D vitamini eksikliği cilt kuruluğu yapar mı?

Cilt sağlığını doğrudan etkileyen D vitamini seviyeleriniz, kuru cildinizin nedeni olabilir.

D vitamini eksikliği cilt kuruluğu yapar mı?
Güzellik
20 Haziran 2022 13:15 Güncelleme: 20 Haziran 2022 14:19
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Kuru cilt her zaman pul pul bir görünüm ile ortaya çıkmaz. Genel bir kızarıklık, yüzde gerginlik hissi ve hatta fazla yağlanma bile ciltteki kuruluğun sonucu olarak görülebilir. Cilt ihtiyacı olan nemi bulamadığında, gereğinden fazla yağ üretmeye başlayabilir ve bu da, tam aksi bir durummuş gibi görünse de, cilt kuruluğuna bağlı fazla yağlanma olarak ortaya çıkabilir.


Her halükarda kuru bir cilt rahatsız edicidir. Herkesin cilt yapısı birbirinden farklı yapıda olduğu için, cildi – ve özellikle de yüzü – nemlendirmek için doğru ürünü veya uygun yöntemi bulmak her zaman çok kolay olmaz. Özellikle birçok yöntem denediyseniz ve yine de cilt kuruluğuyla baş etmekte zorlanıyorsanız, vitamin seviyelerinizi kontrol etmek isteyebilirsiniz. Çünkü D vitamini eksikliği de, ciltteki nem problemlerinin önemli bir nedeni olabilir.


D vitamini ve cilt sağlığı ile bağlantısı

D vitamini bağışıklık sistemi, kemik sağlığı, kas işlevleri ve çok daha fazlası için olmazsa olmaz mikrobesinlerden biridir. Nutrients Dergisi’nde yayınlanan yayınlanan bir araştırmaya göre, D vitamini eksikliği, ciltteki nemin az olması ile bağlantılı. Özellikle serum D3 seviyeleri, cildimizin en üst katmanındaki nem oranlarını doğrudan etkiliyor.


D vitamini, vücutta antienflamatuar (iltihap azaltıcı) ve antioksidan özellikler göstererek, deri hücrelerinin korunmasına yardımcı olur. Ayrıca, tiroid hormonlarının düzenlenmesine de yardımcı olarak tiroid sağlığı için önemli bir rol oynar. Tiroid hormonları vücuttaki birçok metabolik işlevinin yanı sıra saçların, cildin ve tırnakların da sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar.


Dermatolog ve saç bakımı uzmanı Dr. Raechele Cochran Gathers, “D vitamininin saç folikülleri ile ve dolayısıyla saçların uzaması için çok önemli olduğunu biliyoruz.” diyor ve açıklıyor: “Hatta D vitamini, saç foliküllerinin oluşması ve varlığını sürdürmesi için gerekli olan yağda çözünür vitaminlerden biri.”


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Yeterince D vitamini aldığımızdan nasıl emin oluruz?

Dünyadaki insanların neredeyse yarısının D vitamini eksikliği yaşadığı biliniyor. Bu kadar yaygın bir durumu kontrol etmek için yapılabilecek tek şey, 25(OH)D olarak bilinen tüm vücuttaki D vitamini seviyelerini ölçen bir testi yaptırmak. İstenen ideal seviye, 50 ng/ml olmalı. Bu değer 30’dan az olduğunda, D vitamini eksikliği olduğundan bahsedilebiliyor.


Gıda takviyeleri olmadan, 50 ve üzeri bir değeri sağlamak ve devam ettirmek neredeyse imkansız. Elbette güneş ışığına maruz kalmak da gerekliliklerden biri. Bu yüzden, kan tahlili sonucunuza göre D vitamini seviyelerinizin yeterli olup olmadığını öğrenebilir, buna göre doktorunuzdan uygun bir D vitamini takviyesi önerisi alabilirsiniz. Yeterli D vitamini almak, cilt kuruluğunu ve diğer cilt sorunlarını gidermede yardımcı olacaktır.


Referans:


If Your Skin Won't Stay Moisturized, You May Be Lacking This Vitamin (2022) Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/vitamin-d-and-dry-skin



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