Gucci, Balenciaga ve Alexander McQueen gerçek kürk kullanmayı bıraktı!

Fransız moda endüstrisinin en büyüklerinden biri olan Kering şirketler grubu hayvan kürkü kullanımına son verdiğini açıkladı. Yves Saint Laurent, Gucci, Balenciaga ve Alexander McQueen gibi lüks moda markalarının bağlı olduğu ana şirket, 2022’den itibaren marka koleksiyonlarının hiçbirinde hayvan kürküne yer vermeyecek.

Kering CEO’su ve oyuncu Salma Hayek’in eşi olan François-Henri Pinault, “Markalarımızda kürk kullanımını sona erdirerek ileriye doğru bir adım daha atmanın zamanı geldi. Müşterilerimizle birlikte dünya da değişti ve lüksün de buna uyum sağlaması gerekiyor” açıklamasında bulundu.