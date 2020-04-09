Hamilelik dönemini kolaylaştıracak telefon uygulamaları

Hamilelik takip uygulamaları ile bebeğinizin gelişimini düzenli bir şekilde takip edebilirsiniz. Bu gelişimleri günlük, haftalık ve aylık olarak raporlayarak düzenleyebilirsiniz. Hamilelik dönemi ilgili merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.
Android ve İos için kullanabileceğiniz takip uygulamaları: Gün Gün Gebelik Takibi, Hamilelik Takibi
Bir uygulama indirmediyseniz linke tıklayarak kaç haftalık hamile olduğunuzu öğrenebiliriz!
Hamilelik döneminde yapılan egzersizler, anne adaylarının kaslarını geliştir, doğumu kolaylaştırır. Bu dönemde; hamilelik yogası, hamilelik pilatesi ve yürüyüş yapabilirsiniz. Hamilelik döneminde yapılan egzersizler, doğum sonrasında vücudun hızlı bir şekilde kendini toplanmasına yardımcı olur.
Android ve İos için egzersiz uygulamaları: Gebelik Yoga Egzersizleri, Hamileler İçin Egzersizler
İos için egzersiz uygulamaları: Cinemama
Hamilelik döneminde doğru bir beslenerek, sağlıklı bir bebeğe sahip olabilirsiniz. Telefonunuza indirebileceğiniz uygulamalarla hamileyken tüketilmesi gereken gıdalar hakkında bilgi sahibi olabilir, beslenme listelerine göz atabilirsiniz.
Adroid için hamile beslenme uygulamaları: Hamileyken Yiyecek Gıdalar, Gebelikte Beslenme
İos için hamile beslenme uygulamaları: Regnancy Food Guide
Gebelik döneminde anne adayının yeteri kadar su içmesi gerekir. Anne adayları, günlük 10- 12 bardak suya ihtiyaç duyar. Telefonunuza indirebileceğiniz su hatırlatıcısı ile yeteri miktarda su tüketebilirsiniz.
Adroid ve İos için su hatırlatıcısı: Water Time, Aqualert: Su Hatırlatıcısı, Su içme Hatırlatıcısı
Gebelik döneminde vücudunuzda fizyolojik ve ruhsal açıdan değişimler meydana gelir. Bu değişmeler sonucunda anne adayının uyku düzeninde de farklılıklar görülebilir. Anne ve bebek sağlığı için uyku çok önemlidir. Bu dönemde telefonunuza indirebileceğiniz uygulamalarla rahatlayabilirsiniz.
Adroid ve İos için rahatlatıcı sesler: Yağmur Sesleri - Uyku ve Huzur, Rain Rain Sleep Sounds, Dinlendirici Uyku Müzikleri, Just Rain
Anne adayları, heyecanlı günlerini bebek geri sayım uygulaması ile rahatlıkla takip edebilir. Aynı zamanda kendinize yapılacak listesi oluşturarak hazırlıklarınızı düzenli bir şekilde tamamlayabilirsiniz.
Adroid için bebek geri sayım uygulaması: Bebek Geri Sayım, Ne Kadar Kaldı? Gün Sayacı, Hamilelik Sprout