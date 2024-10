Biberiye suyu saçları hızlı uzatır mı?

Sosyal medyada son zamanlarda çeşitli esansiyel yağlar, özellikle biberiye yağı, saç sağlığını iyileştiren bir yöntem olarak öne çıkıyor. Bitki özlerini saç derisine ve saç tellerine uygulamanın parlaklık ve uzama gibi faydalar sağladığı iddia ediliyor. Peki biberiye suyu gerçekten saçların hızlı uzamasını sağlar mı?

Biberiye suyu nedir?

Biberiye suyu, biberiye yapraklarının suda demlenmesiyle elde edilen bir sıvıdır. Sosyal medyada saç için hazırlanan pek çok biberiye suyu tarifi bulabilirsiniz. Ama genel olarak bir tarif isterseniz: 5 bardak su ve 5 adet biberiye dalını (her su bardağı için bir dal) orta-yüksek ateşte bir tencereye ekleyin. Su kaynamaya başladığında, 15 dakika kaynamaya bırakın. Ardından, ocağı kapatın ve karışımı 25 dakika boyunca pembe-kırmızımsı bir ton alana kadar tencerede bekletin. Son olarak, biberiye dallarını çıkararak karışımı bir şişeye süzün. Çözelti buzdolabında saklanırsa bir-iki hafta kullanılabilir.

Kullanım şekline gelince, bazı sosyal medya kullanıcıları saçlarına dökerek saç köklerine ve derisine yedirmeyi öneriyor. Bazıları ise, sprey ile uygulamayı tavsiye ediyor. Duşta saç bakım rutininin son adımı olarak da kullanabilrsiniz.

Uzmanlar biberiye suyu hakkında ne söylüyor?

Peki, biberiye suyu mucizevi bir iksir mi? İşte uzmanların söyledikleri:

Biberiye suyu saç uzamasını teşvik edebilir

Bitkinin saç uzamasını teşvik etme potansiyeline dair bazı araştırmalar var. 2015 yılında yayınlanan ve biberiye yağının altı aylık kullanım sonunda %2'lik minoksidil kadar etkili olduğunu bulan çalışma dışında, 2013 yılında yayınlanan küçük bir çalışma da biberiye yaprağı ekstresinin androjenik alopesi olan katılımcılarda saçın yeniden uzamasına yardımcı olabileceğini desteklemiştir.

Ancak Los Angeles'ta estetisyen olan Michelle Ornstein, çalışmalarda kullanılan esansiyel yağ ya da ekstrenin potansiyeli ile ev yapımı suyun etkisi arasında büyük bir fark olduğunu açıklıyor. Ornstein: "Esansiyel yağ üretme süreci, etkili sonuçlar elde etmek için profesyonel, steril ekipmanların kontrollü sıcaklıklarda kullanılmasıdır; bu, yüksek sıcaklıklarda ve buharlaşma sırasında bitkideki besin maddelerinin yok olduğu düzensiz koşullarda kaynatmakla aynı şey değildir” açıklamasında bulundu.

Esansiyel yağlarda, bitkiden yüksek derecede konsantre yağı çıkarmak için buhar damıtma işlemi yapılır ve bu, yağı aşırı ısıtmadan ya da “yanmış” bir yağ oluşturmadan gerçekleştirilir. Esansiyel yağın yan ürünü hidrosol veya hidrolat olup, daha az konsantre olan ve su bazlı bir ürün olmasına rağmen, esansiyel yağın aynı faydalarının çoğunu içerir, ancak daha az konsantre bir formdadır.

Ayrıca biberiye suyu veya yağının etkinliği, kullanılan malzemelerin kalitesine de bağlıdır. Yani, organik veya doğal olarak yetiştirilmiş ve güvenilir kaynaklardan olmaları gerekir.

Ancak, uzmanlar daha güçlü biberiye esansiyel yağı faydalarına bile bakıldığında, doğrudan bir ilişki kurmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu savunuyor. Şu ana kadar mevcut olan çalışmalar küçük ve hala ön aşamada, bu da uzun vadeli kesin faydalar önermiyor.

