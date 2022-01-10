Covid aşısı adet düzeninizi etkileyebilir!

Korona virüs aşılarının uygulanmaya başlaması ile beraber aşı olan kadınlardan bazıları adet gecikmesi bazıları ise normalden daha ağır veya ağrılı bir kanama yaşamaya başladı. Menopoz dönemindeki kadınlardan aşı sonrası kanama yaşadığını belirtenler dahi var.

Bir yan etki olarak adet döngüsünde farklılaşmalar, birçok araştırmanın konusu oldu ve çoğu araştırma da koronavirüse karşı aşılamanın ardından kadınların adet döngülerinin gerçekten değiştiğini doğruluyor. Yapılan bir araştırma, bazı kadınların aşılandıktan sonra aşılanmayanlara göre biraz daha uzun adet döngüsüne sahip olduklarını bildirmekle birlikte bu durum çoğunlukla kanamanın bir gün kadar gecikmesiyle sınırlı olduğunu ve bu etki de bir-iki adet dönemi sonrasında düzelerek geçici olduğunu gösterdi.

Aşılar kısırlık yapar mı?

Çalışmalar, bu kısa ve geçici etkilerin uzun dönemde devam etmeyeceğini göstererek kişinin doğurganlığında bir değişikliğe işaret etmiyor. Aşıyı takip eden bir veya iki regl döngüsü bazı yan etkilerle geçebilse de, tıbbi olarak daha ileri bir durumu beklemek için herhangi bir geçerli sebep yok. Şu an için endişelenecek tek konu adet dönemine hazırlıksız yakalanmak veyahut hamilelik şüphesi gibi görünüyor.

Menopoz sonrası dönemde vajinal kanama veya lekelenme yaşamayan kadınların ise, aşıdan bağımsız olarak bu durumun ciddi bir sağlık sorunu olmadığından emin olmak için bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.

Adet döngüsünün aşıdan neden etkilendiği hâlâ net değil, ancak düzenli adet gören kadınların çoğu, ara sıra olağandışı bir döngü veya adet gecikmesi yaşadığı biliniyor. Hipotalamus, hipofiz bezi ve yumurtalıklar tarafından salgılanan hormonlar aylık döngüyü düzenler ve çevresel faktörlerden, stres faktörlerinden ve yaşam değişikliklerinden etkilenebilirler.

Referanslar:

Roni Caryn Rabin. “Women’s Periods May Be Late After Coronavirus Vaccination, Study Suggests” Şuradan alındı: https://www.nytimes.com/2022/01/06/health/covid-vaccine-menstrual-cycles.html (06.01.2022).