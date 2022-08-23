Domates gribi belirtileri ve tedavisi

Koronavirüs, gizemli hepatit virüsü ve maymun çiçeği virüsünden sonra yeni bir virüs haberi endişe yarattı. İlk olarak Hindistan’da görülen Domates gribinin belirtileri merak ediliyor.

Domates gribi belirtileri ve tedavisi
Sağlık
23 Ağustos 2022 12:26
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Maymun çiçeği virüsü, gizemli hepatit virüsü gibi haberlerden sonra şimdi de domates gribi haberleri endişe yaratıyor. Hastalık, adını domatese benzer kabarcıklar dolayısıyla alıyor.


Deride kırmızı kabarcıklar ile kendini gösteren Domates gribi vakasına henüz Türkiye’de rastlanmadı. Hindistan'da ise Kerala ve Odisha eyaletlerinde 82 çocukta Domates gribi olarak adlandırılan hastalığa yol açan virüs tespit edildi. The Lancet adlı bilimsel dergide yayınlanan rapora göre vakalar Kerala eyaletinin Kollam kentinde görüldü. “Domates gribi” olarak adlandırılan enfeksiyon Hindistan’ın Odisha eyaletinde de 1-9 yaş aralığındaki 26 çocukta tespit edildikten sonra vaka sayısı 82'ye ulaştı.


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Ciltte kırmızı kabarcıklar Domates gribi belirtisi

Bugüne kadar görülen vakalarda beş yaşın altındaki çocukları etkileyen virüs ile deride ağrılı kabarcıklar, yüksek ateş, vücutta eklem ve kas ağrıları, halsizlik gibi belirtiler görüldü. Tedavisi ise henüz netleşmiş değil ancak uzmanlar birçok grip türevi rahatsızlıkta ve soğuk algınlığı tedavisinde olduğu gibi bol sıvı alımı ve istirahat önerdi. Uzmanlar ayrıca virüsün oldukça kolay bir biçimde yayıldığı konusunda uyardı.


Domates gribi belirtileri hakkında anne-baba ve bakım verenler merak içinde. Hindistan’da beş yaşın altında 82 çocukta tespit edilen domates gribinin en önemli belirtileri arasında deride ağrılı kırmızı kabarcıklar gösteriliyor. Domates gribine sebep olan virüsün ortaya çıkardığı bu belirtiler sebebiyle hastalığa şimdilik Domates gribi adı veriliyor.


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