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Mısır unlu yulaflı poğaça

Müjgan Yurtseven'den hafif ve besleyici bir lezzet: Yulaf unu, mısır unu, lor peyniri ve bol yeşillikle hazırlanan nefis poğaçalar.

Mısır unlu yulaflı poğaça
Giriş: 17 Temmuz 2026, Cuma 08:17
Güncelleme: 17 Temmuz 2026, Cuma 08:17

Tarif defterimden;

Mısır unlu & yulaflı, havuçlu, bol yeşillikli ve lorlu sağlıklı ve leziz poğaçalar...

Servis: 18 - 20 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 - 35 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 1 bardak yulaf unu
  • 1,5 bardak mısır unu
  • 1 paket kabartma tozu
  • Yarım çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı tuz

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  • 1 orta boy havuç, rendenin ince tarafıyla rendelenmiş
  • 1/4 demet maydanoz, incecik doğranmış
  • 1/4 demet dereotu, incecik doğranmış
  • 2 yumurta (birinin sarısı üzerleri için)
  • 3 tepeleme yemek kaşığı yoğurt
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 200 gr lor peyniri
  • 1 tatlı kaşığı çörek otu

Yapılışı:

*Fırın tepsisini pişirme kağıdı ile kaplayın.

*Unlar, kabartma tozu, pul biber ve tuzu geniş bir kaba alarak karıştırın.

*Havuç, maydanoz, dereotu, 1 tam yumurta, 1 yumurta akı, yoğurt, sıvı yağ ve lor peynirini unlu karışıma ekleyerek iyice yoğurun. Küçük mandalina boyutunda yuvarlayıp aralıklı olarak tepesiye sıralayın.

*Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpiştirin.

*175 derece fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar 30 - 35 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

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