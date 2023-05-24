Dilay'ın gebelik günlüğü: 32. hafta

Bu hafta doktor kontrolüm vardı! Yaptığım stratejik değişim işe yaramış olacak ki kızımın yüzünü az da olsa gördüm :). Bu kez kimseye benzetemedim. Demek ki ultrasonda görsem de görmesem de esas sonuç doğumda :) Bir önemi var mı tabii ki yok ama insan merak ediyor gerçekten. Kızım 2 kilo ağırlığında haftasına göre 1 hafta önden ilerliyor bunlar gayet normal. Doktorum da bir sorun olmadığını söyledi normalde 4 haftada 1 olan kontrolümüzü 3 haftaya düşürdü. 3 hafta sonra tekrar görüşeceğiz.

Bu kontrolümde doktorumla doğum konusunu konuştuk. Kendisi hiç sormayınca ben “Doğumu konuşmadık hiç” dedim. Doktorum da henüz erken olduğunu, benim nasıl bir doğum istediğimin öncelikli olacağını belirtti. “Sezaryene yakınım” deyince “Sizi zorlamam ancak kaygılarınızı azaltabilirseniz, bebeğin pozisyonu da elverişliyse, her şey yolunda giderse doğal doğum çok keyifli bir yolculuk olur. Tercihinizi bu yönde yapacaksanız 37. haftada bir çatı muayenesi yapmamız gerekecek. Eğer tercihiniz değişmezse de 36. haftada doğum için tarih belirleyebiliriz” dedi. “Biraz düşüneyim” dedim.

Sezaryen doğuma yakın olmanın olumsuz bir karşılığı olabiliyor “halk arasında”… Görüyorum ki tercihen sezaryen yapan kişiler bile gelecek olası bir tepki cümlesine karşı doğum tecrübesini mecburi bir sezaryen durumu gibi yansıtabiliyor. Bu durum bana anlamlı gelmiyor açıkçası. Bu bizim doğumumuz ve bizim kararımız. Vajinal doğum yapmak istemeyebilirim, bu kendimizi kötü hissetmemize neden değil. Sağlık teknolojisi oldukça gelişti nihayetinde bundan faydalanmak isteyebiliriz. Evet, en iyisi her şeyde olduğu gibi zaten doğal ve akışında olanı ama tercihime kalıyorsa doğal ve akışta olmayanı seçebilirim.

Siz de benim gibi sezaryen doğuma yakın hissediyorsanız bu içerikleri okumak isteyebilirsiniz:

Sezaryen hakkında bilmeniz gerekenler

Anne-bebek dostu sezaryen doğum mümkün!

Bu arada geçen hafta bahsettiğim ödemim geçti. Sanıyorum yeterince su içmememden kaynaklanan bir durumdu. Ancak tuvalete çıkma durumum epeyce arttı. Şükür herhangi bir sorun yaşamıyorum. Doğum düşünceleri ile geçirdiğim bir hafta oldu. Her şeyin hayırlısını diliyorum!

Hamileliğin 32. haftasına dair bir şeyler okumak istiyorsanız Gebeliğin 32. Haftasında Neler Oluyor? içeriğimize davetlisiniz!

Diğer tüm bölümler için tıklayın!