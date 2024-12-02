Ege usulü bal kabağı tatlısı 

Servis esnasında kavrulmuş ceviz içi, tahin ve tatlı tadını dengeleyen nar tanelerinin çok yakıştığı lezzeti deneyin derim...

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Bekletme süresi: 3 saat

Pişirme süresi: 1 saat

Malzemeler:

1 kg bal kabağı (2 dilim), kabuğu soyulmuş net ölçü

Yarım kg toz şeker

Üzerlerine;

Tahin

Kavrulmuş ceviz içi

Nar taneleri

Yapılışı;

*Bal kabaklarını incecik dilimleyin.

*Kalın tabanlı yayvan tencereye bir sıra bal kabağı yerleştirin, üzerlerine 2 - 3 yemek kaşığı toz şeker serpiştirin. Kabaklar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın ve en üste kalan toz şekeri serpiştirin (yaklaşık dört kat bal kabağı oluyor).

*Tencerenin kapağını kapatıp kabaklar suyunu bırakana kadar yaklaşık 3 saat bu şekilde bekletin.

*Kabaklar suyunu bırakınca tencereyi ocağa alın, tencerenin kapağı kapalı olarak kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte 1 saat pişirin ve ocağı kapatın (bu sürede kabaklar saydamlaşıyor ve tencerede yarım su bardağından fazla şerbet kalıyor).

*Tatlı tamamen soğuyunca çatal yardımıyla yayvan bir tabağa geçirip üzerlerine tencerede kalan şerbeti gezdirin, kavrulmuş ceviz içi, tahin ve nar taneleri ile servis edin.

Kısa notlar;

*Manavınızdan tatlı için olan sert bal kabağı isteyin.

*Kabak dilimlerinin dağılmamaları için pişerken hiç karıştırmıyoruz.

*Ceviz içini tavada kısık ateşte veya pratik bir şekilde airfryer'da 160 derece ısı ayarında 5 - 6 dakika kavurabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...