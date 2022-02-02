Dolce&Gabbana hayvan kürkü kullanımını bıraktı

Milano merkezli lüks moda evi Dolce&Gabbana 2022 yılı itibariyle tasarımlarında kürk kullanımını durdurdu. Markanın iletişim ve pazarlama sorumlusu Fedele Usai tarafından yapılan açıklamada "Daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz ve bu gelecekte hayvan kürkünün kullanımı düşünülemez" ifadeleri kullanıldı. Hayvanları koruma örgütü Humane Society International ile iş birliği içinde atılan bu adım kapsamında marka, koleksiyonlarında artık hayvan kürkü yerine yapay ve ekolojik kürklere yer verecek.

Dolce&Gabbana bu adım ile hayvan hakları koruma ağı Fur Free Alliance (Kürksüz İttifak) tarafından belirlenen yönergelere bağlı kalacak. Armani, Gucci, Prada ve Moncler gibi diğer lüks markaların da Fur Free Alliance yönergelerine bağlı kaldığı biliniyor.

Geçtiğimiz yıllarda kürk kullanmayı bıraktığını açıklayan diğer markalar ise Yves Saint Laurent, Gucci, Balenciaga ve Alexander McQueen.