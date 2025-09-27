Çocuğunuza yatmadan önce söylemeniz gereken 6 şey

Yatma zamanı, çocuklarınız için önemli bir zaman dilimidir. Sadece uyku önemli olduğu için değil, aynı zamanda sonsuza dek besleyecekleri tatlı anılar biriktirdikleri için. Çocuğunuzun yatma zamanı rutinini aceleye getirmemek önemlidir. Biyolojik olarak, özellikle yatmadan önce, iyi uyumak için kendilerini güvende ve emniyette hissetmeleri gerektiğinden, arkadaşlığınıza ihtiyaç duyabilirler. Bu nedenle, yorgun olsanız bile, çocuğunuzu gece rutini sırasında yanınızda olduğunuzdan ve bunu değerlendirdiğinizden emin olun.
İşte yatmadan önce çocuğunuza söylemeniz gereken 6 önemli şey...
1. Günün nasıl geçti?
Çocuğunuza gününü nasıl geçirdiğini sorarak, onu düşünmeye zorlayın. Size işlerin nasıl geliştiğini anlattıklarında onları dinleyin ve gerekirse tavsiyenizi isteyip istemediklerini sorun. Aksi takdirde, sadece düşünmelerine izin verin.
2. Bugün ne daha iyi gidebilirdi?
Düşünme süreniz boyunca, günlerinin nasıl geçtiğini söylediklerine dikkat edin. Onları o kadar iyi gitmemiş olabilecek noktalar hakkında düşünmeye itin ve onlara nasıl daha iyi gidebileceklerini sorun.
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3. Seni seviyorum
Her akşam, onu sevdiğinizi söylerek günü bitirin. Ve mutlaka onları koşulsuz sevdiğinizi bilmelerini sağlayın.
4. Yarın yeni bir başlangıç
Çocuklar kötü bir gün geçirebilir ve dünyanın sonu gelmiş gibi hissedebilirler. Bu nedenle onlara her günün yeni bir başlangıç olduğunu hatırlatmak çok önemlidir. Ertesi gün bunu nasıl yapmayı planladıklarını düşünmeleri için onları cesaretlendirin.
5. Ebeveynin olduğum için çok mutluyum
Bunu bildiklerini düşünebilirsiniz ama yine de onlara hatırlatın. Onlara her gece ebeveyni olduğunuz için minnettar olduğunuzu söyleyin.
6. En çok neye minnettarsın?
Çocuğunuz ile birlikte şükretme pratiğine başlamanın kolay bir yolu. Bunu yaparak, odaklarını olumsuzdan ayırır ve tekrar olumluya çevirebilirsiniz. Bu sadece zihinsel sağlıklarına fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda düşünce biçimlerini de geliştirecektir.
Kaynak: Harley Manson. "6 Important Things To Say To Your Child Before Bed". Şuradan alındı: https://awarenessact.com/6-important-things-to-say-to-your-child-before-bed/. (21.01.2023).
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minnettar kelimesinin anlamını bilsede kafa karışıklığı yaşayabilir.minnettar olmadığı şeylerin farkına vardığında da yetersizlik ve içine kapaniklik duygusu gelişebilir diye düşünüyorum..benim oğlum 8 yaşında ve yatarken mutlaka iyi ki benim annemsin demesi bile birçok sorunun cevabı niteliğinde..okuldan geldiğinde ben işte oluyorum mutlaka arar ve sorarım seni üzen birşey oldu mu ya da bugün seni çok mutlu eden heyecanlandıran neler oldu diye ..çocuklarımıza soru sorarken sadece sormak için değil o anı onunla yaşıyor gibi olduğumuzda daha mutlu ve güven duygusuyla hareket ediyorlar...
minnettar kelimesinin anlamını bilsede kafa karışıklığı yaşayabilir.minnettar olmadığı şeylerin farkına vardığında da yetersizlik ve içine kapaniklik duygusu gelişebilir diye düşünüyorum..benim oğlum 8 yaşında ve yatarken mutlaka iyi ki benim annemsin demesi bile birçok sorunun cevabı niteliğinde..okuldan geldiğinde ben işte oluyorum mutlaka arar ve sorarım seni üzen birşey oldu mu ya da bugün seni çok mutlu eden heyecanlandıran neler oldu diye ..çocuklarımıza soru sorarken sadece sormak için değil o anı onunla yaşıyor gibi olduğumuzda daha mutlu ve güven duygusuyla hareket ediyorlar...
