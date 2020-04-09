Hamilelik dönemini kolaylaştıracak telefon uygulamaları

Hamilelikte kullanılan telefon uygulamaları nelerdir?

Hamilelik, yeni bir hayatın başlangıcıdır. Bu dönemde kullanabileceğiniz hamilelik uygulamaları ile hayatınızı düzenleyebilirsiniz. Hamilelik döneminde kullanılması gereken telefon uygulamaları birlikte göz atalım!

Hamilelik takip uygulamaları

Hamilelik takip uygulamaları ile bebeğinizin gelişimini düzenli bir şekilde takip edebilirsiniz. Bu gelişimleri günlük, haftalık ve aylık olarak raporlayarak düzenleyebilirsiniz. Hamilelik dönemi ilgili merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

Android ve İos için kullanabileceğiniz takip uygulamaları: Gün Gün Gebelik Takibi, Hamilelik Takibi

Bir uygulama indirmediyseniz linke tıklayarak kaç haftalık hamile olduğunuzu öğrenebiliriz!

Hamileler için egzersiz uygulamaları

Hamilelik döneminde yapılan egzersizler, anne adaylarının kaslarını geliştir, doğumu kolaylaştırır. Bu dönemde; hamilelik yogası, hamilelik pilatesi ve yürüyüş yapabilirsiniz. Hamilelik döneminde yapılan egzersizler, doğum sonrasında vücudun hızlı bir şekilde kendini toplanmasına yardımcı olur.

Android ve İos için egzersiz uygulamaları: Gebelik Yoga Egzersizleri, Hamileler İçin Egzersizler

İos için egzersiz uygulamaları: Cinemama

Hamileler için beslenme uygulamaları

Hamilelik döneminde doğru bir beslenerek, sağlıklı bir bebeğe sahip olabilirsiniz. Telefonunuza indirebileceğiniz uygulamalarla hamileyken tüketilmesi gereken gıdalar hakkında bilgi sahibi olabilir, beslenme listelerine göz atabilirsiniz.

Adroid için hamile beslenme uygulamaları: Hamileyken Yiyecek Gıdalar, Gebelikte Beslenme

İos için hamile beslenme uygulamaları: Regnancy Food Guide

Doğum korkusu nasıl yenilir?

Su hatırlatıcısı

Gebelik döneminde anne adayının yeteri kadar su içmesi gerekir. Anne adayları, günlük 10- 12 bardak suya ihtiyaç duyar. Telefonunuza indirebileceğiniz su hatırlatıcısı ile yeteri miktarda su tüketebilirsiniz.

Adroid ve İos için su hatırlatıcısı: Water Time, Aqualert: Su Hatırlatıcısı, Su içme Hatırlatıcısı

Hamilelik döneminde deliksiz bir uykucu için rahatlatıcı sesler

Gebelik döneminde vücudunuzda fizyolojik ve ruhsal açıdan değişimler meydana gelir. Bu değişmeler sonucunda anne adayının uyku düzeninde de farklılıklar görülebilir. Anne ve bebek sağlığı için uyku çok önemlidir. Bu dönemde telefonunuza indirebileceğiniz uygulamalarla rahatlayabilirsiniz.

Adroid ve İos için rahatlatıcı sesler: Yağmur Sesleri - Uyku ve Huzur, Rain Rain Sleep Sounds, Dinlendirici Uyku Müzikleri, Just Rain

Hamilelik sayacı

Anne adayları, heyecanlı günlerini bebek geri sayım uygulaması ile rahatlıkla takip edebilir. Aynı zamanda kendinize yapılacak listesi oluşturarak hazırlıklarınızı düzenli bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Adroid için bebek geri sayım uygulaması: Bebek Geri Sayım, Ne Kadar Kaldı? Gün Sayacı, Hamilelik Sprout

Hafta hafta bebek gelişimi