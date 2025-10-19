Mağazalardan aldığınız rengarenk oyun hamurlarının içinde ne gibi maddeler olduğunu bilmiyoruz. Çocuklarımızın sağlığını tehlikeye attığımızın farkında değiliz. Bu yüzden evinizdeki malzemelerle siz de çocuklarınıza oyun hamuru yapabilirsiniz. İşte oyun hamuru tarifleri…

Birinci tarif

Malzemeler

1 su bardağı un

1 su bardağı su

1/4 bardak tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 çay kaşığı tartar kremi ya da elma sirkesi

Gıda boyası

Hazırlanışı:

Bütün malzemeleri bir kaba koyun. Topaklanmamasına dikkat etmek lazım, bu yüzden iyice karıştırın. Karışım sıvı olduğundan kısık ateşte karıştırmaya başlayın. Hamur toplanana ve tavadan ayrılıncaya kadar karıştırmaya devam edin. Daha sonra soğumaya bırakın. Hazırladığınız hamurun kurumaması için mutlaka kapalı plastik kaplarda ya da cam kavanozlarda saklayınız.

İkinci tarif

Malzemeler

3 su bardağı un

1 su bardağı su

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1/4 su bardağı tuz

Hamuru renklendirmek için gıda boyası yerine sebze ve meyveleri kullanabilirsiniz. Yeşil için ıspanak suyu, kahverengi için kahve, kırmızı için vişne…

Hazırlanışı:

Hamura renk vereceğiniz sebze, meyveleri ya da gıda boyasını en son kullanacağız. Bu yüzden diğer malzemelerin hepsini karıştırın. Karıştırmaya devam edin ve hamur yoğunlaştıktan sonra renklendirici malzemeleri ekleyin. İşte oyun hamurunuz hazır…

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Çocuklarınızı meşgul edecek 20 yaratıcı aktivite Babalarının tişörtlerini giydirerek bir kanepe minderi ile onları birer sumo güreşçisine çevirebilirsiniz. Çocuklarınızı meşgul edecek 20 yaratıcı aktivite Plastik tabaklardan yapacağınız tenis raketleriyle çocuğunuzun tenise alışmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik evinizde hiçbir şeyin kırılma olanağı da yok. Çocuklarınızı meşgul edecek 20 yaratıcı aktivite Bir hol boyunca iplerle yapacağınız zorlu geçitler çocuğunuz için çözmesi gereken bir denklem olabilir. Sona geldiğinde ise kendini bir süper kahraman gibi hissedebilir. Çocuklarınızı meşgul edecek 20 yaratıcı aktivite Bir yere asacağınız su balonlarıyla çocuğunuzun içindeki beyzbolcuyu ortaya çıkarabilirsiniz. Ama sonra güzelce kurulamayı unutmayın! Çocuklarınızı meşgul edecek 20 yaratıcı aktivite Ona alacağınız beyaz bir tişörtle çocuğunuzun içindeki tasarımcıyı ortaya çıkarın. 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