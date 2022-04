Süt içmek sivilce yapar mı?

Çoğu zaman akne, sadece sivilce zannedilse de aslında bu sadece bir çeşididir. Temel olarak ciltteki gözeneklerin ölü deri hücreleri veya bakterilerle tıkandığında ortaya çıkan cilt problemlerinin genel adıdır ve siyah nokta, beyaz nokta, kistler ve enfekte olmuş sivilceler şeklinde ortaya çıkabilir.

Cilt, sadece üzerine temas edenlerden etkilenmez hatta çoğu zaman onu içeriden nasıl beslediğiniz birçok şeyden daha önemlidir. Aknenin birçok nedeni vardır ve her insanın cildi farklıdır ancak süt ürünlerinin bazı insanlarda tahrişe neden olabileceği veya sivilceye neden olabileceği fikrini destekleyen önemli kanıtlar var.

Süt sivilce yapar mı?

İnekler yavrularını beslemek ve büyümelerine yardımcı olmak için süt üretir. Peynir altı suyu ve kazein, sütteki proteinler, buzağılarda ve sütlerini içtiğimizde bizde büyümeyi ve hormonları uyarır. Bu proteinleri sindirdiğimizde, IGF-1 adı verilen insüline benzer bir hormon salgılarlar. Bu hormonun sivilceleri tetiklediği bilinmektedir. Bazen sütteki hormonlar da kendi hormonlarınızla etkileşime girerek vücudunuzun hormon sistemini karıştırır. Laktoz, sütte bulunan doğal şekerdir. Bebeklikten sonra, insanların laktozu parçalayıp sindirmesi daha zor hale gelir ve laktoz intoleransı olan biriyseniz, akneleriniz, laktoz intoleransından veya alerjik reaksiyondan kaynaklanıyor olabilir. Tüm süt ürünleri sivilceleri eşit derecede etkilemez. Araştırmalara göre şaşırtıcı bir biçimde yağsız süt, diğer çeşitlere göre daha tetikleyici görünüyor.

Sivilce neden olur ve tedavisi

Sütün cilde etkilerine karşı ne yapmalı?

Eğer siz de süt tüketiminin aknelerinizi artırıyor olabileceğini düşünüyorsanız, bir eliminasyon diyeti denemek isteyebilirsiniz. Süt ürünlerini diyetinizden tamamen çıkararak ve cildinizin nasıl tepki verdiğini izleyerek, süt ürünlerinin cildinizi nasıl etkilediğine dair oldukça net bir bilgi elde edebilirsiniz. Aknenize neden olan veya tahriş eden şey süt ürünleri değilse, işin içinde olabilecek birçok başka faktör vardır. Bazı makyaj ve saç ürünlerindeki bileşenlere karşı alerjiler sivilce oluşumuna neden olabilir. Kakao veya kahve çekirdekleri gibi diğer bileşenlere karşı hassasiyetler de suçlanabilir.

Ergenlik döneminde, hamilelik sırasında ve sonrasında ve adet döngüsü öncesinde ve sırasında dalgalanan hormon seviyeleri sivilceleri tetikleyebilir. Akne ve stres arasında kurulu bir bağlantı vardır, bu nedenle dış koşullar sivilcelere yol açabilir ve aknenin genetik bir bileşeni vardır, bu yüzden eğer aile üyelerinizde benzer bir problem varsa, sizde de olabilir.

Referanslar:

Kathryn Watson. "Is There a Link Between Dairy and Acne?". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/dairy-and-acne (26.04.2018).