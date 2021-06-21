Çift fazlı temizlik nedir?

Çift fazlı temizlik yüzümüzü iki kere art arda yıkamanız esasına dayalıdır. Asıl önemli nokta bu iki temizleyicinin zıt özellikte olmasıdır. Birincisi genellikle yağ bazlı bir temizleyicidir. Bunu su bazlı bir temizleyici takip eder.

Çift fazlı temizliğin amacı nedir?

Yağ bazlı bir temizleyici, makyaj, güneş kremi ve cildin kendi yağı olan sebum gibi yağ bazlı kirleri çıkarmak için tasarlanmıştır. İlk olarak cildiniz bu maddelerden arındığında ikinci aşama olarak su bazlı bir temizleyiciyle ter ve kalıntı gibi kirleri ortadan kaldırmayı amaçlar. Çift fazlı temizlik sadece daha kapsamlı bir temizlik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda donuk cildi canlandırabilir ve diğer cilt bakım ürünlerinin daha etkili bir şekilde nüfuz etmesini sağlar.

Çift fazlı temizlik nasıl yapılır?

Kullandığınız ürünlerin talimatına göre önce yağ bazlı temizleyiciyi uygulayın ve parmaklarınızı kullanarak yaklaşık bir dakika boyunca dairesel hareketlerle cildinize nazikçe masaj yapın. Durulayın ve aynı şekilde su bazlı formülü uygulayın.

Çift fazlı temizlik ne sıklıkla yapılır?

Günün kirinden arınmak ve gece rutininizdeki bakım ürünlerinizin cildinize daha iyi nüfuz etmesini sağlamak için akşamları ve gece terleyen yüzünüzü güne hazırlamak için sabahları olmak üzere günde iki kez uygulayabilir, cildiniz kuru veya hassas ise bir kez uygulamayı tercih edebilirsiniz.

Cildinizi çok yıkamak doğru mu?

Cildinizi gereğinden fazla yıkadığınız zaman kuruluk ve tahrişle karşılaşabilirsiniz fakat bu durum genelde temizleyicinin fazla kuvvetli olmasıyla alakalıdır. Uygun ürünler ve teknikler cildinize zarara vermeyecektir. Çoğu zaman, cildin fazla yağını çok güçlü ve tahriş edebilecek bir ürünle çıkarmaya çalışmak yerine iki nazik temizleyici temizlemek daha iyi bir fikirdir.

Lauren Sharkey. "A Beginner’s Guide to Double Cleansing" Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/double-cleansing (16.12.2019).