Çocuğa sel ve diğer afetler nasıl anlatılır?

Doğal afetler, yetişkinler kadar çocuklar üzerinde de derin ruhsal ve fiziksel izler bırakabiliyor. Sel felaketinin ardından çocuklarda görülebilecek tepkiler; içine kapanmadan öfke patlamalarına, fiziksel şikayetlerden davranışsal gerilemelere kadar geniş bir yelpazede ortaya çıkıyor. Doğal afetler sonrasında çocukların gösterdiği tepkiler yaşlarına ve deneyimlerine göre farklılık gösteriyor. Uzmanlar, sel felaketi sonrasında ebeveynlerin ve bakıcıların çocukların davranışlarındaki değişimlere karşı son derece duyarlı olması gerektiğini vurguluyor.

Çocuklar sel sonrasında nasıl tepkiler veriyor?

Afet sonrası çocuklarda sıklıkla karşılaşılan durumlar şöyle sıralanıyor:

Korku ve kaygı

Kendi güvenlikleri, aile üyeleri veya evcil hayvanları için yoğun endişe duyma; aile bireylerinden ayrılma korkusu ve yeni bir selin geleceğine dair endişe.

Davranışsal ve fiziksel değişimler

İçine kapanma, aşırı hareketlilik, konsantrasyon güçlüğü, öfke patlamaları ve arkadaş çevresine veya aileye karşı saldırganlık. Bunun yanı sıra sebepsiz baş ve mide ağrıları.

Gerileme ve riskli davranışlar

Bebek konuşması, altını ıslatma ve öfke nöbetleri gibi gerileme (regresyon) davranışları. Özellikle gençlerde ise zararlı madde kullanımı ve riskli aktivitelere yönelimde artış.

Olayı yeniden yaşama

Afet anını sürekli konuşma, oyunlarda felaketi canlandırma veya olayı hatırlatan uyaranlara karşı aşırı hassasiyet.

Rutinlerin bozulması

Uyku ve iştah düzeninde bozulmalar, okul başarısında düşüş ve günlük oyun aktivitelerine karşı ilgisizlik.

ÇOCUKLU HAYAT Travma yaşayan çocuğa yaklaşım

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Ebeveynler çocuklara nasıl yardım edebilir?

Uzmanlar, çocukların afetin etkilerini daha hızlı atlatabilmesi ve kendilerini güvende hissetmeleri için ailelere şu tavsiyelerde bulunuyor:

Çocuğunuzun nasıl hissettiğini dinleyin

Her çocuk farklıdır ve krizlere farklı şekillerde tepki verir. Çocuklarınızın durumlarıyla nasıl başa çıktıkları önemli değil, onların nasıl hissettiklerini dinlemek için kendinizi onlara ayırmanız çok önemli:

Düşüncelerini, korkularını ve endişelerini ifade edebilecekleri güvenli bir ortam yaratın.

Yargılamadan, aktif bir şekilde dinleyin.

Onlara nasıl hissediyorlarsa hissetsinler bunun normal ve kabul edilebilir olduğunu bildirin.

Çocukların endişelerini onlarla açıkça konuşmak, duygularını işlemelerine ve kaygılarını azaltmalarına yardımcı olabilir. Bu, özellikle fiziksel veya duygusal hayatta kalmanıza yönelik gerçek veya algılanan bir tehdit söz konusu olduğunda önemlidir.

Çocukların kendilerini sakin hissetmelerini sağlayacak aktiviteler yaptırın

Çocuklarınızın kitap okumak, resim çizmek, yapboz yapmak, müzik dinlemek veya yaratıcı oyunlar oynamak gibi sakinleştirici ve ilgi çekici aktivitelere katılmalarına yardımcı olun. Bu tür aktiviteler, çocukları endişelerinden uzaklaştırarak rahatlamalarına ve kaygılarını azaltmalarına yardımcı olabilir.

Çocuklarınızla yaşlarına uygun bir şekilde dürüst olun

Zor zamanlarda çocuklarınıza neyi ne zaman söyleyeceğinizi bilmek zor olabilir. Ancak unutmayın ki bilgi eksikliğinde çocuklar genellikle gerçekte olduğundan çok daha kötü durumlar hayal edebilirler. Çocuklar, ebeveynlerini anlama konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahiptir. Tam olarak ne konuşulduğunu bilmeyebilirler, ancak ortamı ve fısıltılı konuşmaları algılarlar. Çocuklar da tıpkı yetişkinler gibi en çok aileleri ve arkadaşları için endişelenirler. Genellikle en kötü senaryoyu hayal edebilirler veya bir sorun ya da gergin bir ortam için kendilerini suçlayabilirler. Bu nedenle, çocukların önemli konuşmalara erken yaşta dahil edilmesi önemlidir çünkü olup bitenlerin bir kısmını veya tamamını bilmelerinin onların yararına olduğu açıkça anlaşılmalıdır. İşte bazı ipuçları:

Çocuklara yaşananlar hakkında, anlayabilecekleri bir dil kullanarak dürüst bilgiler verin.

