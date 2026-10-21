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Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

Gastronomi rehberi TasteAtlas'ın hazırladığı "en iyi mercimek yemekleri" listesinde Türk mutfağından geleneksel tarifler öne çıktı.

Giriş: 21 Ekim 2026, Çarşamba 12:09
Güncelleme: 21 Ekim 2026, Çarşamba 12:17
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1. Mercimek Çorbası

Mercimek Çorbası, Türk mutfağının en köklü, sevilen ve günün her saatinde tüketilen vazgeçilmez geleneksel çorbasıdır. emel olarak kırmızı mercimek, soğan, havuç ve patatesin et/tavuk suyu veya su ile pişirilip pürüzsüz hale getirilmesiyle hazırlanır. Süzme veya taneli olarak yapılabilir.

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2. Bolani

Bolani, Afgan mutfağına özgü, ince ve çıtır bir içli hamur işidir. Mayasız hamurun içine patates püresi, pırasa, ıspanak veya mercimek gibi harçlar konulup az yağda tavada kızartılmasıyla hazırlanır. Afganistan'da hem sevilen bir sokak lezzeti hem de evlerde ikram edilen popüler bir atıştırmalık olan bolani, genellikle sıcak olarak nane-yoğurt sosu (chakkah) ve kişniş çetnisi eşliğinde tüketilir.

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3. Misir wat

Misir Wat (veya Misir Wot), Etiyopya ve Eritre mutfağının en ünlü ve sevilen geleneksel yemeklerinden biridir. Kırmızı mercimekten yapılan, yoğun baharatlı ve kıvamlı bir tür mercimek yemeğidir. Yemeğin ana malzemeleri, kırmızı mercimek, bolca soğan, sarımsak, zencefil ve berbere baharatı.

 

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4. Mujaddara

Mujaddara (Müceddere), Doğu Akdeniz ve Orta Doğu mutfağının (özellikle Lübnan, Suriye, Irak, Filistin ve Ürdün) en popüler ve geleneksel mercimek yemeklerinden biridir. Yeşil veya kahverengi mercimeğin, pirinç veya bulgur ile birlikte pişirilmesiyle hazırlanır.

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5. Dal

Dal, Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Nepal gibi Güney Asya mutfaklarının temelini oluşturan, kurutulmuş bakliyat yemeklerine verilen genel addır. Dal'ın en önemli lezzet adımı, pişirme sürecinde veya sonunda yapılan Tadka (Tarka) işlemidir. Kimyon, hardal tohumu, sarımsak, zencefil, köri yaprağı ve acı biber gibi baharatlar kızgın yağda kavrulup yemeğin üzerine gezdirilir.

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6. Mercimek köftesi

Mercimek Köftesi, Türk mutfağının en sevilen, soğuk veya oda sıcaklığında ikram edilen geleneksel hamur işi/kısır benzeri lezzetlerinden biridir. Haşlanmış kırmızı mercimek ile ince bulgurun sıcakken harmanlanıp demlenmesiyle hazırlanır. Salça (biber/domates), ince kıyılmış taze soğan, maydanoz, zeytinyağı ve çeşitli baharatlarla yoğrulur.

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7. Dahi vada

Dahi Vada (veya Dahi Bhalla), Hindistan mutfağının özellikle yaz aylarında çok tüketilen, serinletici ve popüler bir sokak lezzetidir. Kabuksuz siyah mercimek (urad dal) veya maş fasulyesi ıslatılıp çekildikten sonra baharatlarla yoğrulur, köfte/mücver gibi şekil verilerek bol yağda kızartılır.

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8. Dal makhani

Dal Makhani, Kuzey Hindistan (Pencap) mutfağının en meşhur, zengin ve kremsi mercimek yemeğidir. Temelinde siyah mercimek (urad dal) ve kırmızı barbunya yer alır. Bakliyatlar geceden ıslatıldıktan sonra uzun süre ağır ağır pişirilir.

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9. Tutmaç çorbası

Tutmaç Çorbası, Selçuklu ve Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşmış, Türk mutfağının en köklü ve tarihi çorbalarından biridir. eşil mercimek, erişte (veya minik kare kesilmiş çorbalık hamur) ve haşlanmış nohutun bir arada pişirilmesiyle hazırlanır.

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10. Sambar

Sambar, Güney Hindistan ve Sri Lanka mutfağının en temel, ekşi ve baharatlı mercimek yemeklerinden biridir. Sarı mercimek ile pişirilir. İçinde genellikle bamya, patlıcan, havuç, bal kabağı, turp veya arpacık soğan gibi çeşitli sebzeler yer alır.

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11. Fakes

Fakes, Yunan mutfağının en klasik, besleyici ve geleneksel mercimek yemeğidir. Kahverengi veya yeşil mercimeğin bol soğan, sarımsak, domates salçası (veya doğranmış domates) ve zeytinyağı ile kısık ateşte pişirilmesiyle hazırlanır.

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12. Ezogelin Çorbası

Ezogelin Çorbası, Türk mutfağının mercimek çorbasıyla birlikte en popüler ve karakteristik geleneksel çorbalarından biridir. Kırmızı mercimek, pirinç ve bulgurun bir arada pişirilmesiyle hazırlanır. Zengin dokusunu bu üçlü bakliyat ve tahıl kombinasyonundan alır.

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