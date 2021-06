Kendi tarzımı nasıl bulabilirim?

Sanatın günlük hayatta kullanılan hali olan stil, kişinin giydiği kıyafetler, aksesuarlar, renklerle kendini yansıtmasını sağlar. Kişisel tarzınızı bulmak bir gecede yapabileceğiniz bir şey olmadığı gibi tüm dolabınızı feda edip bütçenizi yerle bir etmenizi gerektirecek bir şey de değil. Bahsedeceğimiz birkaç adımı takip ederek özgün tarzınızı kolayca keşfedebilirsiniz.

1- İlham perilerini arayın

Tarzını beğendiğiniz kişileri takip edin ve neyi beğendiğinizi bulmaya çalışın. Moda konusunda yayın yapan sosyal medya araçlarında gezinin ve beğendiğiniz parça ve kombinleri not edin. Bunları bir arşiv ve istek tahtası haline getirip topluca bir bakış atın. En çok hangi parçaları seçmişsiniz, seçimlerinizin ortak yanları neler gibi sorular kafanızda bir şablon oluşması için faydalı olacaktır.

2- Dolabınızı inceleyin

Hali hazırda dolabınızda bulunan parçalardan severek giydiklerinizi belirleyin. Bu parçaların ortak yanlarını bulmaya çalışın. Belirli bir renk skalasında ya da belirli bir kesimdeki kıyafetlerle daha iyi hissettiğinizi fark edebilirsiniz.

3- Fotoğraflayın

Her gün giydiğiniz kıyafetleri fotoğraflamak hayatınızın doğrultusunu ve yeni parçalar alırken en çok yatırım yapmanız gereken yerleri söyleyecektir. Her gün işe, spora, kahve içmeye giderken ne giydiğinizi fotoğraflayın. Bu albüme bakınca günlük rutininizde en çok yer alan duruma göre dolabınızın ağırlığını bu temaya verebileceksiniz. Örneğin saten elbiselere bayılsanız da yaşamınızda kot pantolonların daha büyük bir yeri olduğunu fark edebilirsiniz.

4- Kapsül gardırop oluşturun

Önceki aşamalarda en çok karşınıza çıkan kıyafetleri düşünün. Özellikle birçok kombinde bulunabilecek olan pantolon, ceket çanta gibi ürünleri nötr tonlarda seçerek dolabınıza temel kazandırabilirsiniz. Bunlar kapsül gardırobunuzun parçaları ve temel taşlarınız olacaktır.

5- Farklılık katın

Dönemin trendi olup denemek istedikleriniz, her gün giymeyeceğiniz ama beğendiğiniz turuncu bir gömlek, spesifik bir konsepte uyarladığınız bluzlarla dolabınıza çeşitlilik katın. Önceki aşamalar yol gösterici olsa da bu aşama bir deneme yanılma sürecidir. Kendinize hata payı bırakın. Nihayetinde dolabımız istediğimiz zamana ekleme ve çıkarmalar yapabileceğimiz, zaman içerisinde doğal olarak değişecek bir tuval gibidir.

Referanslar:

