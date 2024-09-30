Doğal ev temizleyici nasıl yapılır?

Doğa dostu ve çevreye duyarlı bir hayat yaşamayı önemsiyorsanız bu önerilere kulak vermenizde fayda var! Ev temizliği için kimyasal maddelerle dolu bir temizlik malzemeleri dolabına ihtiyacınız yok. İşte evinizi temizlerken kullanabileceğiniz doğal ürünler...

Evinizi temiz ve toksinsiz tutmak için ihtiyacınız olan malzemeler:

-Uçucu yağlar

Uçucu yağlar, temizleyicilerinize harika bir koku katarlar. Koyu renkli cam şişelerde olanları satın alın, ısıdan ve direkt güneş ışığından uzak bir yerde saklayın. Lavanta, limon, portakal, nane, okaliptüs ve çay ağacı yağını deneyin.

-Zeytinyağı

-Deniz tuzu

-Limon Kastilya sabunu

-Karbonat

-Beyaz sirke (Petrolden sentetik olarak üretilen etanol yerine tahıl alkolü gibi doğal kaynaklardan yapıldığından emin olun.)

Zeminlerde doğal temizleyici nasıl kullanılır?

Mutfak kovasını yarıya kadar ılık suyla doldurun ve üzerine ¼ bardak bulaşık deterjanı, ½ bardak limon suyu veya ½ bardak beyaz sirke ve 4 damla limon esansiyel yağı ekleyin. En uzak köşeden paspaslamaya başlayın ve kapıya doğru ilerleyin.

Fırın nasıl temizlenir?

15 dakika boyunca 175°C'de ısıtın ve ardından kapatın. Biraz soğuduğunda içine karbonat ve tuz serpin ve tüm yağları silin.

Duşta doğal temizleyici nasıl kullanılır?

Bir sprey şişesinde 2 su bardağı su, ½ su bardağı sirke, ¼ su bardağı sıvı kastil sabunu ve 20 damla çay ağacı yağını karıştırın. Solüsyonu duş duvarlarına ve zemine püskürtün ve ardından bunları bir bezle silin.

Tuvalette doğal temizleyici nasıl kullanılır?

2 bardak su, ¼ bardak sıvı Kkastil sabunu, 1 yemek kaşığı çay ağacı yağı ve 10 damla okaliptüs veya nane esansiyel yağını 1 litrelik bir sprey şişesinde birleştirin. İyice çalkalayın. Çözeltiyi tuvalet yüzeylerine püskürtün ve ardından nemli bir bez veya süngerle silin.

Lavaboda doğal temizleyici nasıl kullanılır?

Önce sıcak suyla durulayın, ardından altı damla lavanta veya mandalina esansiyel yağıyla karıştırılmış ½ bardak karbonat serpin. Köpürmeyi bıraktığında nemli bir süngerle fırçalayın ve tekrar sıcak suyla durulayın.

Camlarda doğal temizleyici nasıl kullanılır?

2 bardak su ve ¼ bardak taze limon suyunu 1 litrelik bir sprey şişesinde birleştirin ve iyice çalkalayın. Solüsyonu camın üzerine püskürtün ve pencereleri temiz ve iz bırakmadan tutmak için gazete kağıdını dairesel hareketlerle silin.

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Doğal temizlik tüyoları

Lavaboya sıcak su akıtıp limon ve portakal kabuklarını ekleyip öğütücüyü çalıştırın böylece kötü kokulu çöp öğütücünün kokusunu giderebilirsiniz.

Ahşap mobilyalarınızı ceviz yağıyla parlatın.

Geri dönüştürülmüş cam kavanozlardaki yapışkan etiketleri çıkarmak için sıcak su veya beyaz sirke kullanın.

Bulaşık makinesini doldururken, mikropların yayılmasını önlemek için çatal bıçak saplarını daima yukarıya doğru çevirin.

Mutfağınızdaki hemen hemen her şeyi saklamak için cam kavanozları kullanın ve yeniden kullanın.

