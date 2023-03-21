Dilay'ın gebelik günlüğü: 20. hafta

Dilay, hamileliğinin 20. haftasında hissettiklerini anlatıyor.

Dilay'ın gebelik günlüğü: 20. hafta
Hamilelik
Giriş: 21 Mart 2023 14:25 Güncelleme: 21 Mart 2023 14:25
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20. haftamdan herkese merhaba!


Bu hafta birkaç konuya değinmek istiyorum. Birçok hamile kadının bunu yaşadığını biliyorum, ben ilk kez karşılaştım ve burada kaleme almak istedim. Geçtiğimiz haftalarda bir yazımda başka kişilerin tecrübesinin ne kadar kıymetli olduğundan bahsetmiştim. Hala da öyle düşünüyorum tecrübelerini aktarmak çok önemli ancak biz talep ettiysek. Benim bireysel olarak talep etmediğim sürece kimsenin olumsuz doğum hikayesine, olumsuz lohusalık sürecine, “Böyle böyle de bir şey oluyormuş biliyor muydun?”larına hiç ihtiyacım yok. Açıkçası en keskin olduğum konu bu. Evet, ben de burada bir tecrübe aktarımı yapıyorum, neler deneyimlediğimi anlatıyorum ancak her bir kelimemi özenle seçiyorum. Çünkü zaten hassas olan süreç kelimelerle, olumsuz deneyimlerle daha da hassaslaşsın, zorlaşsın istemiyorum. O nedenle iyi niyetli olduğuna inanıyorum ancak söylemlerin biraz daha incelik içermesini talep ediyorum.


Tabii ki her şey bizim için; hayatın akışında gelen güzellikler kadar zorluklar da bulunuyor. Ebeveyn olmaya karar vermiş kişilerin bunun farkında olduğuna inanıyorum. Bu nedenle deneyimlediğiniz ya da duyduğunuz olumsuz hikayeleri anlatırken “Bunun karşımdaki kişiye bir faydası olacak mı?” diye düşünmenizi rica ediyorum. Kolaylaştırıcı insan olmanın bir tercih olduğunu düşünüyorum.


Bir diğer konum ise doğumumu nasıl yapacağımın sorulması. Gerçekten bu çok uzun, 40 haftaları geçen bir yolculuk ve en çok da bunu deneyimleyen kişilerin bunu sorması bana inanılmaz anlamsız geliyor. “Akış ne getirirse o şekilde ilerleyeceğim” cevabı yetmiyor, “Normal doğum en iyisi” yargısı gelip yapışıyor. “Bilmiyorum arkadaşım, en sağlıklısı neyse en iyisi odur. Neyin sağlıklı olacağı da süreç ile belli olacak. Ne diyeyim şimdi?” diye bir dizi cümle içimden geçerken dışımdan “Hayırlısı” diyorum. Geçiyorum. Bir önceki konuda da belirttiğim gibi iyi niyetten şüphem yok ancak durup düşünülmesi gerekiyor bazı şeylerin. Bunun bir önceki versiyonu da bizim için “Çocuk ne zaman?” sorusuydu… O sorunun karşılığını çok net bir biçimde “Bu çok özel bir soru değil mi?” şeklinde veriyordum. Bu sorunun karşımdaki kişide farkındalık yaratmasını diliyordum, beni rahatlatan bir cevaptı. Sanırım doğum sorusu da aynı yoğunlukta ilerlerse cevaplarım biraz o keskinliğe doğru gidecek. Neyse, sakinim. :)


Önümüzdeki hafta detaylı ultrasonum var. Oldukça heyecanlıyım hem bebeğimi daha detaylı görüp ondan haberler alacağım için hem de 3D ultrason görüntüsünü çok merak ettiğim için… Tek dileğim güzel haberler duymak…


Bir sonraki yazı 28 Mart 2023 Çarşamba hthayat.com'da!


Dilay'ın gebelik günlüğü: 5. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 5. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 6. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 6. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 7. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 7. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 19. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 19. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 9. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 9. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 10. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 10. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 11. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 11. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 12. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 12. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 13. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 13. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 14. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 14. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 15. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 15. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 16. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 16. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 17. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 17. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 18. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 18. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 19. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 19. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 20. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 20. hafta

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