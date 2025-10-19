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Çocuklu Hayat

Kendin yap: Oyun hamuru

Çocuklarınızın zihinsel gelişimini, yaratıcılığını ve hayal gücünü geliştiren oyun hamurlarını evde yapabilirsiniz.

Kendin yap: Oyun hamuru
Giriş: 19 Ekim 2025, Pazar 15:00
Güncelleme: 18 Ekim 2026, Pazar 00:00

Mağazalardan aldığınız rengarenk oyun hamurlarının içinde ne gibi maddeler olduğunu bilmiyoruz. Çocuklarımızın sağlığını tehlikeye attığımızın farkında değiliz. Bu yüzden evinizdeki malzemelerle siz de çocuklarınıza oyun hamuru yapabilirsiniz. İşte oyun hamuru tarifleri…

Birinci tarif

Malzemeler

  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı su
  • 1/4 bardak tuz
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 çay kaşığı tartar kremi ya da elma sirkesi
  • Gıda boyası

Hazırlanışı:

Bütün malzemeleri bir kaba koyun. Topaklanmamasına dikkat etmek lazım, bu yüzden iyice karıştırın. Karışım sıvı olduğundan kısık ateşte karıştırmaya başlayın. Hamur toplanana ve tavadan ayrılıncaya kadar karıştırmaya devam edin. Daha sonra soğumaya bırakın. Hazırladığınız hamurun kurumaması için mutlaka kapalı plastik kaplarda ya da cam kavanozlarda saklayınız.

İkinci tarif

Malzemeler

  • 3 su bardağı un
  • 1 su bardağı su
  • 2 çorba kaşığı sıvı yağ
  • 1/4 su bardağı tuz
  • Hamuru renklendirmek için gıda boyası yerine sebze ve meyveleri kullanabilirsiniz. Yeşil için ıspanak suyu, kahverengi için kahve, kırmızı için vişne…

Hazırlanışı:

Hamura renk vereceğiniz sebze, meyveleri ya da gıda boyasını en son kullanacağız. Bu yüzden diğer malzemelerin hepsini karıştırın. Karıştırmaya devam edin ve hamur yoğunlaştıktan sonra renklendirici malzemeleri ekleyin. İşte oyun hamurunuz hazır…

Çocuklarınızı meşgul edecek 20 yaratıcı aktivite

Renkli selo bantlar ile otopark alanı yaratabilir, arabalarıyla daha uzun bir süre oynamalarını sağlayabilirsiniz. 
Duş perdesi belki de çocuğunuz için bir tuvale dönüşebilir?
Renkli oklarla çocuğunuza okçuluğu öğretebilirsiniz. Bu hem tehlikesi olmayan hem de oldukça eğlenceli bir aktivite.
Yere çizeceğiniz dart ile hedef atışlarında başarılı olmasını sağlayın. Bunun için ihtiyacınız olan tebeşir ve bir sünge...
Çocuğunuz  kum ile oynamayı seviyorsa bunu öğretici bir şekle çevirin. Önüne koyacağınız şeker dolu bir kap ile ona harf...
Büyük bir leğen, bir hulahop, 2,5 litre sabun, 19 litre su ve köpüğünüzü daha kuvvetli yapmak için yarım litre gliserin...
Bir kavanozun içinde kendi ateşböceğinizi yapın.
Bir kalıp sabunu alıp mikrodalgaya bırakın. Bir süre sonra elinizde sabundan bir bulut olacak.
Babalarının tişörtlerini giydirerek bir kanepe minderi ile onları birer sumo güreşçisine çevirebilirsiniz. 
Plastik tabaklardan yapacağınız tenis raketleriyle çocuğunuzun tenise alışmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik evinizde hiç...
Bir hol boyunca iplerle yapacağınız zorlu geçitler çocuğunuz için çözmesi gereken bir denklem olabilir. Sona geldiğinde...
Bir yere asacağınız su balonlarıyla çocuğunuzun içindeki beyzbolcuyu ortaya çıkarabilirsiniz. Ama sonra güzelce kurulama...
Ona alacağınız beyaz bir tişörtle çocuğunuzun içindeki tasarımcıyı ortaya çıkarın.
Küçük süs hayvanınızı bir balonun içine koyun daha sonra balonunuzu su ve isterseniz bir miktar gıda boyası ile doldurun...
Vantilatörünüzün pervanelerini renkli boyayarak çalıştırın ve bir gökkuşağı havası elde ettiğinizi çocuğunuzla beraber i...
1 bardak yumuşatılmış tuzsuz tereyağı, 1 yemek kaşığı krema, yarım çay kaşığı vanilya, 6-7 bardak toz şeker ve isteğiniz...
Evinizin ortasında bir kamp havası yaratmak için ihtiyacınız olan bir çadır, bir kamp ateşi, ve kartondan odunlar. Bakar...
Huahop ve yatak çarşafı yardımı ile onlar için özel bir alan yaratabilirsiniz. 
Eğer çocuğunuzu topraklar buluşturabilecek bir alanınız varsa ona biraz tohum vererek çocuğunuzu küçük bir bahçıvan yapa...
Yaz mevsiminde farklı meyve suları ile gökkuşağı renklerinden bir dondurma yapabilirsiniz. 
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brush-purple Yorumlar
Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu

Misafir 26 Kasım 2022, Cumartesi

Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu