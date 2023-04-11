Dilay'ın gebelik günlüğü: 23. hafta

Sanırım ufak ufak iştahım açılıyor. Hamileliğim boyunca beslenmeme çok özen gösterdim, göstermeye de devam edeceğim ancak bu süreçte açıkçası bebeğim de bu konuda beni destekledi. Aşerme, tatlı ihtiyacı gibi ihtiyaçlarım olmadı. Nihayetinde planladığım şekilde, sadece onu besleyerek ve kendi vücudum için almam gerekenleri alarak ilerledim. Tabii önümüzdeki hafta onun kilosunu da öğreneceğim böylece içim daha rahat edecek. Her şeyin daha da yolunda olmasını diliyorum.

Dediğim gibi beslenmeme dikkat ediyorum tabii çok ketum bir tutumum yok bu konuda ama “Amaan ne olacak ki?” deyip geçiştiremiyorum. Makul miktarda tüketmeye özen gösteriyorum, nefsimi kıracak kadar. Onun dışında canım çok tatlı çekiyorsa kuru kayısı veya incir tüketiyorum. Epey işe yarıyor.

Karnımda neler oluyor?

Açıkçası duygusal olarak yoğun bir hafta geçirdim. Her ne kadar yaşadığım her şeyi onunla paylaşıp konunun ondan çok bağımsız olduğunu belirtsem de ben keyifsizken bebeğim de bir o kadar keyifsiz oluyor. Annelik ne kadar vicdanla örtülü bir şey… Onu mutsuz ediyormuşum gibi hissediyorum ama ne yapayım duygum bunu gerektiriyor. Kendimi daha iyi hissetmenin yollarını arıyorum. Biraz yürüyüş, biraz müzik şu günlerde iyi geliyor. Müziğe epey tepki veriyor bu arada benimki. Bilmiyorum bana mı öyle geliyor ancak daha bir hareketlendiğini hissediyorum.

Ufak ufak karnım çıkmaya başladı bu sebeple uyku pozisyonuma daha özen göstermem gerektiğinin farkındayım. Sola dönüp uyumak en sağlıklısı ancak sola dönerek başladığım uyku yolculuğumun gecenin ilerleyen saatlerinde sırt üstü ve yüz üstüne döndüğünü fark ediyorum. Bunun önüne nasıl geçeceğimi bilmiyorum ancak süreç içerisinde oturacaktır diye düşünüyorum. Siz de bu konu hakkında daha detaylı bir şeyler okumak istiyorsanız: Gebelikte sağ tarafa yatmak zararlı mı?

Bebek alışverişim ne durumda?

Hala herhangi bir şey almadım. Yalnızca geçen hafta da belirttiğim gibi dolabının siparişini verdim. Sonrasında yakınlarımdan gelen tüm eşyaları evime getirip nelerin eksik olduğunun listesini çıkaracağım ve alışverişe başlayacağım. Şu sıralar sadece piyasa araştırması yapıyorum. Aklım bazı indirim dönemlerinde karışıyor, epeyce indirime giren bebek bezini almayı düşünmüyor değilim ancak duruyorum. Çünkü ne kadar iyisini aldığımı düşünsem de alıp stok yaptığım bebek bezi belki bebeğimin cildine iyi gelmeyebilir ve başka bir marka almak durumunda kalabilirim. Bu nedenle elimde diğer bebek bezleri boşuna kalsın istemiyorum. Böyle istisnalar dışında durmak maddi olarak çok mantıklı gelmiyor çünkü her geçen gün her şeyin üstüne zam geliyor ancak birden de yüklenmek istemiyorum. Siz de benim gibi aşırıya kaçmayan bir bebek alışverişi yapmak istiyorsanız şu içeriğimiz işinizi kolaylaştırabilir: Bebek için alınması gereken eşyalar neler?

Hamileliğin 23. haftasına dair bir şeyler okumak istiyorsanız Gebeliğin 23. Haftasında Neler Oluyor? içeriğimize davetlisiniz!

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