Dilay'ın gebelik günlüğü: 22. hafta

Dilay, hamileliğinin 22. haftasında hissettiklerini anlatıyor.

Dilay'ın gebelik günlüğü: 22. hafta
Hamilelik
Giriş: 03 Nisan 2023 15:42
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Bu hafta tetanoz aşımı oldum!


Aile sağlık merkezinden görevli hemşire beni aradı ve deprem sebebiyle birçok tetanoz aşısının bölgeye gönderildiğini ellerinde yalnızca hamileler ve acil durumlar için aşı stoğu bıraktıklarını söyledi. Sonrasında tarih belirledik ve sabah erken saatte gidip aşımı vuruldum. Ek olarak idrar ve kan testi de yapalım sonuçlarına bakalım denildiği için aile sağlık merkezinde kan ve idrar örneği de verdim.


Piyasadaki tetanoz aşılarının son kullanma tarihi geçti mi?

Açıkçası aşı olma konusunda kararsızdım çünkü piyasada bulunan bazı aşıların son kullanma tarihinin geçtiğine dair bir şeyler okumuştum. Bunu görevli hemşireye sorduğumda bir markanın bir serisinde sorun vardı ancak toplatıldı, bana yapacakları aşıda böyle bir sorunun olmadığını ifade etti.


Sonuçlar…

İdrar tahlilimde düşük bir miktar da olsa enfeksiyona rastlanıldı. Doktorumla sonuçlarımı paylaştığımda sorun teşkil eden bir durumun olmadığı söylendi. Siz hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu ile ilgili daha detaylı bir şeyler okumak istiyorsanız: İdrar yolu enfeksiyonu hakkında her şey! içeriğimize bakabilirsiniz.


Kan değerlerime bakıldığında ise demir eksikliği görüldü.Günde 1 içtiğim demir ilacımı doktorum 2’ye çıkarmamı istedi. Bakalım bağırsaklarım bunu nasıl karşılayacak. Demir ilacından sebep tuvalete çıkma sorunu yaşayanlara küçük bir önerim olacak: Zeytinyağını hayatınıza daha çok katın. Ben zeytinyağını salatalarda daha çok kullandıktan sonra işler daha yolunda gitmeye başladı. Ayrıca bazen yemeklerden önce biraz limonla, bir-iki zeytinle ve bir parça ekmek ile banmalık kaseler hazırlıyorum. Bunun da beni rahatlattığını düşünüyorum.


Tetanoz aşısı ise ağrı yapan bir aşıymış bunu bilmiyordum. Kolum da kolum diye inlemedim ancak bir iki gün kadar sol kolumun üzerine yatamadım. Bir ay sonra ikinci dozu olacağım.


Bu arada bu hafta çocuk odası için ilk girişimimizi de gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ben çocukların boş alana ihtiyacı olduğunu bildiğim için yalnızca dolap yaptırıyorum. Odayı şifonyerle, rafla, masa ile doldurmak istemiyorum – şimdilik. -Depolama alanı fazla, bol askılığı olan bir dolap siparişi verdim. Sonrasında ise anne yanı beşiklerden almayı planlıyorum. Dolabı yaptıracağımız için onu önce aradan çıkarmak istedik. 255 cm yüksekliği 225 cm eni olan bir dolap için çıkan fatura 17.000 TL oldu. Bu fiyata çocuk odası set olarak alınabilirdi ancak o dolaplar zaman içinde yeterli gelmiyor bu sebeple ben mümkün olan en uzun vadede kullanım olsun diye bunu tercih ettim. Dolabım geldikten sonra burada mutlaka paylaşırım.


Haftaya görüşmek üzere…


Hamileliğin 22. haftasına dair bir şeyler okumak istiyorsanız Gebeliğin 22. Haftasında Neler Oluyor? içeriğimize davetlisiniz!


Bir sonraki yazı 12 Nisan 2023 Çarşamba hthayat.com'da!


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