Çocuklarda diş sıkma neden olur?

Bu içerik Dr. Berkehan Tunçel ve Araştırma Görevlisi Uzman Doktor Sibel Tunçel'in görüşleri ile hazırlanmıştır.

Tıpta “bruksizm” olarak adlandırılan diş gıcırdatma, genellikle uyku sırasında dişlerin istemsiz bir şekilde sıkılması ya da sürtünmesi ile ortaya çıkar nokta çocukların bağışkanlığı özellikle uyurken sergilemesi, hatta bazı durumlarda gündüz diğer saatlerinde bile dişlerini gıcırdattıklarını fark edilmesi ebeveynler için endişe kaynağı oluşturulabilir.

Çocuklarla diş gıcırdatmanın sebepleri nelerdir?

Süt dişlerinin dökülüp yerine kalıcı dişlerin geldiği dönemde, çocuklarda hafif düzeyde diş gıcırdatma görülebilir. Bu durum genellikle doğal bir süreç olarak değerlendirilir. Özellikle süt köpek dişleri ve süt azı dişlerinin çiğneme yüzeylerinde meydana gelen küçük aşınmalar, çene gelişimi ile beraber çenelerin birbiriyle olan ilişkilerini sağlanması ve kalıcı dişlere yer açılması açısından önemlidir. Ağız içi muayene sırasında daha önce yapılan dolgular da yükseklik varsa mutlaka düzeltilmelidir.

Amerikan Ortodonti Derneği’nin konu hakkındaki görüşü

(American Association of Orthodontists), 2024 yılında yayımladığı kılavuzda diş gıcırdatmayı (bruksizm) tedavi edilmesi gereken önemli sorunlar arasında sınıflandırılmıştır. Dernek, çocuklarda 7 yaşına kadar yapılacak ortodontik muayenelerin, diş gıcırdatmanın erken teşhis ve tedavisinde kritik bir rol oynayabileceğini belirtmiştir. Karışık dişlenme dönemi (7-11yaş) çocuklarında kullanılan şeffaf plaklarla yapılan ortodontik tedaviler, diş gıcırdatmayı azaltmada etkili bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Bu tedavi yöntemi çene ve diş yapısındaki düzensizlikleri düzenleyerek, bruksizmin önlenmesinde ve yönetiminde destekleyici bir yaklaşım sunmaktadır.

Araştırma Görevlisi Uzman Doktor Sibel Tunçel ise konuya illişkin şunları söyledi:

7 yaşından küçük çocuklarda pek de nadir olmayarak izlediğimiz bu olgu özellikle gece uykularında izlenmektedir. Sebep olarak sadece diş sorunları değil, özellikle stres gibi başka faktörlerde devreye girer. Stres olgusunda okul, kardeş stresleri, annenin ilk kez işe başlaması, evden taşıma gibi sebepler gösterilebilir. Ayrıca genetik faktör ve uyku bozuklukları, horlamaya neden olan geniz eti olgusu, nörolojik nedenlerle ilaç kullanımının yan etkileri ve bağırsak parazitleri de diğer nedenlerde söz edilebilmektedir.

Çözüm odaklı gidersek de önce diş hekimlerine başvurmak uygundur, sırasıyla da stres yönetimi için çocuk psikologları ve çene kaslarını rahat ettirmek için de fizik tedavi uzmanları uygun çözüm ortakları olacaktır.