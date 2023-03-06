Çikolatalı şarlot pastası

Fransız mutfağından;

Şarlot (Charlotte) Fransız mutfağına ait savoyer bisküvisi, çikolatalı veya sade krema ile hazırlanan nefis bir pasta çeşiti. Sade olarak yapılanlar genelde çilek gibi meyvelerle hazırlanıyor ve üzeri orman meyveleriyle süsleniyor. Avusturya ve diğer Doğu Avrupa ülkelerinde sıcak ve soğuk olarak servis ediliyor.

Soğuk Şarlot ilk olarak Avrupa kraliyet ailelerine abartılı ve büyük tatlılar yapan Fransız pastacı Marie-Antoine Careme tarafından yaratılmış. Evde favori pastalarımızdan biri olan Çikolatalı Şarlot'u geçen hafta oğlumun doğum günü için yapmıştım, sizler de özel günleriniz için hazırlayabilirsiniz...

Servis: 18 cm'lik kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 40 dakika

Bekletme süresi: 1 gün

Malzemeler:

4 yumurta akı

50 gr pudra şekeri

1/2 çay kaşığı krem tartar

1 çay kaşığı sıvı yağ, kalıba sürmek için

50 gr tereyağı

125 gr bitter çikolata

4 yumurta sarısı

1 çay kaşığı vanilya özütü

100 ml espresso

24 adet savoyer bisküvisi

Üzerine;

120 gr bitter çikolata

150 ml krema, %35 yağlı

1 yemek kaşığı kakao

Dilediğiniz orman meyvesi

Yapılışı:

*18 cm çapındaki kelepçeli kalıbın tabanını fırın kağıdı ile kaplayıp yanlarına sıvı yağ sürün.

*Savoyerleri kalıbın yan duvarlarını kaplayacak adette kalıbın yüksekliğinde kesin.

*Yumurta aklarını köpükler oluşana kadar çırpın, pudra şekeri ve krem tartarı ekleyip koyu kıvam alana kadar çırpın (kabı ters çevirdiğinizde akmıyorsa olmuş demektir).

*Tereyağı ve çikolatayı benmari usulü eritip soğuyana kadar bekletin.

*Espressoyu hazırlayıp soğuması için kenarda bekletin.

*Yumurta sarılarını büyük bir kapta kremamsı hale gelene kadar çırpın ve erimiş çikolatalı karışımı ekleyip karıştırın. Yumurta aklarını üç defada çikolatalı karışıma eklerken bir yandan alttan üste doğru homojen kıvama gelene kadar spatula karıştırın.

*Kalıbın yüksekliğinde kestiğiniz savoyerleri fırça yardımıyla düz taraflarına espresso sürerek kalıbının yan duvarlarına kesik tarafı altta kalacak gibi sıralayın (şekerli tarafı kalıbın yan duvarına yapışacak).

*Kalan savoyerlerin yarısını espressoya çok kısa süre batırarak kalıbın tabanına yerleştirin. Üzerine çikolatalı kremanın tamamını aktarın. Kalan savoyerleri espresso ile ıslatarak çikolatalı kremanın üzerini kaplayın ve hafifçe bastırın. Kalıbın üzerini streç film ile kaplayarak buzdolabında 12 saat bekletin.

*Üzerine; ertesi gün çikolata ve kremayı benmari usulü eritip homojen kıvama gelene kadar iyice karıştırın, soğuyana kadar ara sıra karıştırın. Soğuyan çikolatalı kremayı pastanın üzerine gezdirin. Çikolatanın donması için buzdolabında 3 - 4 saat beklettikten sonra kalıbın kelepçesini dikkatli bir şekilde açıp servis tabağına geçirin. Üzerine kakao serpip dilediğiniz orman meyveleriyle süsleyin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...