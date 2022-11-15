Havaların soğuması ve doğalgaza gelen zamlarla birlikte, herkes faturalarını olabildiğince hafifletmek için tasarruf yolları arıyor. Bu basit yöntemler ile doğalgaz faturalarınızda %15 - 20 oranında tasarruf yapmamız mümkün.

Doğalgaz faturasını düşürmenin yolları

Evinizde yapacağınız ufak değişikliklerle doğalgaz faturasını düşürmenin yollarını...

Kombinizin yıllık bakımını mutlaka yaptırın

Kombiyi evin büyüklüğüne göre seçin

Sürekli kullanılmayan banyo, mutfak gibi bölümlerin ısısını, oturma odasına göre daha düşük tutun

Dış cephe yalıtımı ile %50’ye varan ısı tasarrufu sağlayın

Evde kimsenin olmadığı zamanlarda ve uyuduğunuzda kombinin derecesini 20 - 30 arasında kısın

Kombi balkonda ise borularda yalıtım yapın

Peteklerinin önüne ya da üstüne mobilya, saksı, çamaşır, perde gibi eşyalar koymayın

Petekleri 2 yılda bir temizleyin

Yoğuşmalı kombi tercih edin

Kaloriferlerin arkasına yalıtım levhası koyarak sıcaklığı odaya yansıtın

Peteklerde termostatik vana kullanarak dereceyi kontrol edin

Kapı ve pencerelerinizin ısı sızdırmamasına dikkat edin

Özellikle geceleri perdeleri ve panjurları kapalı tutun. Gündüz ise evinize güneş ışığı girmesini sağlayın