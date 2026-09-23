Anneliğin en stresli dönemi hangisi?

Çocuğun yaşı ilerledikçe annelik stresinin azaldığını ya da belirli bir yaş döneminde zirve yaptığını söylemek mümkün mü? Güncel araştırmalar, bu sorunun sanıldığı kadar net bir yanıtı olmadığını gösteriyor.

Çocuk büyüdükçe annelerin karşılaştığı zorlukların biçimi değişiyor. Bebeklikte uykusuzluk ve bakım yükü öne çıkarken, ilerleyen yıllarda okul, davranış sorunları, bağımsızlaşma, iş ve aile yaşamını dengeleme gibi farklı sorumluluklar gündeme geliyor. Ancak bütün bu dönemleri karşılaştırarak “anneliğin en stresli yaşı budur” sonucuna ulaşan güncel ve güçlü bir bilimsel kanıt bulunmuyor.

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Güncel araştırmalar ne söylüyor?

2026'da Clinical Child and Family Psychology Review dergisinde yayımlanan bir derleme, ebeveynlik stresinin özellikle çocuğun ilk üç yılında hangi faktörlerle ilişkili olduğunu inceliyor. Sonuçlara göre, çocuk yaşının ebeveynlik stresiyle ilişkisi konusunda tutarlı bir tablo bulunmuyor. İncelenen çalışmalardan bir kısmı, daha büyük çocukların ebeveynlerinde daha yüksek stres bildirirken, bir çalışma daha küçük çocukların ebeveynlerinde stresin daha yüksek olduğunu buluyor. İki çalışmada ise çocuk yaşı ile ebeveynlik stresi arasında anlamlı bir ilişki görülmüyor.

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Araştırmacılar, çocuğun ilk üç yılında ebeveynlik stresinin zaman içindeki değişimine baktıklarında da benzer bir tabloyla karşılaşıyor. Bazı çalışmalar stresin doğumdan sonraki ilk haftalardan çocukluk dönemine doğru arttığını, bazıları ise ilk aylarda azaldığını bildiriyor. Bazı araştırmalarda ise stres düzeyi büyük ölçüde sabit kalıyor. Bu nedenle bugün için “anneliğin en stresli dönemi” olarak tek bir yaş aralığını göstermek bilimsel açıdan mümkün görünmüyor.

Peki neden bazı dönemler daha zor hissediliyor?

Ebeveynlik stresini yalnızca çocuğun yaşı belirlemiyor. 2026 tarihli bir derlemede stresle ilişkili faktörler üç ana grupta ele alınıyor: ebeveynin kişisel özellikleri ve deneyimleri, aile içindeki ilişkiler ve içinde bulunulan sosyal koşullar.

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Örneğin ebeveynin ruhsal sıkıntıları ve geçmişte yaşadığı olumsuz deneyimler daha yüksek stresle ilişkilendiriliyor. Buna karşılık eşler arasındaki ilişki ve ebeveynlerin çocuk yetiştirme konusunda birlikte hareket edebilmesi, daha düşük stresle ilişkili bulunuyor. Aileden ve arkadaşlardan alınan sosyal destek de koruyucu bir faktör olarak öne çıkıyor.

Çocuğun özellikleri de önemli. Özellikle zorlayıcı mizaç, olumsuz duygulanım, davranış sorunları ve dışa vurumcu davranış problemleri annelerde daha yüksek ebeveynlik stresiyle ilişkilendiriliyor. Dolayısıyla aynı yaştaki iki çocuğun anneleri, aynı düzeyde stres yaşamayabiliyor. Çocuğun ihtiyaçları, annenin kendi kaynakları, aile içindeki iş bölümü, sosyal destek ve çalışma koşulları gibi pek çok değişken aynı anda rol oynuyor.

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Bebeklik ve erken çocukluk özellikle yoğun bir dönem mi?

Burada daha net bir bilimsel tablo var. 2026 tarihli sistematik derleme, çocuğun doğumundan sonraki ilk üç yılı ebeveynlik stresi açısından önemli bir dönem olarak ele alıyor. Bu dönemde ebeveynler yeni bakım sorumluluklarına uyum sağlamaya, günlük düzenlerini değiştirmeye ve aile içindeki rollerini yeniden düzenlemeye çalışıyor.

Ancak bu bulgu, “en stresli dönem kesinlikle 0–3 yaş” anlamına gelmiyor. Araştırmanın amacı farklı yaş dönemlerini birbirine karşı yarıştırmak değil; ilk üç yılda ebeveynlik stresini artıran veya azaltan faktörleri belirlemek. Nitekim aynı derlemede stresin ilk üç yıl içinde herkes için aynı yönde değişmediği görülüyor.

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Anne stresinde çocuğun yaşı tek başına belirleyici değil

Daha önce yapılan bir sistematik derleme de 0–12 yaş arasındaki çocukların ebeveynlerinde ebeveynlik stresini inceleyen araştırmaları bir araya getirmişti. Bu çalışmada da çocuk yaşı ile ebeveynlik stresi arasında anneler açısından tutarlı bir ilişki bulunmamıştı. Buna karşılık çocukların davranışsal ve psikososyal sorunlarıyla ebeveynlik stresi arasındaki ilişki daha belirgin görünüyordu. Bu sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, anneliğin stresini yalnızca “çocuk kaç yaşında?” sorusuyla açıklamak mümkün görünmüyor.

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O halde anneliğin en stresli dönemi hangisi?

Bilimin bugün verdiği yanıt, tek bir yaş söylemekten çok daha temkinli. Anneliğin herkes için aynı olan, bilimsel olarak kanıtlanmış tek bir “en stresli dönemi” bulunmuyor. Bazı anneler için bebeğin ilk yılı bakım ve uykusuzluk nedeniyle en zor dönem olabilir. Başka bir anne için okul öncesi yıllar, bir başkası için çocuğun okul hayatı veya ergenliğe geçiş daha fazla stres yaratabilir. Araştırmaların işaret ettiği nokta, stresin yalnızca çocuğun yaşına değil; çocuğun özelliklerine, annenin kaynaklarına, aile ilişkilerine ve sosyal desteğe bağlı olarak değişebildiği.

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Kaynaklar: springer.com "What Makes Parents of Young Children Stressed? A Systematic Review of Quantitative Studies" https://link.springer.com/article/10.1007/s10567-026-00573-7

"Parent, child, and situational factors associated with parenting stress: a systematic review - PMC" PMC11211171