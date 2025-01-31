Cilt tipinizi gerçekten biliyor musunuz?

New York Nutrition Group CEO'su ve Seeds of Change ortağı Lisa Moskovitz, "Konu cilt ve cildin yüzeyi olduğunda, insanlar onu topikal merhemlerle tedavi etmeleri gerektiğini düşünebilirler." diyor. "Dışarıda gördüğümüz şeylerin çoğu içeride olup bitenlerin bir ürünüdür. Beslenme de bunun bir parçası." New York merkezli bir kozmetik dermatoloğu olan Michele Green de Moskovitz'le aynı fikirde.

Nasıl besleneceğinizi belirlemeden önce ilk başta cilt tipinizi bilmelisiniz. Yüzünüzü güzelce arındırıp cilt temizleme ürününüzle temizledikten sonra birkaç saat boyunca cildinize bir şey sürmediğinizde cilt tipinizi ayırt etmek kolaylaşacaktır. Genel olarak 4 tip cilt tipi vardır. Bunlar:

Kuru

Kuru Normal

Normal Yağlı

Yağlı Karma

Tabii ki bu cilt tiplerinin yanında sivilce, pullanma veya matlık gibi cildiniz için belirgin birtakım özellikler de var olabilir.

Green'e göre bu birkaç saatlik beklemenin ardından;

Cildiniz parlak görünüyorsa yağlı,

Cildiniz parlak görünüyorsa yağlı, Pulsu, kızarık ve tahriş olmuş görünüyorsa kuru ve

Pulsu, kızarık ve tahriş olmuş görünüyorsa kuru ve Bazı yerleri yağlı bazı yerleri kuru görünüyorsa karma bir cilt tipiniz vardır demektir.

Kuru ciltlere uygun olan/uygun olmayan besinler:

Cildiniz kuruysa neme ve bol suya ihtiyacı var demektir. Günde 2 L su içmek cilt sağlığınız için oldukça faydalı. Bunun yanında bol su içeren meyvelerden olan karpuz da cildinizi nemlendirmek için önemli besinlerden biri.

Yine Green'e göre cildinizi yağ asitleri içeren besinlerle de nemlendirilmesini sağlayabilirsiniz. Bu besinler: Avokado

Avokado Zeytin yağı

Zeytin yağı Somon Bunun aksine kuru bir cildiniz varsa cildinizi kurutucu etkiye sahip yiyecek ve içecekleri de mümkün olduğunca az tüketmelisiniz. Örneğin fazla kahve veya alkol tüketmek cilt sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Herkesin tolerans düzeyi farklı olabilir. Fakat yine de Green kafeini güne 400 miligramla (yaklaşık iki ila üç 8 onsluk kahve) sınırlamanızın faydalı olduğuna işaret ediyor. Green, A ve C vitaminlerindeki eksikliklerin kuru cilde sebep olabileceğini ifade ediyor. Şunları alımını artırmanız öneriliyor: Ispanak

Ispanak Brokoli

Brokoli Tatlı patates Yağlı ciltlere uygun olan/uygun olmayan besinler: Anti-inflamatuar yağ içeren bazı yiyecekler şunlardır: Avokado

Avokado Zeytin

Zeytin Balık

Balık Keten tohumu Fakat Moskovitz, müşterilerine, patates kızartması gibi yağlı, aşırı işlenmiş yiyecekleri sınırlamalarını tavsiye ediyor. Bunun dışında ilave şeker alımını da minimumda tutmanız gerektiğini ya da günde %10'un altında tutulması gerektiğini ifade ediyor. Green ise birkaç basit takasın yağlı cildi kontrol etmede uzun bir yol kat edebileceğini söylüyor: "Aşırı sebum üretimini önlemek ve tıkanmış gözeneklerle mücadele etmek, rafine karbonhidratlar yerine tam buğday kullanmak daha iyi olabilir. "Kırmızı et yerine tavuk veya balık" diyor Green. İşlenmiş şekerli besinler tüketmek yerine meyvelerden edinebileceğiniz doğal şekerlerin de daha yararlı olduğunu ifade ediyor.

