Gizemli hepatit virüsü nedir?

Hepatit, birden fazla çeşidiyle uzun süredir hayatımızda olan ve tedaviler geliştirilen bir virüs olsa da şimdiye kadar tanımlanan hepatit türlerinden hiçbiriyle uyuşmayan yeni ve gizemli bir hepatit türü endişeleri de beraberinde getiriyor. Karaciğerin iltihabına sebep olan hepatit, karaciğer nakli dahi gerektirebiliyor.

Gizemli hepatit nedir?

Dünyada şu ana kadar görülen 169 vakada hepatitin bilinen A, B, C, D ve E alt türlerinin hiçbiriyle uyuşmaması bu virüsü gizemli ve aynı zamanda tehlikeli bir hale getiriyor. İlk olarak İskoçya’da 10 yaş altı 10 çocukta tespit edilen virüs, 8 Nisanda İngiltere genelinde 64 çocukta tespit edildi. Sıklıkla 1 ay ve 10 yaş arasında olmak üzere çocuklarda görülen virüs sebebiyle şimdiye dek 17 çocuğa karaciğer nakli yapıldı ve 1 çocuk yaşamını kaybetti. Sıklıkla karın ağrısı, kusma ishalle seyreden hastalık, çoğu zaman yüksek ateşe sebep olmuyor.

Gizemli hepatit yeni bir salgın mı?

Covid-19 yeni bir salgın etkeni olarak tanımlanmadan önce ’gizemli bir akciğer hastalığı’ olarak tanınıyordu. Benzer şekilde virüsün bilinen hepatit virüsleri ile ilişkilendirilememesi, yeni bir küresel salgın ihtimalini akıllara getirse de henüz bu konuda yeterli bir veri yok. Şimdilik hastalık farklı şiddetlerde seyreden vakalarla 12 ülkede tespit edilmiş durumda.

Covid-19 ve adenovirüs şüpheliler listesinde

Bilim insanları, gizemli hepatit virüsü ile ilgili olarak üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs ve korona virüs üzerinde duruyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı verilere göre şimdiye kadarki vakaların 74'ünde adenovirüs, 20'sinde Kovid-19, 19 vakada ise hem adenovirüs hem Covid-19 mevcut. Adeno virüsün sadece bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde karaciğer hastalığına yol açtığı bilinmesi ve gizemli hepatit vakalarının sağlıklı çocuklarda ortaya çıkması ise akılları karıştırıyor.

Referans:

"Multi-Country – Acute, severe hepatitis of unknown origin in children". Şuradan alındı: https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON376 (23.04.2022).