Bu konuşmalara çocuğunuzun düşünmesi ve soru sorması için zaman ve alan tanıyın.

Sorularını dürüstçe ama güven verici bir şekilde yanıtlayın.

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Sakin rol model olun

Kendi stresinizi yöneterek sakin kalmaya çalışın. Çocuklar stresle başa çıkmayı ebeveynlerini gözlemleyerek öğrenir.

Konuşmalara ve medyaya sınır getirin

Yetişkinlerin felaket hakkındaki konuşmalarını çocukların yanlış anlayabileceğini unutmayın. Ayrıca TV, internet ve gazetelerdeki olumsuz görüntülere maruz kalmalarını engelleyin.

Güven hissini tazeleyin

Çocuklara güvende olduklarını sık sık hatırlatın. Hasar gören veya kaybolan oyuncakları varsa imkanlar dahilinde yenileyin.

Toplumsal iyileşmeyi anlatın

Elektrik, su, doğalgaz ve barınma gibi ihtiyaçların yetkililerce hızla çözüldüğünü, şehirlerin yeniden inşa edildiğini belirterek umut aşılayın.

Rutinleri ve kuralları koruyun

Günlük yaşam düzenini sürdürmek çocuklara emniyette olduklarını hissettirir. Aile kurallarını ve beklentilerini koruyun ancak bu süreçte daha sabırlı olun.

Sorumluluk verin

Çocuklar yardım ettiklerini hissettiklerinde daha hızlı iyileşirler. Yaşlarına uygun küçük temizlik veya düzenleme görevleri vererek sürece dahil edin.

Esneklik ve destek

Okul başarısında yaşanabilecek aksamalar için sabırlı olun ve ödevlerinde yardımcı olun. Yatmadan önce onlara daha fazla zaman ayırarak endişelerini yatıştırın.

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Kriz sonrası çocuklara destek olmak

Çocukların krizlere karşı tepkileri çok çeşitlidir ve farklı çocuklar aynı olaylara farklı şekillerde tepki verirler. Bazı çocuklar ve gençler geçici endişeler ve korkular yaşarlar ve bunlar kısa sürede geçer. Diğerleri ise daha uzun süreli sorunlar yaşayabilir. Çocuklar eskisi kadar insanlarla vakit geçirmek istemeyebilir, okula gitmekten kaçınabilir veya okul ödevlerine odaklanmakta zorlanabilirler. Duyguları da değişkenlik gösterecektir. Bazı çocuklar içine kapanık olabilir, bazıları aşırı üzgün veya öfkeli olabilir, bazıları ise hiçbir şey olmamış gibi davranabilir. Reaksiyonlar hemen veya haftalar sonra ortaya çıkabilir ve çocuğunuzun yaşına bağlı olabilir.

5 yaş ve altındaki çocuklar

Çok küçük çocuklarda ayrılık kaygısı, yabancılardan veya hayvanlardan korkma gibi yeni korkular gelişebilir. Daha küçük yaştaki çocuklar gibi davranabilirler veya tuvalet eğitimi gibi daha önce ustalaştıkları bir beceriyi kaybedebilirler.

6 ila 11 yaş arası çocuklar

6-11 yaş arası çocuklar, travmatik deneyimi hatırlarken olayların bazı kısımlarını karıştırabilir veya sırasını bozabilirler. Örneğin, mide ağrısı gibi tıbbi bir nedeni olmayan fiziksel belirtilerden şikayet edebilirler. Kolayca irkilebilirler veya boşluğa bakıp dalgın görünebilirler.

12 ila 18 yaş arası çocuklar

Ergenler, olayla ilgili istenmeyen rahatsız edici düşüncelere sahip olabilir veya anıları tekrar tekrar yaşayabilirler. Daha dürtüsel ve agresif hale gelebilirler veya kendilerini daha iyi hissetmek için zararlı madde kullanmaya başlayabilirler. Ayrıca depresyona girme veya intihar düşünceleri yaşama riski de daha yüksektir.

Referanslar

“Helping Children After the Flood”. Şuradan alındı: https://www.health.state.mn.us/communities/ep/behavioral/helpingchildren.html

“Helping children cope during and after a crisis”. Şuradan alındı: https://www.unicef.org/asia-pacific/place-for-parents/helping-children-cope-during-and-after-crisis (11.07.2023)

ÇOCUKLU HAYAT Zorluklarla iyi baş eden ailelerin bazı ortak noktaları var!