minnettar kelimesinin anlamını bilsede kafa karışıklığı yaşayabilir.minnettar olmadığı şeylerin farkına vardığında da yetersizlik ve içine kapaniklik duygusu gelişebilir diye düşünüyorum..benim oğlum 8 yaşında ve yatarken mutlaka iyi ki benim annemsin demesi bile birçok sorunun cevabı niteliğinde..okuldan geldiğinde ben işte oluyorum mutlaka arar ve sorarım seni üzen birşey oldu mu ya da bugün seni çok mutlu eden heyecanlandıran neler oldu diye ..çocuklarımıza soru sorarken sadece sormak için değil o anı onunla yaşıyor gibi olduğumuzda daha mutlu ve güven duygusuyla hareket ediyorlar...
minnettar kelimesinin anlamını bilsede kafa karışıklığı yaşayabilir.minnettar olmadığı şeylerin farkına vardığında da yetersizlik ve içine kapaniklik duygusu gelişebilir diye düşünüyorum..benim oğlum 8 yaşında ve yatarken mutlaka iyi ki benim annemsin demesi bile birçok sorunun cevabı niteliğinde..okuldan geldiğinde ben işte oluyorum mutlaka arar ve sorarım seni üzen birşey oldu mu ya da bugün seni çok mutlu eden heyecanlandıran neler oldu diye ..çocuklarımıza soru sorarken sadece sormak için değil o anı onunla yaşıyor gibi olduğumuzda daha mutlu ve güven duygusuyla hareket ediyorlar...
minnettar kelimesinin anlamını bilsede kafa karışıklığı yaşayabilir.minnettar olmadığı şeylerin farkına vardığında da yetersizlik ve içine kapaniklik duygusu gelişebilir diye düşünüyorum..benim oğlum 8 yaşında ve yatarken mutlaka iyi ki benim annemsin demesi bile birçok sorunun cevabı niteliğinde..okuldan geldiğinde ben işte oluyorum mutlaka arar ve sorarım seni üzen birşey oldu mu ya da bugün seni çok mutlu eden heyecanlandıran neler oldu diye ..çocuklarımıza soru sorarken sadece sormak için değil o anı onunla yaşıyor gibi olduğumuzda daha mutlu ve güven duygusuyla hareket ediyorlar...
minnettar kelimesinin anlamını bilsede kafa karışıklığı yaşayabilir.minnettar olmadığı şeylerin farkına vardığında da yetersizlik ve içine kapaniklik duygusu gelişebilir diye düşünüyorum..benim oğlum 8 yaşında ve yatarken mutlaka iyi ki benim annemsin demesi bile birçok sorunun cevabı niteliğinde..okuldan geldiğinde ben işte oluyorum mutlaka arar ve sorarım seni üzen birşey oldu mu ya da bugün seni çok mutlu eden heyecanlandıran neler oldu diye ..çocuklarımıza soru sorarken sadece sormak için değil o anı onunla yaşıyor gibi olduğumuzda daha mutlu ve güven duygusuyla hareket ediyorlar...
minnettar kelimesinin anlamını bilsede kafa karışıklığı yaşayabilir.minnettar olmadığı şeylerin farkına vardığında da yetersizlik ve içine kapaniklik duygusu gelişebilir diye düşünüyorum..benim oğlum 8 yaşında ve yatarken mutlaka iyi ki benim annemsin demesi bile birçok sorunun cevabı niteliğinde..okuldan geldiğinde ben işte oluyorum mutlaka arar ve sorarım seni üzen birşey oldu mu ya da bugün seni çok mutlu eden heyecanlandıran neler oldu diye ..çocuklarımıza soru sorarken sadece sormak için değil o anı onunla yaşıyor gibi olduğumuzda daha mutlu ve güven duygusuyla hareket ediyorlar...
minnettar kelimesinin anlamını bilsede kafa karışıklığı yaşayabilir.minnettar olmadığı şeylerin farkına vardığında da yetersizlik ve içine kapaniklik duygusu gelişebilir diye düşünüyorum..benim oğlum 8 yaşında ve yatarken mutlaka iyi ki benim annemsin demesi bile birçok sorunun cevabı niteliğinde..okuldan geldiğinde ben işte oluyorum mutlaka arar ve sorarım seni üzen birşey oldu mu ya da bugün seni çok mutlu eden heyecanlandıran neler oldu diye ..çocuklarımıza soru sorarken sadece sormak için değil o anı onunla yaşıyor gibi olduğumuzda daha mutlu ve güven duygusuyla hareket ediyorlar...
minnettar kelimesinin anlamını bilsede kafa karışıklığı yaşayabilir.minnettar olmadığı şeylerin farkına vardığında da yetersizlik ve içine kapaniklik duygusu gelişebilir diye düşünüyorum..benim oğlum 8 yaşında ve yatarken mutlaka iyi ki benim annemsin demesi bile birçok sorunun cevabı niteliğinde..okuldan geldiğinde ben işte oluyorum mutlaka arar ve sorarım seni üzen birşey oldu mu ya da bugün seni çok mutlu eden heyecanlandıran neler oldu diye ..çocuklarımıza soru sorarken sadece sormak için değil o anı onunla yaşıyor gibi olduğumuzda daha mutlu ve güven duygusuyla hareket ediyorlar...
