Doğalgaz faturasını düşürmenin yolları

Herkes doğal gaz faturalarını hafifletmek için tasarruf yolları arıyor. Faturayı düşürmek için kombi ayarına ve yalıtıma dikkat...

Doğalgaz faturasını düşürmenin yolları
Yaşam
Giriş: 15 Kasım 2022 14:00
ABONE OL

Havaların soğuması ve doğalgaza gelen zamlarla birlikte, herkes faturalarını olabildiğince hafifletmek için tasarruf yolları arıyor. Bu basit yöntemler ile doğalgaz faturalarınızda %15 - 20 oranında tasarruf yapmamız mümkün.


Tasarruflu bir alışveriş için öneriler
Tasarruflu bir alışveriş için öneriler Ev ekonomisine katkı sağlamak iç...
Ekonomik krizden korunmanın 11 yolu Felaket tellallığına gerek yok, ...

Doğalgaz faturasını düşürmenin yolları

Evinizde yapacağınız ufak değişikliklerle doğalgaz faturasını düşürmenin yollarını...

  • Kombinizin yıllık bakımını mutlaka yaptırın

  • Kombiyi evin büyüklüğüne göre seçin

  • Sürekli kullanılmayan banyo, mutfak gibi bölümlerin ısısını, oturma odasına göre daha düşük tutun

  • Dış cephe yalıtımı ile %50’ye varan ısı tasarrufu sağlayın

  • Evde kimsenin olmadığı zamanlarda ve uyuduğunuzda kombinin derecesini 20 - 30 arasında kısın

  • Kombi balkonda ise borularda yalıtım yapın

  • Peteklerinin önüne ya da üstüne mobilya, saksı, çamaşır, perde gibi eşyalar koymayın

  • Petekleri 2 yılda bir temizleyin

  • Yoğuşmalı kombi tercih edin

  • Kaloriferlerin arkasına yalıtım levhası koyarak sıcaklığı odaya yansıtın

  • Peteklerde termostatik vana kullanarak dereceyi kontrol edin

  • Kapı ve pencerelerinizin ısı sızdırmamasına dikkat edin

  • Özellikle geceleri perdeleri ve panjurları kapalı tutun. Gündüz ise evinize güneş ışığı girmesini sağlayın

  • Uyuyacağınız zaman kombinizin sıcaklık ayarını 20 - 30 dereceye kadar düşürün

Elektrik tasarrufu yapmak için dikkat etmeniz gereken 10 şey
Elektrik tasarrufu yapmak için dikkat etmeniz gereken 10 şey
Daha az su harcamak için yapabileceğimiz şeyler var! Bugün Dünya Su Günü... Giderek a...


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.