Havaların soğuması ve doğalgaza gelen zamlarla birlikte, herkes faturalarını olabildiğince hafifletmek için tasarruf yolları arıyor. Bu basit yöntemler ile doğalgaz faturalarınızda %15 - 20 oranında tasarruf yapmamız mümkün.
Doğalgaz faturasını düşürmenin yolları
Evinizde yapacağınız ufak değişikliklerle doğalgaz faturasını düşürmenin yollarını...
- Kombinizin yıllık bakımını mutlaka yaptırın
- Kombiyi evin büyüklüğüne göre seçin
- Sürekli kullanılmayan banyo, mutfak gibi bölümlerin ısısını, oturma odasına göre daha düşük tutun
- Dış cephe yalıtımı ile %50’ye varan ısı tasarrufu sağlayın
- Evde kimsenin olmadığı zamanlarda ve uyuduğunuzda kombinin derecesini 20 - 30 arasında kısın
- Kombi balkonda ise borularda yalıtım yapın
- Peteklerinin önüne ya da üstüne mobilya, saksı, çamaşır, perde gibi eşyalar koymayın
- Petekleri 2 yılda bir temizleyin
- Yoğuşmalı kombi tercih edin
- Kaloriferlerin arkasına yalıtım levhası koyarak sıcaklığı odaya yansıtın
- Peteklerde termostatik vana kullanarak dereceyi kontrol edin
- Kapı ve pencerelerinizin ısı sızdırmamasına dikkat edin
- Özellikle geceleri perdeleri ve panjurları kapalı tutun. Gündüz ise evinize güneş ışığı girmesini sağlayın
- Uyuyacağınız zaman kombinizin sıcaklık ayarını 20 - 30 dereceye kadar düşürün
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