minnettar kelimesinin anlamını bilsede kafa karışıklığı yaşayabilir.minnettar olmadığı şeylerin farkına vardığında da yetersizlik ve içine kapaniklik duygusu gelişebilir diye düşünüyorum..benim oğlum 8 yaşında ve yatarken mutlaka iyi ki benim annemsin demesi bile birçok sorunun cevabı niteliğinde..okuldan geldiğinde ben işte oluyorum mutlaka arar ve sorarım seni üzen birşey oldu mu ya da bugün seni çok mutlu eden heyecanlandıran neler oldu diye ..çocuklarımıza soru sorarken sadece sormak için değil o anı onunla yaşıyor gibi olduğumuzda daha mutlu ve güven duygusuyla hareket ediyorlar...
minnettar kelimesinin anlamını bilsede kafa karışıklığı yaşayabilir.minnettar olmadığı şeylerin farkına vardığında da yetersizlik ve içine kapaniklik duygusu gelişebilir diye düşünüyorum..benim oğlum 8 yaşında ve yatarken mutlaka iyi ki benim annemsin demesi bile birçok sorunun cevabı niteliğinde..okuldan geldiğinde ben işte oluyorum mutlaka arar ve sorarım seni üzen birşey oldu mu ya da bugün seni çok mutlu eden heyecanlandıran neler oldu diye ..çocuklarımıza soru sorarken sadece sormak için değil o anı onunla yaşıyor gibi olduğumuzda daha mutlu ve güven duygusuyla hareket ediyorlar...
minnettar kelimesinin anlamını bilsede kafa karışıklığı yaşayabilir.minnettar olmadığı şeylerin farkına vardığında da yetersizlik ve içine kapaniklik duygusu gelişebilir diye düşünüyorum..benim oğlum 8 yaşında ve yatarken mutlaka iyi ki benim annemsin demesi bile birçok sorunun cevabı niteliğinde..okuldan geldiğinde ben işte oluyorum mutlaka arar ve sorarım seni üzen birşey oldu mu ya da bugün seni çok mutlu eden heyecanlandıran neler oldu diye ..çocuklarımıza soru sorarken sadece sormak için değil o anı onunla yaşıyor gibi olduğumuzda daha mutlu ve güven duygusuyla hareket ediyorlar...
minnettar kelimesinin anlamını bilsede kafa karışıklığı yaşayabilir.minnettar olmadığı şeylerin farkına vardığında da yetersizlik ve içine kapaniklik duygusu gelişebilir diye düşünüyorum..benim oğlum 8 yaşında ve yatarken mutlaka iyi ki benim annemsin demesi bile birçok sorunun cevabı niteliğinde..okuldan geldiğinde ben işte oluyorum mutlaka arar ve sorarım seni üzen birşey oldu mu ya da bugün seni çok mutlu eden heyecanlandıran neler oldu diye ..çocuklarımıza soru sorarken sadece sormak için değil o anı onunla yaşıyor gibi olduğumuzda daha mutlu ve güven duygusuyla hareket ediyorlar...
minnettar kelimesinin anlamını bilsede kafa karışıklığı yaşayabilir.minnettar olmadığı şeylerin farkına vardığında da yetersizlik ve içine kapaniklik duygusu gelişebilir diye düşünüyorum..benim oğlum 8 yaşında ve yatarken mutlaka iyi ki benim annemsin demesi bile birçok sorunun cevabı niteliğinde..okuldan geldiğinde ben işte oluyorum mutlaka arar ve sorarım seni üzen birşey oldu mu ya da bugün seni çok mutlu eden heyecanlandıran neler oldu diye ..çocuklarımıza soru sorarken sadece sormak için değil o anı onunla yaşıyor gibi olduğumuzda daha mutlu ve güven duygusuyla hareket ediyorlar...
minnettar kelimesinin anlamını bilsede kafa karışıklığı yaşayabilir.minnettar olmadığı şeylerin farkına vardığında da yetersizlik ve içine kapaniklik duygusu gelişebilir diye düşünüyorum..benim oğlum 8 yaşında ve yatarken mutlaka iyi ki benim annemsin demesi bile birçok sorunun cevabı niteliğinde..okuldan geldiğinde ben işte oluyorum mutlaka arar ve sorarım seni üzen birşey oldu mu ya da bugün seni çok mutlu eden heyecanlandıran neler oldu diye ..çocuklarımıza soru sorarken sadece sormak için değil o anı onunla yaşıyor gibi olduğumuzda daha mutlu ve güven duygusuyla hareket ediyorlar...