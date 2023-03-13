Dilay'ın gebelik günlüğü: 19. hafta

Dilay, hamileliğinin 19. haftasında hissettiklerini anlatıyor.

Dilay'ın gebelik günlüğü: 19. hafta
Hamilelik
Giriş: 13 Mart 2023 15:58 Güncelleme: 14 Mart 2023 13:56
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Bebeğimin hareketlerini çok net hissediyorum! Çok etkileyici bir duyguymuş gerçekten. Bu haftanın başında üst üste ancak tekme gibi olmayan böyle dalgalı hareketler hissediyordum; takip ettiğim hamilelik uygulamasında bebeğimin hıçkırmaya başladığını bu sebeple hareket hissetmemin daha mümkün olduğunu okuyunca taşlar yerine oturdu. Bebeğim hıçkırıyordu ve ben bunu çok net hissediyordum. Her hareketini hissettiğinde içinde bulunduğum duygu ve düşünce her neyse çıkıp hızlı bir şekilde o ana geliyordum. Bebeğin ebeveyni “anda tutması”nın ne demek olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum.


Karnımdaki hareketliliğinden anlamlar çıkarmaya çalışıyorum. Acaba çok hareketli bir bebek mi olacak yoksa daha sakin mi? Bunu karnımdaki hareketlerimden anlamam mümkün mü? Ya da günün hangi saatleri daha aktif olacak bunu da karnımda hareket ettiği saatlerden anlayabilir miyim? Bilmiyorum. Zaten şu an çok yeni yeni belirgin bir şekilde hissediyorum hareketleri bunu da takip edip göreceğim. Daha önce hamilelik deneyimi olan kişilerle yaptığım paylaşımlar sonucunda anne karnındaki bebeğin hareketliliği sonrasında ne olacağının sinyallerini veriyor gibi…


Ben benimkinin bu hafta boyunca gece hareketlendiğinin çok net fark edebildim mesela ancak bundan çıkarım yapmak mümkün mü bilmiyorum. Okuduğum kadarıyla anne adayı eğer çok hareketliyse bebeğin hareketlerini hissedemiyor olabilirmiş. Bendeki durum da bu olabilir. Bu süreçte her şeyden bir anlam çıkarmayı sanırım kendime borç bildim. :)


Buna ek olarak bu haftanın diğer konusu ise isim bulma oldu. Bebeğimize ismi ile seslenmek istiyoruz ancak isim konusunda hala net değiliz. Bu konuda da yine “Anneliğe hazırlık rehberi” çerçevesinde görüştüğüm Numerolog Özge Acar Önel ile yaptığımız röportajdan hareketle seçtiğimiz isimler üzerine düşünüyoruz. Ben bu röportaj öncesinde A harfinin taşıdığı özellikler sebebiyle bol A harfi içeren isimlere öncelik veriyordum ancak durum hiç de düşündüğüm gibi değilmiş. Bir ismin içerisinde ne kadar çeşitli harf olursa o kadar iyiymiş daha doğrusu her harf 1 ile 9 rakamını arasından bir rakamı temsil ettiğinden bu rakamsal çeşitlilik oldukça önem taşıyormuş. İsim analizinde harflerin rakamsal değerleri ise şöyle:

1– A, H, Ö, Y

2– B, I, P, Z

3– C, İ, R

4– Ç, J, S

5– D, K, Ş

6– E, L, T

7– F, M, U

8– G, N, Ü

9– Ğ, O, V

Konu sizin de ilgilinizi çektiyse Anneliğe hazırlık rehberi bölüm 5: Çocuğuma hangi ismi koymalıyım? İçeriğine davetlisiniz…

Demir ilacının yan etkileri geçti mi?

İlaç değişikliğinin ardından ciddi anlamda bir rahatlama oldu. Bu halime çok şükür... :) Siz de böyle bir sorun yaşıyorsanız ilaç değişikliğini doktorunuza danışmanızı tavsiye ederim.

Önümüzdeki hafta görüşmek üzere…


Bir sonraki yazı 22 Mart 2023 Çarşamba hthayat.com'da!


Dilay'ın gebelik günlüğü: 5. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 5. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 6. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 6. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 7. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 7. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 19. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 19. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 9. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 9. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 10. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 10. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 11. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 11. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 12. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 12. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 13. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 13. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 14. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 14. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 15. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 15. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 16. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 16. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 17. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 17. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 18. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 18. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 19. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 19. hafta


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