Kışlık ayakkabılar için bakım rehberi

Mevsim normallerinin dışına çıkan hava koşullarına rağmen, kar ve ayazın etkili olduğu günler kış hazırlıklarını yeniden gündeme getiriyor. Bu da kar botlarının sahneye çıkma vaktinin gelmiş olabileceğini gösteriyor. Ancak soğuk havalara alışkın olanların da bildiği gibi, iyi bir kışlık ayakkabı bulmak işin sadece yarısıdır; diğer yarısı ise onları doğru şekilde bakım yaparak korumak ve gelecek yıl yeni bir çift almak zorunda kalmamaktır.

Elbette bu ayakkabılar, kombininizi tamamladığı için tercih ettiğiniz parçalar değildir. Hava koşulları başka bir seçenek sunmadığında giymek zorunda kaldığınız ayakkabılardır. Aşağıda yer alan pratik kışlık ayakkabı bakım ipuçları sayesinde, yaşadığınız yerde kış mevsimi çoktan “kararlı” bir hâl almış olsa bile botlarınızın uzun yıllar dayanmasını sağlayabilirsiniz.

Kışlık ayakkabılarınıza nasıl bakmalısınız?

Su geçirmez hâle getirin

Kış aylarında neredeyse her köşe başında karşımıza çıkan can sıkıcı su birikintileri, ayakkabıları suya karşı korumayı zorunlu kılar. Kar botlarınız büyük olasılıkla zaten su geçirmez özellikte üretilmiştir; ancak karlı sezonun başında ekstra bir koruma sağlamak amacıyla su geçirmez sprey kullanmak her zaman iyi bir fikirdir. Aynı durum diğer tüm kışlık ayakkabılarınız için de geçerlidir. Su lekesi oluştuğunda üzülmenize neden olacak ayakkabılarınız varsa, dışarı çıkmadan önce mutlaka suya dayanıklı hâle getirmeyi ihmal etmeyin.

İç yüzeyinde ya da tabanında yün bulunan botlarda, ilk günkü görünümü korumak için bu malzemeye özel temizlik kitleri kullanabilirsiniz. Ayakkabılarınız deri ise, cilanın etkisini hafife almayın. Mum bazlı cilalar yalnızca ayakkabının daha yeni ve bakımlı görünmesini sağlamakla kalmaz; aynı zamanda su geçirmezlik kazandırarak deriyi koruyucu bir tabaka ile mühürler. Formlarını korumak için kalıp kullanın Botlarınızın formunu koruması için, kururken içlerini doldurmak her zaman iyi bir fikirdir; böylece ıslakken esnemez ya da sarkmazlar. Kuruma sırasında ayakkabıların içine yerleştirebileceğiniz birkaç bot kalıbı alın; böylece botlarınız ne yaşamış olurlarsa olsunlar yepyeni görünsünler. Yenileyin Hepimizin en iyi günlerini geride bırakmış bir çift botu vardır. Sezon ortasındaysanız ve kışlık botlarınız biraz yıpranmış görünüyorsa ama henüz yenisini alma zamanı gelmediyse, onlara bir “bakım günü” yaşatın. Bağcıkları çıkarın ve temizleyin ya da gerekiyorsa değiştirin. Lekeleri leke çıkarıcıyla temizleyin, ardından bir fırçayla kumaşı canlandırın ve izleri giderin. Koruyucu sprey uygulayın ve böylece botlarınız yeniden kullanıma hazır.

Hava durumunu kontrol edin Yepyeni, favori ayakkabılarınızı giyip, dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol edin ve günün koşullarına uygun olup olmadıklarından emin olun. Eğer kar bekleniyorsa, tuza ve yağışa dayanabileceğini bildiğiniz ayakkabıları tercih edin; ki bu da büyük ihtimalle güvenilir kar botlarınız olacaktır. Bir sonraki giyişinize kadar kuru tutun Botlarımızın hava şartlarından tamamen etkilenmemesini sağlamak her zaman mümkün olmayabilir; ancak tüm önlemlere rağmen, doğa bazen planlarımızı bozar. Aniden önünüze çıkan bir su birikintisi ya da beklenenden yoğun yağan sulu kar ve kar buna örnek olabilir. Bu gibi durumlarda, botlarınızı tekrar giymeden önce tamamen kuruduklarından emin olun. Kuru ayağınızı ıslak bir botun içine sokmak ya da giyerken tabanlarda çamurlu bir manzarayla karşılaşmak hiç keyifli değildir. Ayakkabılarınız yakın zamanda karda kaldıysa, güzelce silin ve kuruması için sıcak bir yere koyun. Bu hem hasarı önlemenize yardımcı olur hem de bir sonraki giyişiniz için hazır olmalarını sağlar. Sezon dışında doğru şekilde saklayın İlkbahar geldiğinde botlarınızı dolabın bir köşesine atmak büyük bir hatadır. Bunun yerine, onları tozdan ve kirden uzak bir kutuda, formlarını korumalarına yardımcı olacak kalıplarla birlikte saklamalısınız. Saklamadan önce, malzemesine uygun bir temizleyiciyle temizleyin; böylece yılın ilerleyen dönemlerinde depodan çıkardığınızda lekelerle kaplı değil, giymeye hazır hâlde olurlar.

