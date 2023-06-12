Dans ve hareket terapisi nedir?

Dans ve hareket terapisi veya kısaltılmış haliyle DHT, duygusal, sosyal, bilişsel ve fiziksel bütünleşmeyi desteklemek için hareketin psikoterapötik kullanımını amaçlayan bir terapi yöntemi. DHT, gücü artırarak, esnekliği geliştirerek, kas gerginliğini azaltarak ve koordinasyonu artırarak insanlara yardımcı olmayı amaçlıyor. Ayrıca stresi azaltma ve hatta kaygı ve depresyon gibi durumlarda semptomları hafifletme gibi önemli zihinsel sağlığa yararlı katkıları da bulunuyor.

Teknik

Bir dans terapisi seansında, bir terapist şunları yapabilir:

Hareket ve duygularınız arasındaki bağlantıyı keşfetmenize ve anlamlandırmanıza yardımcı olmalı.

Bedensel duyumların ve nefesin izlenmesini teşvik etmeli.

Kendinizi ifade eden doğaçlama hareketlerde size rehberlik etmeli.

İyileşmeyi desteklemek için belirli hareket veya sözlü terapötik müdahaleler sunmalı.

Hareket tarafından uyandırılan duyguları işlemenize yardımcı olmalı.

Dans terapistleri, başka bir kişinin hareketlerini kopyalamayı içeren, aynalama olarak bilinen bir tekniği de kullanabilirler. İnsanların başkalarına daha bağlı hissetmelerine ve empati duyguları geliştirmelerine yardımcı olmanın bir yolu da bu olabilir. Dans ve hareket terapistleri, bireylere bir daveti, bir seçim duygusunu, onaylanmayı ve içsel duyumları tolere etmeyi deneyimlemeleri için alan sağlar. Ayrıca vücudunuzda bir kontrol ve özerklik duygusu hissetmek için şefkatli ve destekleyici yollar sunmayı amaçlarlar.

Dans ve hareket terapisi size hangi konularda yardımcı olabilir?

Dans ve hareket terapisi, bir dizi fiziksel ve zihinsel sağlık sorununu tedavi etmek için kullanılabilir. Benlik saygısını geliştirmek ve beden imajı sorunları ile mücadele eden insanlar için faydalı olabilir. Yardımcı olabileceği bazı durumlar şunlar olabilir:

Anksiyete

Artrit

Kronik ağrı

İletişim sorunları

Demans

Depresyon

Düzensiz yeme bozukluğu

Düşük benlik saygısı

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)

Dans ve hareket terapisinin faydaları nelerdir?

Dans terapisinin, onu diğer tedavi yöntemlerine bir katkı haline getirebilecek birçok faydası var. Bilişsel davranışçı terapi (BDT) gibi birçok tedavi yöntemi bilişlere veya davranışlara odaklanırken dans ve hareket terapisi vücut temelli stratejileri içeriyor aslında.

Sakinliğe teşvik eder: Dans ve hareket terapisti olan Kinsley, DHT'yi kullanarak bir terapistin, artan sakinlik duygusu sağlayan sistemi aşağı doğru düzenlemeyi desteklemek için vücut temelli stratejiler sağlayabileceğini ifade ediyor.

Öz farkındalık: Yeme bozukluklarının tedavisinde öz farkındalık oluşturmak, insanların vücutlarının fiziksel sinyallerine daha bağlı hissetmelerine yardımcı olabilir. "Vücuda yapılan vurgu, danışanın açlık ve tokluğun fiziksel ve duygusal duyumlarını tanımlaması için gereken farkındalığı geliştirmesini destekler." ifadeleri de bunu destekler nitelikte.

Başa çıkma becerileri: DHT, terapi ortamının dışında kullanmak üzere başa çıkma becerileri geliştirmenin bir yolu olarak da kişiye hizmet edebilir. Kinsley, "Terapistin desteğiyle, stres, sıkıntı ve uyaranların sinyallerini keşfetmek için dansı ve hareket tercihlerinizi anlamayı kullanmaya başlayabilirsiniz" diyor.

Referans: Sara Lindberg & Carly Snyder. "What Is Dance Therapy?". Şuradan alındı: https://www.verywellmind.com/dance-therapy-and-eating-disorder-treatment-5094952. (9 Temmuz 2021).