Ege usulü bal kabağı tatlısı 

Servis esnasında kavrulmuş ceviz içi, tahin ve tatlı tadını dengeleyen nar tanelerinin çok yakıştığı lezzeti deneyin derim...
Servis: 4 - 6 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Bekletme süresi: 3 saat
Pişirme süresi: 1 saat
Malzemeler:
- 1 kg bal kabağı (2 dilim), kabuğu soyulmuş net ölçü
- Yarım kg toz şeker
Üzerlerine;
- Tahin
- Kavrulmuş ceviz içi
- Nar taneleri
Yapılışı;
*Bal kabaklarını incecik dilimleyin.
*Kalın tabanlı yayvan tencereye bir sıra bal kabağı yerleştirin, üzerlerine 2 - 3 yemek kaşığı toz şeker serpiştirin. Kabaklar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın ve en üste kalan toz şekeri serpiştirin (yaklaşık dört kat bal kabağı oluyor).
*Tencerenin kapağını kapatıp kabaklar suyunu bırakana kadar yaklaşık 3 saat bu şekilde bekletin.
*Kabaklar suyunu bırakınca tencereyi ocağa alın, tencerenin kapağı kapalı olarak kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte 1 saat pişirin ve ocağı kapatın (bu sürede kabaklar saydamlaşıyor ve tencerede yarım su bardağından fazla şerbet kalıyor).
*Tatlı tamamen soğuyunca çatal yardımıyla yayvan bir tabağa geçirip üzerlerine tencerede kalan şerbeti gezdirin, kavrulmuş ceviz içi, tahin ve nar taneleri ile servis edin.
Kısa notlar;
*Manavınızdan tatlı için olan sert bal kabağı isteyin.
*Kabak dilimlerinin dağılmamaları için pişerken hiç karıştırmıyoruz.
*Ceviz içini tavada kısık ateşte veya pratik bir şekilde airfryer'da 160 derece ısı ayarında 5 - 6 dakika kavurabilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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