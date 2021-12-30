Parfüm dünyasında doğru tercih, yalnızca hoş bir koku seçmekten ibaret değil. Esans ve alkol oranlarına göre farklı kategorilere ayrılan parfümler; kalıcılık, yayılım ve kullanım alanı açısından birbirinden önemli ölçüde ayrılıyor. Eau de toilette’ten eau de parfüme, parfümden eau fraiche’e kadar her türün kendine özgü özellikleri bulunurken, mevsime ve cilt yapısına uygun seçim yapmak hem koku performansını artırıyor hem de cilt sağlığını koruyor. Uzmanlar, doğru parfüm kullanımının etkileyici ve dengeli bir koku deneyiminin anahtarı olduğuna dikkat çekiyor.

Eau de toilette nedir?

Alkol yoğunluğu daha fazla esans yoğunluğu az olan parfümler kategorisindedir. %4-10 arası esans içerir. Eau de toilette parfümleri kıyafete sıkmak daha iyi sonuçlar verecektir. 1,5 metrelik alana kadar bir koku yayabilen Eau de toilette yazın kullanmak için çok uygundur. Kumaşa sıkmanız daha iyi sonuçlar almanızı sağlar. Saçlara da sıkılabilir. Fakat parfümü sıkıp ardından güneşe çıkmanız hem cildiniz hem de saçlarınız için zararlı olacaktır. Dışarı çıkmadan 15 dakika önce parfümünüzü sıkarsanız böyle bir sorunla karşılaşmazsınız.

Eau de parfüm nedir? Esans yoğunluğu fazla alkol yoğunluğu daha az olan parfüm kategorisinin adıdır. %8-15 arası esans barındırır. Genellikle markaların en çok tercih edilen kategorisidir. BAKIM Parfüm kullanma detayları Parfüm nedir? Piyasada diğer çeşitlerine göre daha az bulabileceğiniz Parfüm'lerin içinde %15-25 arasında esans bulunur. Diğer türlerine göre en kalıcı olan parfümdür. Kullanırken kulak arkasına, bileklere, enseye birkaç damla damlatılması yeterli olur. Eau de colonge nedir? Parfümler arasında nadir tercih edilen sınıftadır. %2-5 arası esans yoğunluğuyla yazın kullanıma uygundur. Eau fraiche (Fresh) nedir? Eau Fraiche parfüm kategorisindeki en uçucu esans oranına sahiptir. Markalar genellikle yaz aylarında fraiche'leri piyasaya bu nedenle sürer. İçeriğinde %3 ya da daha az esans vardır. Duş sonrası kullanımı daha etkili olacaktır. İlginizi çekebilir: Kalıcı parfümün sırrı: Göbek deliği Parfüm seçimi yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Ten renginiz, mevsim ve tabi teninizin parfümü nasıl taşıyacağı bu noktada önemli. Yaz mevsimlerinde daha hafif, çiçeksi parfümleri, kış aylarında daha yoğun parfümlere yönelmeniz gerekiyor. Başkasında beğendiğiniz parfüm sizin teninize uymayabilir. Parfüm alışverişi yapmadan önce mutlaka kendi üzerinizde deneyin. Parfümü bilek içlerinize sıkarak deneyin. Soğuk algınlığınız ya da yeni atlattığınız bir üst solunum yolu rahatsızlığınız varsa iyileştikten sonra parfüm alışverişi yapmanız daha doğru olacaktır. Soğuk havalarda parfüm nasıl kullanılmalı? Soğuk havalarda parfüm kullanımı, kokunun kalıcılığını ve etkisini artırmak açısından önemli avantajlar sunar. Düşük sıcaklıklar parfümün daha yavaş buharlaşmasını sağladığı için koku tende daha uzun süre kalır ve daha dengeli yayılır. Bu nedenle kış aylarında odunsu, baharatlı, amberli ve vanilyalı gibi daha yoğun ve sıcak notalara sahip parfümler tercih edilebilir.

Parfüm uygularken nabız noktaları olarak bilinen bilek içleri, kulak arkası, ense ve boyun bölgesi ideal alanlardır. Soğuk havalarda cilt daha kuru olabileceğinden, parfüm öncesinde nemlendirici kullanmak kokunun tende daha kalıcı olmasına yardımcı olur. Kıyafetlere sıkılan parfümler ise koku kalıcılığını artırsa da, kumaş türüne dikkat edilmesi ve leke bırakma ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerekir. Doğru parfüm seçimi ve dengeli kullanım, soğuk havalarda daha etkileyici ve kalıcı bir koku deneyimi sağlar Sıcak havalarda parfüm nasıl kullanılır? Sıcak havalarda parfümden çok deodorant kullanmak daha yerinde olacaktır. Gün ışınları cildimizi halihazırda yıpratırken içinde alkol olan parfümleri tenimize sıkmak sağlıklı değil. Gün ışığına maruz kalan cildimizin daha hızlı yıpranmasını sağlayacağından yaz mevsimlerinde deodorant ya da body mist kullanmak daha sağlıklı olacaktır. Eğer parfümünüzden vazgeçemiyorsanız aynı parfümün duş jeli ve vücut losyonunu da kullanarak yakın bir etki yakalayabilirsiniz. Parfümünüz baharatlı, şekerli ve yoğun bir kokuysa yaz mevsimlerinde bu tip kokuları kullanmaktan kaçınmanız daha iyi sonuçlar verecektir. Sıcak havanın ağırlığıyla parfümün ağırlığının karışması pek hoş olmuyor...