Kolajen üretiminizi artırmanın en iyi yolları

Yaş ile birlikte, vücut kolajen kaybetme eğilimindedir. Peki, vücudumuzdaki kolajen seviyesini nasıl artırabiliriz?

Kolajen üretiminizi artırmanın en iyi yolları
Sağlık
08 Eylül 2022 14:20 Güncelleme: 08 Eylül 2022 14:21
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Kolajen, vücudunuz için en proteinlerden biridir. Kemiklerimizin güçlenmesine, cildimizin parlak görünmesine ve çok daha fazlasına yardımcı olur. Yaş ile birlikte, vücut kolajen kaybetme eğilimindedir. Peki, vücudumuzdaki kolajen seviyesini nasıl artırabiliriz? Vücudunuzun sağlıklı, cildinizin sıkı görünmesi için en iyi kolajen üreten yiyecekler...


C vitamini

C vitamini, kolajen seviyenizi artırmaya yardımcı olan hyaluronik asidinizi artırmak için çok önemlidir. Kolajen üretiminizi artırmanın kolay bir yolu; kırmızı biber, portakal, brokoli, çilek, limon gibi C Vitamini yüksek gıdalardır.


Kolajen üretiminizi artıracak lezzetli bir smoothie için ihtiyacınız olanlar...

Soyulmuş ve doğranmış 1/2 portakal, 2 adet doğranmış havuç, 1 su bardağı buz, 1 su bardağı su ve 1 adet doğranmış elma. Tüm malzemeleri blendera koyun ve iyice karıştırın. İşte, sağlıklı kolajen artırıcı smoothieniz hazır!


Kolajen hakkında bunları biliyor musunuz?
Kolajen hakkında bunları biliyor musunuz?

Ginseng

Giseng gerçek bir enerji santralidir. Cildinizde oluşan matlık, kızarıklık ve şişkinlik ile savaşarak, cildin temizlenmesine yardımcı olur. Vücudunuzdaki kolajen seviyesinin artmasını sağlar. Aynı zamanda antioksidanlarda yüksektir. Birçok kozmetikte kullanılmasının nedeni olan harika bir yaşlanma karşıtı tedavidir. Ginseng'i çiğ ya da buharda pişirerek tüketebilirsiniz.


Kişniş

Ayrıca kişniş gerçek bir kolajen güçlendiricidir. Kişniş yaprağı yüksek miktarda C vitamini ve linoleik asit içerir (serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur). Kişnişi hap şeklinde tüketebilir, onunla pişirebilirsiniz. Kişnişi yemeklerinizin içinde de kullanabilirsiniz. Örneğin; kişnişli limonlu tavuk tarifi...


Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1/4 su bardağı taze sıkılmış limon suyu
  • 1/4 su bardağı taze doğranmış kişniş
  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
  • 4 diş sarımsak
  • 6 adet tavuk but
  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

Fırını 220°C kadar ısıtmaya başlayın. Küçük bir kase alın ve zeytinyağı ile limon suyunu karıştırın. Sarımsak, şeker, kimyon ve doğranmış kişniş ekleyin. Bir sonraki adım, tavuğu karışımla marine etmektir. Bu işlemden sonra, tavuğu yaklaşık 10 dakika buzdolabında dinlendirin. Fırın ısındıktan sonra tavuk butlarını içine koyun ve yaklaşık 25 - 30 dakika pişirin. Bittiğinde, uylukların üzerine biraz daha misket limon damlatın ve kişniş yapraklarıyla süsleyin. Tavuğu pilav, kinoa ya da canınızın istediği her şey ile servis edebilirsiniz.


Aloe Vera

Aloe Vera harika bir bitki olarak bilinir. Genellikle cildinizi nemlendirmek, güneş yanığı ya da küçük kesiklerden sonra cildi sakinleştirmek için kullanılır. Bu aynı zamanda aloe vera'nın kolajen üretimini artırdığı gerçeği de bilinmektedir. Aloe Vera ile günlük rutininize eklemek çok kolaydır. Aloe bvera jeli olarak kullanabilir ve cildinizi nemlendirebilir ya da takviyeler yoluyla alabilirsiniz. Bitkiyi kullanmanın bir başka seçeneği de suyunu içeceklere karıştırabilirsiniz. Örneğin; uyandıktan hemen sonra harika bir kolajen takviyesi olarak, salatalıklı, aloe vera suyu yapabilirsiniz. Aloe vera bitkisinden aloe vera jeli nasıl yapılır? yazısını okumak için tıklayınız...



Kaynak: JoJo. "The best ways to boost your collagen production". https://www.articleskill.com/fitness-health/collagenboost. (25.05.2021)


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