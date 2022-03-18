Hamileyken yenilmemesi gereken besinler nelerdir? Gebelikte hangi besinler tüketilmemeli?

Bebeğinizin dünyaya sağlıkla gelmesi için hamileyken tükettiğiniz besinler kadar, tüketmedikleriniz de önemli. İşte "Hamilelikte ne yemeli? Nelerden uzak durmalı?" sorularının yanıtı...

Hamileyken yenilmemesi gereken besinler nelerdir? Gebelikte hangi besinler tüketilmemeli?
Hamilelik
18 Mart 2022 Cuma

Sağlıklı bir yaşamın kaynağı sağlıklı bir beslenme düzenidir, hal böyleyken yeni bir yaşamın kurulduğu hamilelik döneminde, annenin beslenme biçiminin bebeğin sağlığını doğrudan etkilediğini düşünebiliriz. Annenin yeterli ve sağlıklı bir şekilde beslenmesi, bebeğin ihtiyaçlarının karşılanması için elzemdir. Bununla birlikte, annenin bebeğe tehlikeli olabilecek şeylerden uzak durması da son derece önemli. İşte hamilelik döneminde tüketilmemesi gereken besinler...


Hamileyken hangi besinleri tüketmemeli?


Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri hamilelikte tüketilir mi?

Pastörizasyon işlemine tabi tutulmayan süt ve bu sütten yapılan ürünlerin Listeria bakteri taşıma ihtimalleri vardır ve bu bakterinin yol açtığı enfeksiyon, düşük veya ölü doğuma sebep olabilir. bu yüzden hamilelik döneminde tükettiğiniz süt ve süt ürünlerinin pastörize edilmiş olduğundan emin olun. Marketlerde satılan kutu sütlerin hepsi pastörize edilmişken, çiğ süt olarak satın aldığınız sütleri kaynatmak yeterli olmayabilir.


Hamileler sushi yiyebilir mi?

Hamileyken çiğ veya az pişmiş bütün et ürünlerinden uzak durmanız gerekir. İyi pişmemiş et ürünlerinin toxoplazma bakterisi üretme ihtimali vardır ve bu da düşük yapmaya sebep olabilir.


Hamileler sakatat yiyebilir mi?

Hayvan iç organları, yüksek miktarda A vitamini içerebilir, bu da bebek için tehlikeli olabilir. hamilelik döneminde sakatat, özellikle karaciğer tüketmekten kaçınmanız önerilir.


Hamilelikte rafadan yumurta tüketilir mi?

Yumurta, birçok besin değeri için iyi bir kaynak olsa da yeteri kadar pişirilmediğinde Salmonella bakterisini üretebilir. Bu bebeğinize direkt zarar vermese de sizin gıda zehirlenmesi yaşamanıza sebep olabilir. Bu yüzden hamilelik döneminde tükettiğiniz yumurtanın iyi pişmesine dikkat edin, yeteri kadar pişirdiğiniz yumurtada ısı, bakteri oluşumunu önleyecektir.


Hamilelikte çiğ filizler yenilir mi?

Özellikle salatalarda, filizlendirilmiş bakliyatları kullanımı sağlıklı bir seçim olarak görülür ve besin değerleri düşünüldüğünde bu doğru bir yaklaşımdır ancak bu tohumların filizlendirilmesi için gereken nemli ortam bakterilerin üremesi için de idealdir ve yıkanarak temizlenmeleri pek olası değildir. Pişirerek bu bakterileri öldürmek mümkünse de hamilelik sürecinde çiğ filizlerden kaçınmanız gerekir.


Pastörize edilmemiş meyve suları hamilelikte tüketilir mi?

Vitamin kaynağı olsalar da pastörize edilmemiş meyve suyu tüketmek faydadan çok zarar getirebilir. Yine içeriğinde herhangi bir zararlı mikroorganizma üremediğinden emin olmak için seçiminizi pastörize edilmiş meyve sularından yana kullanmalısınız.


Alkol

Alkol tüketimi, düşüğe ve ölü doğuma sebep olabileceğinden tamamen kesilmelidir. Çok yüksek olmayan miktarlarda alkol bile bebeğin beyin gelişimini sekteye uğratabilir. Ayrıca fetal alkol sendromu olarak bilinen bir duruma yol açarak yüz deformiteleri, kalp defektleri ve zeka geriliğine sebep olabilir.


Hamileyken bunları yemeyin
Hamileyken bunları yemeyin


Hamileyken dikkatli tüketilmesi gereken besinler

Hamilelik sürecinde, bazı besinleri tüketmekte değil ancak aşırı tüketmekte sakınca olabilir. İşte hamileyken miktarını kısıtlamanız gereken besinler…


1- Balık

Balıklar, özellikle omega 3 yönüyle oldukça faydalı olsa da salmon, alabalık, uskumru gibi yağlı balıkları haftada 2 porsiyon, ton balığını ise haftada 4 konserve ile sınırlamalısınız. Bu balıkların civa içeriği yüksek olabileceğinden, fazla alımı zarar verici olabilir. Hamilelerin balık yerken dikkat etmesi gereken unsurların neler olduğunu öğrenmek için burayı tıklayın!


2- Kafein

Kafein tüketimini tamamen kesmeniz gerekmez ancak günlük 200 mg kafein ile sınırlamanız gereklidir. Bir kupa hazır kahvede 100 mg, bir çay bardağı siyah çayda 40-80 mg kafein bulunduğu bilmek kafein tüketiminizi düzenlerken yardımcı olabilir. Hamilelikte kafein tüketimi zararlı mı? içeriği için buraya tıklayın.


3- Bitki çayları

Bazı bitkiler, yüksek oranda etken madde içerebileceğinden bitki çayı tüketirken aşırıya kaçmamak önemlidir. Özellikle idrar söktürücü ve bağırsak çalıştırıcı bitki çaylarını çok fazla tüketmek su kaybına sebep olabilir.


Meyve ve sebzeler iyice yıkanmalı

Her zaman olduğu gibi, topraktan gelen meyve ve sebzeleri üzerinde olabilecek parazitlerden arındırmak için iyice yıkamalı ve hamilelik döneminde bu konularda daha da hassas olmalısınız.


Hamilelik döneminde "iki kişi için yemek" yaygın bir yaklaşım olsa da özellikle ilk trimesterda kalori ihtiyacı belirgin bir şekilde artmaz ve ilerleyen dönemlerde de asla iki katına çıkmaz. Abur cubur, yüksek miktarda şeker içeren, bol kalorili yiyecekler genel enerji seviyelerinizi ve ruh halinizi etkileyerek daha yorgun ve mutsuz hissetmenize sebep olabilir. Bu dönemde, daha işlenmemiş, organik, sağlıklı besinlere yönelmek gerekir.


Referanslar:

“Foods to avoid in pregnancy”. Şuradan alındı: https://www.nhs.uk/pregnancy/keeping-well/foods-to-avoid/

Ellen Greenlaw. “Foods to Avoid in Pregnancy”.Şuradan alındı: https://www.webmd.com/baby/foods-avoid-pregnancy (19.04.2021).


Hamilelikte her öğün değerlidir!
Hamilelikte her öğün değerlidir!


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