Covid-19 aşısı mamografi sonuçlarını etkiler mi?

İlk veya ikinci doz fark etmeksizin Covid-19 aşısı olduktan saatler veya günler içerisinde boyun, meme, koltuk altı gibi bölgelerde şişmiş lenf bezlerine rastlayabilirsiniz. Bu aşıdan kaçınmak için bir sebep oluşturmaz. Bu etki sadece Covid-19 aşısına has bir şey değil, genel olarak aşılara yanıtta sıklıkla ortaya çıkabilen bir durum. Bağışıklık sisteminizin, özellikle aşı yaptırdığınız bölgede, aşıya yanıt vermesi normal bir durumdur ancak bu tarz bir yanıt diğer aşılara kıyasla Covid-19 aşısında daha sık rastlanıyor gibi gözüküyor.

Ancak bu durumun Covid-19 aşısı olan ve mamografilerde yanlış pozitif sonuçlar alarak endişelenen kadınlar tarafından sıklıkla rapor edilmesi sonucunda radyologlar, mamografi çekmek için aşı yapıldıktan sonra 6 hafta kadar beklemeyi tavsiye edebiliyorlar. Aşı yapıldıktan hemen sonra çekilen bir mamografide anormal bir sonuç alırsanız, 3 ay sonra testi tekrarlayarak kontrol etmeniz öneriliyor.

Aşı olduktan sonra şişmiş lenf düğümü görmek korkutucu olabilir ancak bunun geçici bir durum olduğunun bilinmesi gerekir ve bir hafta içerisinde gerilemesi beklenir. Böyle bir durumda endişelenmemeye çalışın, rahatsızlık hissediyorsanız şişkinliğin üzerine sıcak kompres yapabilirsiniz. İyileşme süreci uzarsa bir hekimle iletişime geçmeyi düşünebilirsiniz.

Yanlış pozitif mamografi nedir?

Mamografi; düşük dozda radyasyon kullanılarak memenin röntgeninin çekilme işlemidir. Elde edilen görüntü memede muayene esnasında saptanamayacak kadar küçük değişiklikleri fark etmeyi sağlar. Meme kanseri tanısında sıklıkla kullanılan bir tetkik olan bu yöntemde bölgede anormal bir durum saptanması testin sonucunu pozitif yapar. Aslında normal olan bir lenf bezinin aşının etkisiyle büyüdüğünden anormal olarak yorumlanması testin yanlış pozitif olduğunu gösterir.

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Referanslar:

Aviva Romm. “Does the Covid Vaccine affect mammogram results”. Şuradan alındı: https://www.instagram.com/p/CQrCg0NJasv/ (28.06.2021)