Okuma-yazma nasıl öğretilir?

Henüz okula gitmeyen çocuğunuza okuma yazmayı öğretmek veya okul sürecine destek olmak için bu öğrenme sürecini daha eğlenceli bir hale getirmek mümkün.

Okuma-yazma nasıl öğretilir?
Anne - Baba
18 Şubat 2022 Cuma

Yazmak, çocukların ömür boyu kullanacağı bir derstir. Okul öncesi çocuklara eğlenceli etkinliklerle yazmayı öğretmek, onlara alfabedeki her harfi ve isimleri nasıl yazacaklarını gösterirken aynı zamanda onları anaokulunun ilk gününe hazırlar.


1- Eğlenceli bir alfabe yaratın

Minik ellere yazmayı öğretmek için erken bir yöntem, her bir harfi oluşturma hareketlerini öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Çocuğunuza harflerin nasıl yazılacağını göstermek için birlikte eğlenceli ve biraz yaramaz bir alfabe yapabilirsiniz. Hazır puding veya tıraş kremi kullanabilirsiniz. Puding veya benzeri bir malzemeyi tezgahın üzerine yayın ve alfabenin bir harfini yazmak için parmağınızı kullanın. Nasıl yapıldığını öğrenmesi için elinizin yaptığı hareketi izlemesini sağlayın. Sonrasında, çizdiğiniz şekli mektubu kopyalamaya çalışsın.


2- Okuma fişleri hazırlayın

Bazı basit ve kısa kelimelerin nasıl yazılacağını öğrenmek, aynı anda hem hecelemeyi hem de yazmayı öğretir. Bu aynı zamanda isimlerini nasıl yazacaklarını öğretmenin de harika bir yoludur. Bunun için tasarlanmış el yazısı defterleri edinebilir veya oluşturduğunuz kelimeleri bir anahat oluşturacak şekil bastırabilirsiniz. Daha kolay olması için iki veya üç harfli kelimeleri bu şekilde göz önünde bulundurmak okumasına, bunları bir taslak olarak kullanıp üzerinden geçerek çizmesi de yazmayı öğrenmesine katkı sağlar. Bu etkinliği daha eğlenceli bir hale getirmek için çocuklar için üretilen yazı tahtalarından edinip yeniden kullanılabilir bir öğrenme materyali elde edebilirsiniz.


Çocuklarınıza bol bol resimli kitap okuyun
Çocuklarınıza bol bol resimli kitap okuyun


3- Oyuncaklarını dâhil edin

Herhangi bir materyalden oldukça eğlenceli harfler yapabilirsiniz. Çocuğunuzun ilgisini çeken şeylere göre buzdolabına mıknatıs yapıştırabilir, yastıklara harfleri işleyebilir veya arabalarının üzerine bir harf yazabilirsiniz. Zaten sahip olduğu bir şey üzerinden öğrenmek, içselleştirmesi için oldukça iyi olabilir.


4- Noktaları birleştirin

Klasik bir alıştırma olarak noktaları birleştirerek harfler çizmek, birçok çocuk için takip etmesi kolay ve eğlenceli olabilir. Birbirine oldukça yakın noktalar, harfin nasıl yazacağını öğrenmek için daha kısa kalem hareketlerini kullanmasına yardımcı olacaktır.


5- Teşvik edin

Herhangi birine mektup yazmak için teşvik edin. Eve gelen birine hoş geldin kartı hazırlamak, sevdiği birine o gün yaptığı heyecan verici olaydan bahsetmek gibi ilgisini çekebilecek şeylerin nasıl yazıya dönüştürüleceğini gösterin. Yazmanın işlevlerini birinci elden öğrenmek, ilgisini daha çok çekebilir. Okul öncesi çocuklara yazmayı öğretmeye devam ederken, sadece birlikte eğlenmekle kalmıyor, bu el yazısı becerilerini de güçlendiriyorsunuz. Okulun ilk günü çocuk oyuncağı olacak çünkü çocuğunuz mektuplarını ve onları nasıl yazacağını zaten biliyor.


Referanslar:

Apryl Duncan. "Teaching Preschoolers to Write Through Fun Activities". Şuradan alındı: https://www.verywellfamily.com/teaching-preschoolers-to-write-fun-activities-3128860 (31.05.2020).


Çocuğunuzla iletişiminizi artıracak 10 aktivite
Çocuğunuzla iletişiminizi artıracak 10 aktivite

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