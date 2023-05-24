Dilay'ın gebelik günlüğü: 31. hafta

Dilay, hamileliğinin 31. haftasında hissettiklerini anlatıyor.

Dilay'ın gebelik günlüğü: 31. hafta
Hamilelik
Giriş: 24 Mayıs 2023 13:49
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Merhaba 31. haftam ve merhaba minik ödemler! Evet, artık ufak ufak ayaklarım şişiyor. Nedenini çok anlayamadım açıkçası hamileliğin ilerlemesi kesinlikle ödem yapar mı? Ödemsiz hamilelik yok mudur? Kendimce su tüketimimin azalmış olacağını düşünüyorum, bu hafta ona dikkat edeceğim. Aslında gözle görünür bir şişme yok ancak rahat spor ayakkabılarım az da olsa sıkmaya başladı. O şekilde ben de ayaklarımın şişmeye başladığını düşünmeye başladım


Beşik araştırmalarına başladım. Anne yanı almaktan zaten vazgeçmiştim çünkü kullanım ömürleri oldukça az oluyormuş ben de o sebeple anne yanı da olabilen, sallanabilen beşiklerden yana tercihimi kullanacağım. Ancak sadece internet araştırması yaptım mağazaya gidip gözümle gördükten sonra satın almayı gerçekleştireceğim.


“Köprüden önce son çıkış” düşüncesi ile lohusalık, emzirme, bebek ilk yardımı gibi konularda okumalar yapıyorum. Okuduğum ve süreci daha bilinçli, farkında olarak ve bilgilenerek geçirdiğim üç kitabı paylaşmak isterim. İlki bir ansiklopedi tadında “Bebeğinizi Beklerken Sizi Neler Bekler - Sharon Mazel”, ikincisi “Yavaş Ebeveynlik – Klinik Psikolog Pınar Mermer” ve son olarak şu sıralar okuduğum emzirme ile ilgili oldukça faydalı olacağını düşündüğüm “Anne Sütü Mucizesi – Psikolog Pınar Güler”.


Emzirme konusunda kendime çıkardığım notları derleyip paylaşacağım ancak öncesinde bebek ilk yardımı konusuna değinmek istiyorum. “Normal” zamanlarda mantıklı hareket eden ben kriz durumlarında kılımı kıpırdatamıyorum ve inanılmaz panik oluyorum. Ancak nihayetinde bazı şeylerin bilgisine sahip olmak da şart. Bebeğinizin boğazına sütünüz kaçtığında nasıl müdahale edeceğinizi bilmek çok önemli mesela ya da yüksek ateşe, yanığa nasıl müdahale etmeniz gerektiği ile ilgili bir iki bilgi belki ilk müdahalede işinizi çok kolaylaştırır. Bu sebeple kendim için araştırdığım içeriklerden derlediğim haberi paylaşmak isterim: Bebek ilk yardımına dair bilmeniz gereken her şey!


Bir de bebek alışverişi konusunda alınacak bir kalemin üstünü çizdim: Bebek arabası…


Bebek arabası seçerken nelere dikkat ettim?

Benim için en önemli noktalardan biri aldığım ürünlerin işlevsel olması bu sebeple puseti ayrı, arabayı ayrı almadım. Uzun süre kullanılabilecek “travel sistem” bir bebek arabası aldım. Travel sistem bebek arabalarında oto koltuğu, portbebe ve ana kucağı gibi farklı işlevlere sahip parçalar bir arada bulunuyor ve farklı fonksiyonlarda işlev görebiliyor. Üstelik benim aldığım bebek arabası katlanabiliyor bu evde saklarken, seyahat ederken ya da arabada taşımak için inanılmaz büyük bir kolaylık olacak. Üstelik 22 kiloya kadar taşıyabiliyor yani uzun yıllar benimle birlikte olacak. Daha önce de belirttiğim gibi kıyafet ya da kısa süreli kullanım ömürleri olan eşyalarda gereksiz harcama yapmak mantıklı gelmiyor ancak böyle önemli eşyalara biraz fazla bütçe ayırmak gerekebiliyor. Bu arada Bebek arabası alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? içeriğine de bir göz atmanızı tavsiye ederim!


Haftaya doktor kontrolüm var bu sefer yüzünü görebilmek için strateji değiştirdim ve sabah erken saatlere değil akşamüstüne randevu aldım. Bakalım yüzünü görebilecek miyim?


Hamileliğin 31. haftasına dair bir şeyler okumak istiyorsanız Gebeliğin 31. Haftasında Neler Oluyor? içeriğimize davetlisiniz!


Dilay'ın gebelik günlüğü: 30. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 30. hafta

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