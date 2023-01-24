Çocuğunuza yatmadan önce söylemeniz gereken 6 şey

Uyku saatini günün odak noktası haline getirdiğinizde, küçüklerinizi yatağa yatırmadan önce onlarla geçirdiğiniz bir zaman, onlar için büyük fayda sağlayacaktır. 

Çocuğunuza yatmadan önce söylemeniz gereken 6 şey
Anne - Baba
Giriş: 24 Ocak 2023 13:50 Güncelleme: 24 Ocak 2023 13:50
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Yatma zamanı, çocuklarınız için önemli bir zaman dilimidir. Sadece uyku önemli olduğu için değil, aynı zamanda sonsuza dek besleyecekleri tatlı anılar biriktirdikleri için. Çocuğunuzun yatma zamanı rutinini aceleye getirmemek önemlidir. Biyolojik olarak, özellikle yatmadan önce, iyi uyumak için kendilerini güvende ve emniyette hissetmeleri gerektiğinden, arkadaşlığınıza ihtiyaç duyabilirler. Bu nedenle, yorgun olsanız bile, çocuğunuzu gece rutini sırasında yanınızda olduğunuzdan ve bunu değerlendirdiğinizden emin olun.


İşte yatmadan önce çocuğunuza söylemeniz gereken 6 önemli şey...


1. Günün nasıl geçti?

Çocuğunuza gününü nasıl geçirdiğini sorarak, onu düşünmeye zorlayın. Size işlerin nasıl geliştiğini anlattıklarında onları dinleyin ve gerekirse tavsiyenizi isteyip istemediklerini sorun. Aksi takdirde, sadece düşünmelerine izin verin.


2. Bugün ne daha iyi gidebilirdi?

Düşünme süreniz boyunca, günlerinin nasıl geçtiğini söylediklerine dikkat edin. Onları o kadar iyi gitmemiş olabilecek noktalar hakkında düşünmeye itin ve onlara nasıl daha iyi gidebileceklerini sorun.


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3. Seni seviyorum

Her akşam, onu sevdiğinizi söylerek günü bitirin. Ve mutlaka onları koşulsuz sevdiğinizi bilmelerini sağlayın.


4. Yarın yeni bir başlangıç

Çocuklar kötü bir gün geçirebilir ve dünyanın sonu gelmiş gibi hissedebilirler. Bu nedenle onlara her günün yeni bir başlangıç olduğunu hatırlatmak çok önemlidir. Ertesi gün bunu nasıl yapmayı planladıklarını düşünmeleri için onları cesaretlendirin.


5. Ebeveynin olduğum için çok mutluyum

Bunu bildiklerini düşünebilirsiniz ama yine de onlara hatırlatın. Onlara her gece ebeveyni olduğunuz için minnettar olduğunuzu söyleyin.


6. En çok neye minnettarsın?

Çocuğunuz ile birlikte şükretme pratiğine başlamanın kolay bir yolu. Bunu yaparak, odaklarını olumsuzdan ayırır ve tekrar olumluya çevirebilirsiniz. Bu sadece zihinsel sağlıklarına fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda düşünce biçimlerini de geliştirecektir.



Kaynak: Harley Manson. "6 Important Things To Say To Your Child Before Bed". Şuradan alındı: https://awarenessact.com/6-important-things-to-say-to-your-child-before-bed/. (21.01.2023).


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