Biberiye suyu saç derisi sağlığını iyileştirebilir

Sağlıklı saçlar genellikle sağlıklı bir saç derisinden başlar ve biberiye yağının bazı olası faydaları olabilir. Yukarıda bahsedilen 2015 çalışmasında, biberiye yağı kullanan katılımcılar, minoksidil grubuna kıyasla daha az saç derisi kaşıntısı yaşadı. Uzmanlar, biberiye yağının antifungal ve antibakteriyel özellikler açısından zengin olduğunu ve kepek gibi saç derisi sorunlarıyla mücadelede faydalı olabileceğini açıklıyor.

Biberiye yağı, saç derisi sağlığı üzerindeki etkisine dair bilimsel çalışmalar sınırlıdır. Biberiye suyu ve saç derisi sağlığı arasındaki potansiyel ilişkiyi daha iyi anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Biberiye suyu saçı nemlendirebilir

Uzmanlara göre, biberiye suyunun saçları nemlendirdiği iddiasının pek bir geçerliliği yok. Biberiyenin kendisinin doğrudan nemlendirici özellikleri yoktur. Ancak, taşıyıcı yağlar veya saç ürünleriyle birlikte kullanıldığında genel saç ve saç derisi nemlendirmesine katkıda bulunabilir.

Biberiye suyu saça parlaklık kazandırır

Biberiye yağı, uygulandığında saça geçici parlaklık kazandırabilirken, biberiye suyunun uzun vadede saç parlaklığını artırabileceğine ikna değil ve bu konuda bir araştırma bulunmuyor. Saçın görünümünü parlak bir ışıltı ekleyerek iyileştirebilir, ancak etki geçicidir ve bireysel saç özelliklerine bağlı olarak değişebilir.

Kimler biberiye suyu trendini denemeli? Kimler biberiye suyu trendini denememeli?

Sağlıklı saçı ve saç derisi problemi olmayan çoğu insan, saç bakım rutinine biberiye suyu eklemeyi deneyebilir. Yan etkilerine gelince, biberiye yağı genellikle topikal kullanım için güvenli kabul edilir. Ancak uzmanlar, bazı bireylerin buna karşı alerji ya da hassasiyet gösterebileceğini belirtiyor. Bazı bireylerde saç derisine biberiye yağı uygulaması tahriş ve iltihaplanmaya neden olabilir. Yeni bir şey denemeden önce sertifikalı bir aromaterapist, bir doktor veya dermatoloğa danışmak çok önemlidir. Ayrıca, biberiye yağı veya suyunu tüm saç derisine veya saça uygulamadan önce bir yama testi yapmak tavsiye edilir.

Dahası, esansiyel yağların aşırı kullanımı veya yüksek konsantrasyonları cilt tahrişine veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Belirli saç ya da saç derisi sorunları olan kişiler dikkatli olmalıdır. Yeni bir ürün veya tedavi denemeden önce, özellikle altta yatan saç derisi koşulları ya da hassasiyetler varsa, bir sağlık uzmanına veya dermatoloğa danışmak her zaman önerilir. Ayrıca saç dökülmesi için takviye alan veya saç dökülmesi tedavisi gören bireyler, biberiye yağı veya biberiye suyu denememelidir, çünkü belirli kontrendikasyonlar olabilir.

Sonuç olarak, biberiye yağı bazı saç ile ilgili faydalarla ilişkilendirilmiş olsa da, etkinliğini destekleyen bilimsel kanıtlar sınırlıdır — ve biberiye suyunun saç sağlığı üzerindeki etkisine dair kesinlikle bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Biberiye suyunun saç derisi sağlığı, saç uzaması ve saçın görünümü üzerinde bazı olumlu anekdotlara dayalı etkileri olabilir. Ancak, bireysel sonuçlar değişebilir ve yeni bir saç bakım trendini denemeden önce kişisel saç özelliklerini, potansiyel alerjileri dikkate almak ve profesyonel tavsiye almak önemlidir.

Kaynak: Leah Groth. "Does Homemade Rosemary Water Really Make Your Hair Shinier, Healthier, and Grow Faster?". Şuradan alındı: https://www.everydayhealth.com/skin-beauty/does-homemade-rosemary-water-really-make-your-hair-healthier/. (30.05.2023).