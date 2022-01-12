Hale Acun Aydın
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12 Ocak 2022 Çarşamba

Elektrik tasarrufu yapmak için dikkat etmeniz gereken 10 şey

Bu hafta Enerji Tasarrufu haftası, o zaman bu döneme uygun olarak en çok etki edebileceğimiz alana bakalım; elektrik tasarrufu.

Bu konu hem bütçemiz hem de kaynaklarımızı korumak adına oldukça önemli. Bu yüzden fark yaratabilecek 10 öneriyi paylaşmak istedim sizinle.

1. Tarifenizin farkında olun. Genelde akşam 10’dan sonra ütü yapmak, çamaşır makinesi çalıştırmak gibi bir inanış var. Ancak siz eğer tarifenizi tek zamanlı olarak tutarsanız, çok zamanlıya geçmediyseniz bunun bir anlamı yok. Bağlı olduğunuz bölgeden sorumlu elektrik şirketine ulaşarak bu değişimi gerçekleştirebilirsiniz.

2. Bu öneri bence içten içe bildiğiniz ama pek uygulamadığınız bir bilgi: su ısıtıcısına sadece ihtiyacınız olan kadar su koyun ve kaynatın. 1 fincan çay için 1 litrelik su ısıtmayalım

3. Çamaşır makinesini, bulaşık makinesini tam doldurmadan çalıştırmayın. Bu su tasarrufu için de oldukça önemli. Yıkama sıcaklığına da dikkat edin. Özel bir leke, hijyen durumu yoksa düşük sıcaklıkları tercih edin.

4. Kullanılmayan cihazların fişini çekin, şarj aletlerini prizde bırakmayın. Eğer bir ana kontrol varsa oradan tam kapatmayı unutmayın. Buna vampir elektrik deniyor. Aslında tekil olarak harcadığı enerji az ama her evde birçok prizde böyle cihazlar, şarj aletleri vs kalınca toplam etkisi gerçekten çok yüksek oluyor.

5. Umarım çoktan yapmışsınızdır ama hala geçmediyseniz enerji tasarruflu ampüllere geçin. Avrupa Birliği bu konuda çok hassas. Akkor ampüller 2009’dan beri kullanılmıyor. Tamamen enerji tasarruflu ampüllere geçiş de 2021’de başladı.

6. Yeni bir elektrikli cihaz alırken aynı şekilde enerji tasarruf sınıfına bakmayı ve tabii bütçeniz doğrultusunda alabileceğiniz en üst sınıf almayı (mümkünse A+++) tercih edin.

7. Fırını kullanırken kapağını boş yere açmayın. Kapağı her açışınızda iç sıcaklık düştüğü için tekrar ısınmak için ekstra elektrik kullanacaktır. Buna neden olmayın.

8. Buzdolabına koyduğunuz kap / tencere / kavanozların kapağını kapatın. Gıdalardaki nem oranı buzdolabının sıcaklığını etkilemesin. Pişmiş yemekleri soğumadan buzdolabına / buzluğa kaldırmayın.

9. Odadan çıkarken ışığı kapamayı unutmayın. Bunu siz unutmazsınız ama evde çocuk varsa onlara öğretmek gerçekten zaman alabiliyor. Bir yol olarak duylara ışığı kapamayı hatırlatacak etiket yapıştırabilirsiniz.

10. Gün ışığından yararlanın. Gün boyunca perdelerinizi açık tutarak evin ısı ve ışık ihtiyacını karşılayın.

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