Karma ciltlere uygun olan/uygun olmayan besinler: Karma cilt tipi, kuru ve yağlı cilt tiplerinin karışımı olduğu için; Moskovitz, her iki cilt tipinin yemek programını birleştirmenin başlamak için iyi bir nokta olduğuna işaret ediyor. Karma cilde sahip kişilerin karbonhidratı tamamen bırakmasına gerek yok. Ancak Green, ne tür tahıl ve buğday yediğinize dikkat etmenizin önemli olduğunu söylüyor. "Karbonhidratlar iltihaplanmaya neden olabilir ve karma cilde sahip birinin hassas dengesini bozabilir" diyor. "Karbonhidrat seçerken, kahverengi pirinç veya kinoa gibi protein açısından yüksek ve düşük glisemik olan gıdaları tercih edin." diye de ekliyor. Akneye meyilli ciltler için uygun olan/uygun olmayan besinler: Sivilce genellikle ergenlik çağı sorunu olarak düşünülse de aslında öyle değil. Amerikan Dermatoloji Akademisi Derneği, "yetişkinlerde başlayan sivilceyi" bireylerde ilk kez yetişkin olduklarında ortaya çıkan sivilce olarak tanımlıyor. Moskovitz, akneli kişilere, sivilce yerine mikro besinlere odaklanmalarını tavsiye ediyor. Bunun için yağlı cilde sahip kişilerin izlediği diyet programlarını uygulamakta fayda var. Green, bazı hastaların süt ürünlerinin yanı sıra şekerli veya yağlı yiyecekleri azaltmalarının citleri için faydalı olduğunu ifade etti. Üretilen sebum miktarındaki artışın ciltteki yağ bezelerinin tıkanmasına ve dolayısıyla sivilcelenmelerin başlamasına sebep olduğu ise yapılan araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Fakat yine de süt ve süt ürünlerini azaltmadan önce doktorunuzda danışmanızda fayda var. Moskovitz, probiyotikli gıdaların da sivilce oluşumunu engellemeye yardımcı olduğunu ifade ediyor.

Mat ciltler için uygun olan/uygun olmayan besinler: Dermatologlar, bronzlaşmanın bir tür güneş hasarı olduğu için doğal olarak parlak bir cilt elde etmenin güvenli bir yolu olmadığını vurguluyorlar. Ancak diyetinize belirli yiyecekleri eklemek, yılın herhangi bir zamanında "sun kissed" etkisi yaratmanızda yardımcı olabilir. Moskovitz, donuk cildin genellikle çevre kirliliği ve böcek ilaçlarına maruz kalma gibi oksidatif etkilerden kaynaklandığını söylüyor. "Vücudumuzu oksidatif etkilerden korumak için elimizden geleni yapmak istiyoruz ve bunu yapabilmemizin en iyi yolu antioksidanlardan geçiyor” diyor ve gökkuşağı renkleriyle beslenmeye işaret ediyor. Antioksidanlar söz konusu olduğunda, kozmetik dermatolog ve "The Pro-Aging Playbook"un yazarı Paul Jarrod Frank, mikro besin likopeni üzerine eğilmeyi öneriyor. Birçok kırmızı veya pembe sebze ve meyve likopen içerir. İşte o besinlerden bazıları: Domates

Domates Guava

Guava Papaya

Papaya Kırmızı biber Moskovitz, "Kakao doğal bir antioksidan kaynağıdır" diyor. %75 ve daha fazla kako içeren bitter çikolatanın yenmesi gerektiğini tavsiye ediyor. Çünkü aksi takdirde, kakaodan daha fazla şeker alabilirsiniz. Yaşlanma belirtisi gösteren ciltler için uygun olan/uygun olmayan besinler: Kabul edelim ki tabii ki her insanın cildi zamanla yıpranır ve yaşlanma belirtileri gösterir. Ancak Moskovitz, kolajen açısından zengin yiyeceklerle beslenmenin süreci biraz daha yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini söylüyor. "Kolajen, vücudumuzda doğal olarak bulunan bir proteindir" diyor. “Vücudumuzu adeta bir arada tutan yapıştırıcı gibidir. Ancak kolajeni maalesef daha 20'li yaşlarımızda kaybetmeye başlıyoruz.”

Kolajeni aşağıdakiler gibi protein açısından zengin besinlerle artırabilirsiniz: Yumurta

Yumurta Balık

Balık Yağsız etler Ayrıca yaban mersini ve turunçgillerde bulunan C vitamininin vücudun kolajeni emmesine yardımcı olabileceğini söylüyor. Green, susuz kalabilecekleri için patates kızartması ve cips gibi tuzlu yiyecekleri sınırlamak gerektiğine de dikkat çekiyor. "Yaşlanma belirtisi gösteren ciltler susuz kaldığında, ince çizgiler ve kırışıklıklar daha belirgin hale gelebilir" diyor. "Bazı yiyecekler cildin nemini alarak kurumasına ve ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünün artmasına neden olabilir." Ancak yapabileceğiniz en kötü şeylerden biri yeterince yemek yememek. "Cildin dolgun kalması ve kasları desteklemesi için protein ve yağa ihtiyacı vardır" diyor Frank. Sonuç olarak cilt sağlığına bütünsel yaklaşıldığında beslenme programınızın cilt bakımınız açısından büyük bir önemi var. Cildiniz için en iyi besinler, cilt tipinize göre seçilmelidir. Cilt tipinizi belirledikten sonra, en iyi özelliklerinizi ortaya çıkaran ve sahip olduğunuz sorunları azaltan yiyecekleri seçmeniz daha doğru olur. Yemek programınızadan herhangi bir şeyi azaltmadan veya çıkarmadan önce doktorunuzla konuşun. Genel olarak, ideal cilt sağlığı için kızarmış ve şekerli yiyecekleri ölçülü yemek ve alkol alımını sınırlamak en iyi yöntem.