K vitamininin cilde faydaları

K vitaminin özellikle göz altındaki halkalara fayda sağlaması ile bilinmesinin yanında başka faydaları da var...

K vitamininin cilde faydaları
Güzellik
20 Mayıs 2021 Perşembe

Cilt bariyerini korumak belki de cilt bakımının en önemli aşamasıdır. Cildinize zarar verecek zararlı bakterilerden veya etkenlerden korumak için bu iş K vitaminine düşmektedir. Nemlendirici özelliği ile de son zamanlarda birçok cilt bakım ürününün içerisinde bulunan K vitamininin diğer faydalarına göz atabilirsiniz:


Yaralarınızın onarım süreçlerini hızlandırır

Dermatolog Y. Claire Chang, "iyileştirici bir yanıt" olduğunu söylediği yara kasılmasının K vitamini ile arttığını ifade ediyor. Bu sayede kolajen üretimini arttırarak yaralarınızın daha hızlı onarılmasını sağlayabilirsiniz.


Antioksidan özelliğe sahip

K vitamini, cilde zarar veren UV ışınları ve kirliliğin etkilerinden cildinizi korur. Dermatolog Julie Russak'ın ifade ettiği redoks özelliklere sahip olduğundan bu etkenlerle açığa çıkan reaktif oksijen türlerini detoksifiye etmeye yarar.


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Göz altınıza canlılık katar

Kanın pıhtılaşması olumsuz bir durum gibi algılanıyor olabilir fakat vücut için gerekli olduğunu da göz ardı etmemek gerekir. Göz altındaki damarlarda kan birikimi ve genel olarak kanın pıhtılaşması ile K vitaminin yakından ilgili olduğu söyleniyor. Bu konuda iki dermatolog birbirinden ayrılıyor fikirleri itibariyle. Russak, "koyu halkalar ve gözlerinin altı yoğun pigmentli olan insanlar için harika bir seçenek" olduğunu düşünürken, Chang biraz daha şüpheci yaklaşıyor duruma.


Emu yağı bazında K vitamini ve kafein içeren pedler kullanan katılımcıların kırışıklık ve koyu halka görünümlerinin azaldığı 2015 yılında yapılan bir çalışmada ortaya konuldu. Bununla birlikte dermatolog Chang, "Bu çalışmada koyu halkalardaki iyileşmenin K vitamini mi yoksa kafein ve emu yağından mı kaynaklandığı belli değil." diyor. K vitaminin koyu halkaları ve kırışıklıkları azaltmak konusunda yararlı olduğu, 2004'ten önceki bir çalışmada ortaya konuldu fakat K vitamini, bu çalışmada C ve E vitaminlerinin yanı sıra retinol ile de eşleştirilmişti.



Referans: Melanie Rud & Dr. Morgan Rabach. "Vitamin K Claims to Reduce Dark Circles, So We Asked Derms for Their Thoughts". Şuradan alındı: https://www.byrdie.com/vitamin-k-for-skin-4801332. (29 Nisan 2021).


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