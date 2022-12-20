Dilay'ın gebelik günlüğü: 8. hafta

Dilay, hamileliğinin 8. haftasında hissettiklerini anlatıyor.

Dilay'ın gebelik günlüğü: 8. hafta
Hamilelik
Giriş: 20 Aralık 2022 15:21
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“Evet, hamileyim. Bu bilgi mevcut ancak bu bilgiden ötesi yok. His olarak evet ara ara bir kıpırtı ve heyecan var içimde ama her şey çok aynı”. Bu cümle bebeğimin kalp atışlarını dinlemeden bir iki gün önce tarafımca konuştuğum herkese söylenmiş bir cümle. İşin ilginç yanı herkesten duyduğum cevabın aynı olması… “Kalp atışlarını dinledikten sonra her şey çok farklı olacak”. Hamileliğin ikinci önemli eşiği sanıyorum kalp atışlarını duymak. Bir yandan da bu cümle bilmediğim bir yerden korku veriyordu bana. “Ya kalp atışlarını duyunca bir şey hissetmezsem…” Bir şey hissedememek beni korkutuyordu. Oysaki tüm duyguların normal olduğunun bilincindeydim. Çok duygulanabilirim de duygulanmayabilirim de… Her duygu her durumda mübah.


Randevu gününde doktorumuzu beklerken kaygı, stres, heyecan ve karmakarışık bir sürü duygu da içimde dolaşıyordu. 8. haftalık doktor muayenesinde de vajinal muayene oldum ve bebeğimin kalp atışlarını dinledim. Gerçekten çok etkileyici bir an. İçimde bir canlı var, pıtır pıtır atan bir kalbi var. Varlığının bilinci ve mutluluğu bir adım öteye taşındı gerçekten. Hissedememekten korkmanın ne kadar anlamsız olduğunu birkaç pıt pıt hemen gösterdi bana. Büyük bir yolculuk, yeni bir şeyler öğrenmenin anneliğin sanıyorum en keyifli yanı, bilmiyorum. Şimdilik. Varlığı ile bana mesajlar verdiğini çok iyi anlıyorum ve bu bana çok iyi geliyor.


"Bebeğin kalp atışı kaç olmalı? Ne zaman duyulur?" bu konuda daha detaylı bir şeyler okumak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz!


8 haftalık muayenede doktrum ile neler konuştuk?

Folik asit haricinde herhangi bir takviyeye gerek olmadığını söyledi. Kanamam için kullandığımız progesteron içeren fitili kullanmayı da bırakabileceğimi, kanama yoksa bu ilaca da gerek olmadığını ekledi. Bu hafta ayrıca genetik testler hakkında bilgiler verdi.


Hamilelikte genetik testler hakkında neler bilmeliyiz?

Öncelikle doktorum 11–14. Hafta gebelik muayenesin ikili tarama testlerini sonrasında ise 16-20. hafta gebelik muayenesinde üçlü testleri yaptırabileceğimi söyledi. Bunun sonucunda Down sendromu ve Trizomi 18 adı verilen kromozomal anomali risklerinin olup olmadığına dair bilgi edinebileceğimizi olası bir şüphelenme durumunda amniyosentez alınabileceğini belirtti ancak maddi olarak bu testlerden daha pahalı olan nipt testinden de bahsetti. Bu testi yaptırmayı seçersek bulunduğumuz adrese sağlık görevlileri gelip annenin kolundan kan alıyor ve anne kanının içerisinden çocuğa ait olan hücreler ayrılıyor ve çocuğun dna yapısına bakılıyor. Bu yapıya bakılarak herhangi bir kromozomal, genetik hastalığının olup olmadığı anlaşılıyor. Üstelik doğru çıkma payı diğer testlere göre daha yüksek, yüzde 99.9. Biz süreci daha kısa ve daha kesin sonuç olması sebebiyle Nipt testi yaptırmaya karar verdik.


Nipt testi fiyatı ne kadar?

Yaptıracağınız sağlık kuruluşuna göre değişen bir fiyat skalası var. 450 euro gibi bir fiyat veren firma da var 380 dolar diyen de… Burada doktorunuzun önerisine veya daha önce bu testi yaptıran arkadaşlarınızın tavsiyesine göre hareket edebilirsiniz. Fiyatlar dolar ve euro bazında söyleniyor çünkü döviz kuru oldukça değişken.


Nipt testi ne zaman yapılır?

Doktorumun bize söylediği kadarıyla en erken 10. haftada bu test yapılabiliyor ancak bir iki hafta daha sonra yaptırmanız daha avantajlı bir durum olabilir dediği için 12. haftamda bu testi yaptırmayı planlıyorum.


Bir sonraki yazı 28 Aralık 2022 Çarşamba hthayat.com'da!



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