Paylaşma Günü nedir?

Paylaşma Günü, uluslararası bir kampanya olan Giving Tuesday’in Türkiye uygulaması. Türkiye’de ilk kez 2020 yılında kutlananan Paylaşma Günü, nezaket ve hayırseverlik ruhunu harekete geçirmeyi hedefliyor. Paylaşma Günü yalnızca bir gün olsa da yıl sonu bağış sezonunun resmi başlangıcıdır. Bağış konusunda farkındalık yaratır, fon sağlar, bireyleri ve toplulukları, desteğe ihtiyaç duyan kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla bir araya getirerek dünyada somut bir fark yaratmaya teşvik eder.

Paylaşma Günü nasıl başladı?

Paylaşma Günü ilk kez medyanın ve teknolojinin gücünden yararlanarak bağışları teşvik eden bir hareket yaratmayı amaçlayan New York City'deki Belfer Yenilik ve Sosyal Etki Merkezi'ndeki bir ekiple başladı . Tüketiciliğin ötesinde gerçek anlamda bir bağış günü oluşturmak istediler. 27 Kasım 2012'de etkinliklerine başlayan ekip, mesajı yaymak ve başkalarını bağış eylemlerine katılmaya teşvik etmek için kâr amacı gütmeyen kuruluşları, işletmeleri ve etkili kişileri bir araya getirdi. #GivingTuesday gibi hashtag'ler hareketin erişimini artırarak sosyal medyada viral bir sansasyon yarattı.

Paylaşma Günü’nün faydaları nelerdir?

Cömertliği teşvik eder

Paylaşma Günü, hayırseverlik ve cömertlik kültürünü geliştirir. İnsanlara başkalarına yardım etmenin ve iyilik yapmanın verdiği sevinci ve duygusal tatmini hatırlatır.

Olumlu değişim yaratır

Paylaşma Günü, eğitimden sağlık hizmetlerine, çevre korumadan sosyal adalete kadar çeşitli konularda destekçi olmak için eşsiz bir fırsat sunar.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşları güçlendirir

Paylaşma Günü, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve hayır kurumları için önemli bir bağış toplama etkinliğidir. Görünürlük kazanmalarına, yeni bağışçılar çekmelerine ve çevrimiçi bağışlar, gönüllü fırsatları ve savunuculuğu teşvik etme yolları için destekçilerle etkileşim kurmalarına olanak tanır.

Topluluk oluşturur

Bu tarz etkilikler, insanları, işletmeleri ve toplulukları ortak bir amaç etrafında birleştirir. Birlikte çalıştığımızda olumlu değişiklikler yapabileceğimizi hatırlatarak birliktelik duygusu yaratır.

Paylaşma Günü’nde ne yapılır?

Bağış yapın

Kar amacı gütmeyen bir kuruluşa bağış yaparak kalbinize yakın bir davayı destekleyin.

Gönüllü olun

Zamanınızı ve uzmanlığınızı kâr amacı gütmeyen bir kuruluşa veya toplum örgütüne sunun; bir barınağa yardım edin, temizlik etkinliğine katılın veya gönüllü hizmetler sağlayın.

Bir amaç için bağış toplayın

Bir amaç için para toplamak üzere bir bağış toplama etkinliği düzenleyin, bir kermese katılın veya çevrimiçi bir bağış toplama kampanyasına kaydolup arkadaşlarınızı ve ailenizi katkıda bulunmaya teşvik edin.

Küçük işletmeleri destekleyin

Yerel işletmeleri ve zanaatkarları desteklemek için bugünden faydalanın.

Farkındalık yaratın

Önemli konular hakkında farkındalık yaratmak için sesinizi kullanın; sosyal medyada bilgi paylaşın, bir blog yazısı yazın veya çevrimiçi tartışmalara katılın.

Rastgele iyilikler yapın

Rastgele iyiliklerle birinin gününü güzelleştirin; bir yabancının kahvesini ısmarlayın, şehirde olumlu notlar bırakın veya ihtiyacı olan birine yardım edin.

Mal ve malzeme bağışlayın

Yerel barınaklara veya toplum merkezlerine başvurarak yiyecek, giyecek, oyuncak veya diğer malzemeler gibi hangi maddelere ihtiyaç duyduklarını öğrenin.

Bir bağış çemberi oluşturun

Arkadaşlarınızı, ailenizi veya iş arkadaşlarınızı belirli bir amaç veya hayır kurumunu desteklemek için bağış toplamaya teşvik edin.

Referanslar:

Korrin Bishop. "What Is Giving Tuesday? 12 Ways to Participate". Şuradan alındı: https://www.classy.org/blog/what-is-giving-tuesday/