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Hevsel Bahçeleri sonbahar renklerine büründü

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde, sonbaharla birlikte oluşan renk cümbüşü dronla havadan görüntülendi.

Giriş: 19 Ekim 2026, Pazartesi 10:01
Güncelleme: 19 Ekim 2026, Pazartesi 10:02
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve yaklaşık 8 bin yıldır tarımsal üretimin kesintisiz sürdürüldüğü Hevsel Bahçeleri, sonbaharla birlikte farklı renklere büründü.

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Ağaçların yapraklarında sarı, turuncu, kırmızı ve yeşilin tonları hakim oldu.

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Dicle Nehri, tarihi Diyarbakır Surları, Kırklar Dağı ve On Gözlü Köprü ile bütünleşen bahçelerdeki sonbahar manzarası kaydedildi.

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Hevsel Bahçeleri'ndeki renk değişimi dronla havadan görüntülendi.

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* Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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