Giysilerinizin taze kokmasını sağlamak için çekmecelerinize ve dolaplarınıza en sevdiğiniz uçucu yağları damlattığınız bir bez veya mendil ekleyin.

Doğal temizlikte işinize yarayacak ipuçları:

Kabartma tozu, garip ve hoş olmayan kokuları emmek için mükemmeldir. Buzdolabınızın içinde bir tabakta bırakacağınız kabartma tozu tüm kokuyu alır. Çöp kokusundan rahatsızsanız çöp kutularınızın dibine de biraz serpebilirsiniz.

Çamaşır deterjanı takviyesi için çamaşır makinenizdeki suya ½ bardak karbonat ekleyin. Çamaşırlarınızı yumuşatıp temizlemenin yanı sıra, lekeleri çıkarmada ve kokuları gidermede de etkili olduğundan, yoga ve spor kıyafetlerinizi yıkarken gerçek bir ihtiyaç haline gelebilir.

Mutfak süngerlerinizi 4 yemek kaşığı karbonat ve 1 litre ılık sudan oluşan solüsyonda bir saat bekleterek tazeleyin. Daha sonra sadece durulayın ve kurulayın.

Vazonuza her beş günde bir bir çay kaşığı karbonat ekleyerek kesme çiçeklerinizin daha uzun süre taze kalmasını sağlayın.

Tencere ve tavaları fırçalamadan önce üzerlerine ılık su ile karbonat serpin ve fırçalamaya başlamadan önce en az yarım saat bekletin.

1 bardak karbonatı 6 damla en sevdiğiniz esansiyel yağla karıştırıp yatağınızın her yerine serperek yatağınızı temizleyebilirsiniz. 1 ila 3 saat bekletin ve ardından süpürün.

Mutfak veya banyo lavabonuzun gideri tıkalıysa gidere bir paket kabartma tozu dökün. Daha sonra yavaş yavaş 1 bardak beyaz sirkeyi dökün. Beş dakika bekledikten sonra 7 bardak kaynar sıcak suyu dökün. Suyun drenaja gidip gitmediğini görmek için musluğu kısa süre çalıştırın

Doğal oda spreyi nasıl yapılır?

1 bardak damıtılmış su, 1 çay kaşığı karbonat ve 20 damla esans yağını koyu renkli cam bir sprey şişesinde karıştırın. Kullanmadan önce solüsyonu iyice çalkalayın. Bu karışımı bir ay saklayabilirsiniz. Sardunya, portakal, adaçayı, limon ve biberiye gibi esansiyel yağların güzel bir karışımını deneyin.

Kendi doğal çamaşır deterjanınızı yapın

16 su bardağı kabartma tozu, 12 su bardağı boraks, 8 su bardağı Kastilya sabunu ve 3 yemek kaşığı uçucu yağları metal bir kovada karıştırarak kendi çamaşır tozunuzu yapın. Bunları eşit şekilde karıştırmak için iyice çalkalayın.

Çok amaçlı temizleyici yapımı

1 bardak beyaz sirke, 10 damla çay ağacı yağı ve portakal esansiyel yağını 1 litrelik bir sprey şişesinde birleştirerek ve ardından neredeyse ağzına kadar dolduracak kadar su ekleyerek kendi çok amaçlı sprey temizleyicinizi yapın. İyice çalkalamayı unutmayın. Sirke ve çay ağacı yağının her ikisi de antibakteriyel özelliklere sahiptir ve portakal yağı solüsyona taze bir koku verir.

Sizin ve ailenizin sağlığını korumak için, toksik olmayan ürünler üreten markaları tercih edebilir veya kendi temizleyicilerinizi yapmak için saf malzemeler satın alabilirsiniz.

Referanslar:

Maranda Pleasant. “How To Make Natural, Non-Toxic Home Cleaners”. Şuradan alındı: https://www.mantramagazine.com/single-post/2017/08/16/how-to-make-natural-non-toxic-home-cleaners