Dilay'ın gebelik günlüğü: 21. hafta

Eveett! Haftalardır beklediğim an geldi ve bebeğimi 3D olarak görebildim! Her şeyden öte detaylı ultrasonda görülebilecek tüm detaylarına baktık ve şükür herhangi bir sağlık probleminin görünmediğini, yapısal anomaliliğinin şükür ki olmadığını öğrendik. Bebeğimin gelişimi haftasıyla uyumluydu.

Detaylı ultrasonda neler oldu?

Açıkçası çok fazla detaya bakıldığı için öyle uzun uzun yüzünü göremedim. Bu noktada daha farklı hayal etmiştim… Tabii ki doktorum sık sık yüzünden görüntüler almaya çalıştı ancak bebeğim de buna pek izin vermedi. Sıklıkla yüzünü elleriyle kapattı ve yüzünün yarısını görebildik ama profilden görüntü alabildik. :) El parmaklarından ayak parmaklarına, beyninden kalp odacıklarına, bacak kemiğinden kulaklarına, mesanesinden dudak-damağına kadar her detaya bakıldı. Normalde ultrason görüntülerine baktığımda gördüklerimi anlamlandırabilirdim ancak her biri detaylı bakıldığı için pek anlayamadım. Zaten en önemlisi herhangi bir sağlık sorununun olmaması gerisi sadece merak ve özlem…

Detaylı ultrason ne kadar sürdü?

Açıkçası 40 dakikada bitebilen bir şey sanıyorum ancak benim bebeğimin duruşu ve pek kendini göstermeyişi süreci uzattı. Ara verip bir şeyler yemeye gittik. Doktorum tatlı veya kahve tüketebilirsin dedi tercihimi tatlıdan yana yaptım ancak pek doğru bir karar olmadı sanırım zira tekrar baktığımızda yine pek kendini göstermedi. :) Bu arada kahve içiyorum. Günde bir fincan kahvenin bir zararı olmadığını doktorum söylemişti ben de bu sayıya dikkat ederek kahve içiyorum o gün canım tatlı istemişti o sebeple tercihimi tatlıdan yana yaptım.

Bebeğimin kilosu ve benim kilom…

Beslenmeme dikkat etmem sebebiyle 21. Haftamda toplamda iki buçuk kilo aldım. Bu zaman zaman “Yediklerim acaba bebeğime yeterli geliyor mu?” sorusunu düşündürtse de oldukça sağlıklı beslendiğime emindim. Nohut, kuru fasulye, yeşil mercimek, yeşillik, yulaf, yumurta ve arada kırmızı et, tavuk etini ızgara/tavada cızbız olacak şekilde tüketiyorum. Sütümü, yoğurdumu, kuru yemişimi ihmal etmiyorum yalnızca pirinç, makarna, ekmek gibi ürünleri minimum miktarda kullanıyorum. Bu sebeple içim rahattı ancak karnım da pek büyümediği için ve çevremden gelen “yeterince beslenmiyorsun”, “sen ye ki bebek büyüsün” cümleleri her ne kadar aldırış etmemeye dikkat etsem de ufaktan soru işareti bırakıyordu. Ancak şükür ki bebeğimin kilosu haftasıyla uyumlu, 437 gram. Hatta internette 21 haftalık bebeğin kilosunun 300-350 gram olacağı yazıyor ancak doktorum haftasına uygun dediği için fazla kilolu diyemiyorum. :)

Neler hissettim?

Onu görmek çok güzel bir duygu, ondan haber almak dahası hareketlerini belirgin bir şekilde hissetmek gerçekten çok keyifli. Ancak geçirdiğimiz süreçler gerçekten çok zor hiçbir şey 6 Şubat öncesi gibi değil, yaşanılan deprem hepimizin kaygılarını tavan yaptırdı. Ancak geçecek, güzel günler göreceğiz. Biliyorum.

Hamileliğin 21. haftasına dair bir şeyler okumak istiyorsanız Gebeliğin 21. Haftasında Neler Oluyor? içeriğimize davetlisiniz!

Bir sonraki yazı 5 Nisan 2023 Çarşamba hthayat.com'da!

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