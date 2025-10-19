Mağazalardan aldığınız rengarenk oyun hamurlarının içinde ne gibi maddeler olduğunu bilmiyoruz. Çocuklarımızın sağlığını tehlikeye attığımızın farkında değiliz. Bu yüzden evinizdeki malzemelerle siz de çocuklarınıza oyun hamuru yapabilirsiniz. İşte oyun hamuru tarifleri…
Birinci tarif
Malzemeler
Hazırlanışı:
Bütün malzemeleri bir kaba koyun. Topaklanmamasına dikkat etmek lazım, bu yüzden iyice karıştırın. Karışım sıvı olduğundan kısık ateşte karıştırmaya başlayın. Hamur toplanana ve tavadan ayrılıncaya kadar karıştırmaya devam edin. Daha sonra soğumaya bırakın. Hazırladığınız hamurun kurumaması için mutlaka kapalı plastik kaplarda ya da cam kavanozlarda saklayınız.
İkinci tarif
Malzemeler
Hazırlanışı:
Hamura renk vereceğiniz sebze, meyveleri ya da gıda boyasını en son kullanacağız. Bu yüzden diğer malzemelerin hepsini karıştırın. Karıştırmaya devam edin ve hamur yoğunlaştıktan sonra renklendirici malzemeleri ekleyin. İşte oyun hamurunuz hazır…
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu
Ödev olarak yapıyorum çok güzel oldu