilimindeyiz. Beklentilerimizi gerçekçi seviyelerden yüksek tutarsak hayal kırıklığı olasılığı yüksek.

19 Ekim - Mars Jüpiter Karesi

Abartılı davranışlar, fanatizm, kendimizi gereksiz yere olduğumuzdan büyük göstermek ve kibre kapılabiliriz. Aksiyonlarımızda fazla iyimserlik söz konusu olabilir. Kontrolü ele aldığımız takdirde rüzgârı arkamıza alacağımız günlerdeyiz.

19 Ekim - Venüs Jüpiter Üçgeni

Tüm ilişkilerimiz için oldukça şanslı ve geniş bir zaman. Geniş arkadaş çevremizin hepsine ulaşabilir hepsinden olumlu destekler alabilirsiniz, sevgi alışverişi için de oldukça olumlu. Daha çok sevildiğinizi hissettiğiniz, hediye almak/vermek açısından elverişli günlerdeyiz.

20 Ekim - Merkür Uranüs Karşıtlığı

Yaratıcı ve şok edici fikirler, çok hızlı değişen düşünceler söz konusu. Ağzımızdan çıkanı kulağımızın duymadığı günler. İsyankâr konuşmalar, fikir çatışmaları yaşanabilir.

21 Ekim - Venüs Pluto Üçgeni

İlişkilerimizde olumlu dönüşümlere odaklandığımız, değişmesi gereken, geride bırakılması gereken konuları elemek ve düzeltmek konusunda istekli davrandığımız ve bu değişiklikleri fazla direnç ve kriz yaşamadan yapabileceğimiz günler.

22 Ekim - Venüs Kuzey Ay Düğümü Karesi

İlişkilerimiz ile hedeflerimiz, arzularımız birbiriyle çelişebilir. Yapmak istediklerimiz ilişkide olduğumuz kişiler tarafından destek görmeyebilir, kendimizi yalnız hissedebiliriz. Bu günlerde orta yolu bulmak önemli olacak.

23 Ekim

Güneş Akrep’te!

24 Ekim - Venüs Satürn Üçgeni

İlişkilerimize olgun olduğumuz, düzenlenmesi gereken konuları belirleyip üzerine sabırla ve yapıcı bir şekilde gideceğimiz günlerden birisi. Bu günlerde biraz daha izole olabiliriz, çoklu gruplar yerine yakın arkadaşlarımızla görüşebiliriz.

25 Ekim - Güneş Merkür Kavuşumu

İletişimin vurgulandığı, küçük aksiyonların, küçük cümlelerin veya iletişim girişimlerinin tahmin ettiğimizden daha büyük sonuçlar yaratabileceği, görüşmeler toplantılar açısından olumlu günler.

28 Ekim

Merkür Terazi’de!

28 Ekim

Venüs Terazi’de!

31 Ekim - Güneş Uranüs Karşıtlığı

Bugün rutinden sıkıldığımız daha eğlenceli, farklı ve yaratıcı şeyler yapma konusunda ısrarcı olabiliriz. Sevdiklerimizle tartışmalar yaşayabilir, ileride pişman olacağımız birtakım ayrılmalar kopuşlar yaşanabilir. Düşüncesizce hareketlerden kaçınmakta fayda var.

Herkese mutlu ve sağlıklı bir ay diliyorum.